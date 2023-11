Oceláři zdolali Kladno a bodovali popatnácté v řadě. Poslední už je zase Boleslav

Třinečtí hokejisté zdolali ve 23. kole extraligy na svém ledě Kladno 4:3 v prodloužení a bodovali v patnáctém utkání v řadě. V čase 61:42 rozhodl svým druhým gólem v zápase Daniel Voženílek. Lídr tabulky Pardubice vyhrály v Mladé Boleslavi 4:1 a odsoudily domácí k pádu na poslední místo.

Výhru domácích Ocelářů podpořil dvěma trefami také Richard Pánik. U všech branek Kladna figuroval Eduards Tralmaks (2+1). Kladno prohrálo poosmé za sebou a během této série získalo jen dva body.

Mazanec inkasoval z první střely, překonal jej Tralmaks z pravého kruhu nad vyrážečku. Domácí vyrovnali milimetrovou ranou Pánika, gól ale platil až po upozornění videorozhodčího. Hra totiž po střele třineckého útočníka pokračovala skoro tři minuty v domnění, že trefil tyč.

Pánik mohl překlopit skóre na stranu Třince, po sólu od vlastní modré čáry se prokličkoval až před Bowa, ale nezvedl bekhendem puk nad beton. A tak druhý gól v zápase vstřelil Tralmaks, když využil přesilovou hru opět střelou z pravého kruhu. Oceláři, kteří postrádali tři klíčové hráče (Růžička, Daňo, Hudáček), prohráli popáté v řadě úvodní třetinu.

Už po 46 sekundách prostřední části udeřil z přesilové hry Pánik. Ve zbytku třetiny ale kralovali oba gólmani. Domácí Mazanec vychytal dvakrát v gólové šanci Pytlíka. Na druhé straně Bow zneškodnil průniky obránců Jeřábka a Kundrátka a pohotově se natáhl i proti dorážce Voženílka do prázdné branky.

Třetí gól Třince měl v úvodu poslední třetiny na hokejce Polášek, ale netrefil odkrytou branku a nechal vyniknout Bowa. Domácí přesto brzy vedli. V přesilové hře se prosadil tečí Voženílek. Kladno vyrovnalo v 50. minutě střelou Ticháčka z pravého kruhu.

Duel dospěl až do prodloužení, do kterého si domácí přenesli 119 sekund přesilové hry. V jejím závěru trefil Nestrašil tyč a od Voženílka se puk odrazil do branky. Rozhodčí si ještě u videa dlouho prohlíželi, zda třinecký hráč nekopl úmyslně kotouč do branky, ale gól uznali.

23. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno 4:3 v prodl. (1:2, 1:0, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Pánik (Marinčin), 21. Pánik (A. Nestrašil, J. Jeřábek), 45. D. Voženílek (A. Nestrašil, J. Jeřábek), 62. D. Voženílek (A. Nestrašil) - 4. Tralmaks (Kusý), 17. Tralmaks (Klepiš, Smoleňák), 50. Ticháček (Tralmaks, Martenet). Rozhodčí: Ondráček, Vrba - Hlavatý, Rožánek. Vyloučení: 4:7. Využití: 3:1. Diváci: 3939.

Sestavy:

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Marian Adámek, Polášek, Nedomlel - D. Voženílek, P. Vrána, Pánik - Kurovský, Sikora, A. Nestrašil - Hrehorčák, Miloš Roman, Holinka - Doktor, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

Kladno: Bow - Dotchin, T. Hejda, Martenet, Ticháček, Veber, Slováček - Kusý, Klepiš, Tralmaks - Sideroff, Pytlík, Frolík - M. Procházka, Melka, Smoleňák - Jarůšek, Babka, Strnad - O. Bláha. Trenér: O. Vejvoda ml.

BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 33. J. Aaltonen (Pyrochta) - 24. Košťálek (L. Sedlák), 34. Říčka (Košťálek), 58. R. Kousal (T. Zohorna), 59. Mandát (Paulovič). Rozhodčí: Šír, Pilný - Kajínek, Klouček. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 2956.

Sestavy:

Mladá Boleslav: J. Růžička - Gewiese, Pyrochta, Osburn, Jánošík, F. Pavlík, A. Čech, Bernad - Lantoši, Fořt, Skalický - J. Aaltonen, Järvinen, Suchý - Šmerha, Malát, Závora - J. Stránský, O. Roman, Dvořáček. Trenér: Král.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, J. Kolář, Vála - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - M. Kaut, A. Musil, Říčka - Paulovič, Poulíček, Mandát - Vondráček. Trenér: Varaďa.