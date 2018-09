Boj na třech frontách a těžká prověrka pro mladé hráče. Třinec chce znovu do finále

před 2 hodinami

S příchodem manažera Jana Peterka na konci roku 2016 nastolil Třinec cestu mladých hráčů a v uplynulém ročníku prošel docela překvapivě až do extraligového finále. Letos už bude patřit mezi hlavní favority, nejen mladí třinečtí hráči a trenér Václav Varaďa mají na co navazovat. Semifinále berou Oceláři jako minimum.

Třinec - Před rokem se ambiciózní Třinec vzpamatovával z vypadnutí ve čtvrtfinále play-off a na startu extraligy byl považován za tým, který může překvapit. Po finálové účasti, kdy Oceláře od titulu odstřihla až brněnská Kometa, je letos zase všechno jinak. Očekávání jsou o něco vyšší.

"Semifinále je pro nás minimum a doufám, že bude vítězné," řekl rázně viceprezident klubu Jan Czudek a poodhalil plány třineckého vedení na extraligu. "Není důvod, abychom z ambicí upouštěli. Chceme také dále pokračovat v ocelářské cestě a zapracovávat mladé," dodal Czudek.

V minulé sezoně, zejména v play-off, zazářili útočníci David Cienciala a bratři Ondřej a Michal Kovařčíkovi. Povedené výkony jim v létě vynesly dokonce premiérovou pozvánku na letní reprezentační kemp. Také proto se jim dostane větší pozornosti, už dávno nejsou neznámými mladíky.

Trenér Václav Varaďa ale z většího tlaku na své svěřence strach nemá. "Nemyslím si, že by na sebe kluci nabalovali nějakou tíhu. Čeká je však průlomová sezona, byli bychom rádi, kdyby potvrdili výkony ze závěru loňského ročníku a budeme se jim snažit pomoct," podotkl kouč.

Druhou sezonu v pozici hlavního trenéra, v níž bude muset také potvrdit výborný rozjezd, vyhlíží právě Varaďa. "Neměníme na našem nastavení nic, dále tomu budeme dávat 100 procent. Pokusíme se tým naladit zase na vítěznou notu," vyjádřil se Varaďa i za asistenta Marka Zadinu.

Varaďa se začal trénování věnovat naplno teprve před čtyřmi lety a přes úspěchy s mládežnickými výběry se už stihl posunout do české špičky i v kategorii dospělých. Vždyť v červnu patřil k hlavním kandidátům na post trenéra reprezentace, nakonec zůstal u národního týmu do 20 let.

Právě s ním odcestuje před Vánoci do Vancouveru na mistrovství světa. "Těším se na velkou výzvu. Bude těžké opustit klub na tři čtyři týdny, ale trenérský štáb udělá maximum pro to, abychom pokračovali v dobrých výkonech," řekl Varaďa, jehož v té době zastoupí Marek Zadina a Jiří Raszka.

K extralize ještě Liga mistrů a vánoční Švýcarsko

Ani Oceláři však ve vánočním čase a na přelomu roku nezůstanou doma v Česku, poprvé se zúčastní Spengler Cupu v Davosu, kde se střetnou ve s Magnitogorskem a Kuopiem. "Účast je pro nás velkým vítězstvím na poli hokejové diplomacie, opravdu prestižní záležitost," uvedl Czudek.

Třetí frontou, na které Třinec v nadcházející sezoně vedle Spengler Cupu a extraligy bude bojovat, či už vlastně bojuje, je Liga mistrů. Zde obhajují Oceláři účast v semifinále, ale skupinu nerozehráli dobře. Ze čtyř zápasů mají čtyři body a boj o postup už není čistě v jejich rukách.

Slezané doma utržili těžké debakly 1:6 od Djurgardenu a 2:8 od Tappary Tampere, a přestože ve Švédsku pak zvítězili 4:3 a ve Finsku padli až po prodloužení, ztrácejí před říjnovým dvojzápasem proti norskému Hamaru na postup už čtyři body. Radost tak mají alespoň ze zlepšené hry.

