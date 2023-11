Turnaj nejlepších bez Čechů budí v zámoří rozpaky: Ať Světový pohár vypadá jako MS

Severoamerická NHL chce ještě před zimní olympiádou 2026 stihnout turnaj nejlepších proti nejlepším. Jeho možný formát bez účasti Čechů nebo Němců však u hokejistů nevyvolává nadšení.

Září 2016. Tehdy naposledy proběhl hokejový turnaj nejlepších proti nejlepším.

Šlo o Světový pohár z dílny NHL, který přišel s experimentem v podobě účasti týmu Evropy a severoamerického výběru do 23 let.

Evropská družina, složená ze Slováků, Němců či Švýcarů, nakonec prošla až do finále proti Kanadě, ale euforii nevyvolala.

K uměle vytvořenému mužstvu neměli vřelý vztah ani diváci, ani samotní hráči.

NHL se tak při plánování dalších ročníků tradičního turnaje soustředila na národní týmy.

Ke všeobecné spokojenosti ale stále nedospěla. Několik termínů (2020, 2021 a 2024) z různých důvodů padlo a ten nadcházející vyvolává rozpačité reakce.

Aktuální plán je takový, že v únoru 2025 se utkají jen čtyři země. Kanada a Spojené státy spolu svedou dvojzápas v zámoří, Švédsko a Finsko v Evropě.

Vítěz pak naskočí do semifinále proti poraženému z druhého dvojzápasu, načež přijde na řadu finále.

Vyřazovací část s největší pravděpodobností bude hostit Severní Amerika.

Celá akce potrvá jen týden a ani neponese název Světový pohár.

Kvůli ruské válce na Ukrajině se turnaje určitě nezúčastní sborná, a to proto, že ostatní země, podle všeho Švédsko a Finsko, by proti ní zkrátka nenastoupily, a to ani v případě, že by hrála pod neutrálními symboly.

Podle posledních informací ovšem nejspíš budou chybět i Češi. Vzhledem k absenci dohody s mezinárodní federací IIHF mají nastoupit jen hráči NHL.

Česko by tedy mělo problém složit tým, ve slavné soutěži momentálně disponuje pouhými čtyřmi obránci.

To samé ještě ve větší míře platí pro Slováky, Němce nebo Švýcary.

Z tohoto formátu, byť ještě není stvrzený, ale zároveň vyplývá, že na turnaji nejlepších proti nejlepším budou chybět superhvězdy jako David Pastrňák, Leon Draisaitl či Roman Josi.

"Vynecháváte tím příliš mnoho hráčů," upozornil uznávaný novinář Elliotte Friedman ze stanice Sportsnet.

"Mít na takové akci Čechy je podle mě důležité. Chyběly by mi i další země jako Německo, Slovensko, Dánsko, Švýcarsko… Nerad bych někoho vynechal," doplnil.

Co nejširší Světový pohár, který v minulosti vždy hrálo osm mužstev, preferují třeba Švýcar Josi, Němec Tim Stützle nebo Dán Nikolaj Ehlers. Logicky, je to v jejich zájmu. Chtějí si zahrát, ideálně za vlastní zemi a ne v umělém výběru.

Podobný názor na podobu turnaje má ale podle průzkumu online deníku The Athletic většina hokejistů.

Možná překvapivě nejsou proti ani oslovené kanadské hvězdy.

"Rád bych, aby příští Světový pohár vypadal jako mistrovství světa. Čím víc zemí, tím lépe. Co na tom, že ne všechny jsou silné," prohlásil nedávno jeden z nejlepších hráčů současnosti Nathan MacKinnon.

"Je to zajímavější, než když máte jen čtyři nebo šest týmů. Nechcete přece, aby se vám soupeři pořád opakovali," pokračoval.

Stejně jako novinář Friedman pak podotkl, že osekáním Světového poháru by NHL přišla o účast superhvězd z menších hokejových zemí.

"Podívejte se na Německo. Možná v reprezentaci nemají takovou konkurenci jako my, ale hráči jako Draisaitl nebo Stützle jim klidně můžou vyhrát zápas," dodal.

Podobně to vidí kanadský bek Devon Toews, MacKinnonův parťák z Colorada. "Ideálně by každý stát měl dostat šanci sestavit vlastní tým. Menším hokejovým zemím to dává určitý smysl, můžou usilovat o to, aby byly nejlepší na světě. A hodně těchto týmů by s vědomím, že jsou to outsideři, hrálo o to tvrději," poznamenal obránce.

V budoucnu chce NHL pořádat Světový pohár každé čtyři roky, vždy mezi zimními olympiádami.

Do té doby musí vyladit formát. S tím, který je v plánu pro únor 2025, by zřejmě očarovala málokoho.