"Výsledky doma byly na prd, ale v první třetině jsme pokaždé hráli dobře. Samozřejmě jsme pak apelovali na kluky, aby do toho dali více srdce, to bylo potřeba," přiznal Varaďa, který po těsné porážce na ledě Tampere cítil křivdu. Rozhodujícímu gólu Finů podle něj předcházel faul.

"Už to trochu opadlo, ale v hlavě ten závěr pořád mám," kroutil hlavou bývalý útočník. "A co se týče náročného programu sezony, snažíme se uzpůsobit plán výjezdů, časy tréninků, věnujeme se detailům. Zápasů bude více, ale hráči si aspoň rozvinou herní praxi," doplnil Varaďa.

Tuto myšlenku podpořil také sportovní manažer Třince a jeho dlouholetý útočník Jan Peterek. "Kluci by raději hráli každý den, než aby trénovali," usmál se. "Je tam sice riziko zranění nebo riziko, že se nebude dařit. S tím do toho jdeme, kdo neriskuje, může jen sedět doma," dodal Peterek.

Peterka nadchla věrnost fanoušků

Spolu s Czudkem ocenil Peterek podporu fanoušků, kteří na Oceláře ani po dvou vysokých porážkách nezanevřeli. Během domácích zápasů na hráče nepískali a v hojném počtu odletěli fandit i do Skandinávie. "To bylo něco, co jsem tady nezažil. Fanoušci nás drží," řekl třinecký manažer.

"V semifinále loňského ročníku Ligy mistrů tu byla jedna z nejkrásnějších atmosfér, ale to bylo spojeno se skvělým výkonem proti Jyväskylä. Zato teď se nám nedařilo a fanoušci nám chtěli pomoct, byl to pro mě ještě silnější zážitek," děkoval dvojnásobný vítěz ruské soutěže s Jaroslavlí.

Do Třince předvedl přes léto útočníky Marka Viedenského a Robertse Bukartse, obranu posílil na poslední chvíli Martin Gernát. "Měli jsme více odchodů než příchodů, ale je to tím, že tvoříme prostor pro mladé hráče. V přípravě odvedli všichni to, co jsme očekávali," hodnotil Peterek.

Kromě zmiňovaných porážek v Lize mistrů Oceláři před startem extraligy ani jednou neprohráli v základní hrací době a vyšlápli si třeba na ruské Soči. Vroubkem jsou však zranění obránce Vladimíra Rotha a útočníků Martina Růžičky s Jiřím Polanským. Ti první kolo soutěže nestihnou.

"Vláďa je po operaci levé nohy, měl by se vrátit do dvou měsíců. Martin má kvůli zraněnému kolenu na noze sádru, jeho návrat je otázkou čtyř nebo šesti týdnů. Jirka má asi naštípnutý malíček na noze, u něho je to spíš o pocitu, s tím se moc dělat nedá," prozradil trenér Varaďa.

Naopak Bukarts, který ze zdravotních důvodů vynechal poslední tři duely Ligy mistrů, by měl v pátek proti svému bývalému klubu Zlínu nastoupit.

Se zastrčenými dresy budou pomáhat kustodi

Lehké starosti nadělaly trenéru Varaďovi v létě úpravy pravidel, zejména zvýšená pozornost rozhodčích k úpravě hráčů. "Na mezinárodní scéně se to nedodržujeme a doma jsou za dres v kalhotách dvě minuty. To mi vadí. Nechci, aby to bylo jeden den tak a druhý jinak," prohlásil kouč.

Sudí začali po změnách, které Mezinárodní hokejová federace vypisuje tradičně pro nový olympijský cyklus, více dbát na to, aby dresy zakrývaly celou hráčskou výstroj. Úprav pravidel je celá řada. "Zpřísnění na buly je posun dopředu, něco se ukáže až během sezony," přemítal Varaďa.

Dresy budou hráčům na střídačce hlídat kustodi, aby se tým hlavně v rozhodujících pasážích zápasů vyhnul laciným vyloučením. "Uvidíme, jaký metr rozhodčí nasadí. Ve Švédsku a Finsku to byla bída," vrátil se trenér Ocelářů ještě jednou k vystoupením jeho týmu v Lize mistrů.

Domácí extraligu rozehraje Třinec v pátek od 17:30 na ledě Zlína, první utkání před vlastními fanoušky čeká na Oceláře v neděli proti Olomouci.