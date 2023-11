Sparta stíhá vedoucí Pardubice, Litvínov se blýskl fenomenálním obratem

Hokejisté Sparty zvítězili ve 21. kole extraligy ve Vítkovicích 3:1. Vítězný gól dal ve 47. minutě Vladimír Sobotka a v power play pečetil výhru Pražanů Michal Řepík.

Sparta popáté v řadě bodovala a udržela druhé místo v tabulce, Ostravané doma potřetí za sebou prohráli a z posledních sedmi kol získali jen čtyři body. Vítkovice se úspěšné tažení v Lize mistrů pokoušely znovu přenést i na extraligové pole, ale na něm se jim prostě nedaří.

Hokejisté Českých Budějovic vyhráli na ledě Liberce 5:2 a ukončili čtyřzápasovou vítěznou sérii Bílých Tygrů. Motor uspěl na kluzištích soupeřů po pěti porážkách poprvé od 1. října. Dvěma góly se pod výhru Jihočechů podepsal bývalý dlouholetý hráč Liberce Jan Ordoš, domácím k úspěchu nepomohly dvě branky Jakuba Rychlovského.

Olomouc vyhrála na ledě Plzně 2:1 po samostatných nájezdech a připsala si po sérii tří porážek druhou výhru v nastavení za sebou. Domácí se sice díky přesilovkové trefě Jakuba Poura dostali do vedení, ale hosté zásluhou Michala Kunce ještě do první pauzy vyrovnali. Urputný souboj už další branku do konce normální hrací doby nepřinesl a druhý bod zajistil Kohoutům po dlouhých samostatných nájezdech v jedenácté sérii Silvestr Kusko. Plzeňští se trápí a prohráli již páté z posledních šesti utkání. Doma neuspěli potřetí za sebou.

Litvínov vyhrál po dokonalém obratu v podkrušnohorském derby nad Karlovými Vary 6:4 a po sérii tří porážek uspěl podruhé za sebou. Energie prohrála třetí z posledních čtyř duelů, přestože vedla už 3:0. Domácí ale otočili výsledek šesti góly za sebou. Dvěma trefami se na tom podílel britský útočník Liam Kirk.

Hokejisté Brna zvítězili nad Pardubicemi 4:3 v prodloužení, když vedli 2:0, ale prohrávali 2:3. O dvou bodech pro Kometu rozhodla dvojice slovenských útočníků. V 59. minutě vyrovnal Kristián Pospíšil a v čase 61:24 rozhodl po jeho přihrávce Lukáš Cingel. Brno doma bodovalo v sedmém zápase v řadě a v tabulce mu patří šesté místo. Pardubice přerušily sérii čtyř vítězných duelů venku a jejich náskok v čele tabulky na druhou Spartu se ztenčil na pět bodů.

Hradec Králové zdolal doma Kladno 2:1 a připsal si pátou výhru z posledních šesti utkání. O rozdílový gól Mountfieldu se ve druhé třetině postaral kapitán a kladenský odchovance Jan Eberle, který skóroval poprvé v probíhající sezoně. Rytíři prohráli pošesté v řadě.

Hradecký klub před zápasem slavnostně poděkoval Radku Smoleňákovi za šest odehraných sezon pod Bílou věží, bývalý kapitán se totiž do města poprvé vrátil jako soupeř. Celý stadion mu aplaudoval vestoje a poté sledoval prospaný start domácích favoritů.

Hokejisté Třince vyhráli v 21. kole extraligy na ledě poslední Mladé Boleslavi 3:2 po samostatných nájezdech a bodovali potřinácté v řadě. Úřadující šampion, který otočil nepříznivý stav 0:2, při této sérii desetkrát vyhrál. Bruslařský klub prohrál třetí ze čtyř zápasů pod novým trenérem Richardem Králem.

21. kolo hokejové extraligy:

HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 41. Barinka (P. Zdráhal, Fridrich) - 36. Krejčík (Moravčík, Konečný), 47. Sobotka (Kempný, Mikliš), 59. Řepík (Buchtele, Irving). Rozhodčí: A. Jeřábek, Hradil - Ondráček, Rampír. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 6702.

Vítkovice: Klimeš - Grman, Percy, Raskob, Mikuš, R. Jeřábek, Auvitu, L. Kovář - Lakatoš, Krieger, Roberts Bukarts - P. Zdráhal, Barinka, Fridrich - Kotala, Dej, M. Kalus - Krejsa, M. Přibyl, Peterek. Trenér: Trnka.

Sparta: Jakub Kovář - Mozík, Moravčík, Mikliš, Kempný, Irving, Němeček, Krejčík - Řepík, Sobotka, Chlapík - P. Kousal, R. Horák, M. Forman - Kestner, J. Lajunen, Buchtele - Konečný, O. Najman, Mužík. Trenér: Gross.

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 2:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Skalický (Lantoši, Pyrochta), 13. Gewiese (Järvinen, Skalický) - 29. P. Vrána (Kundrátek, D. Voženílek), 42. Marian Adámek (A. Nestrašil), rozhodující sam. nájezd L. Hudáček. Rozhodčí: Kika, Obadal - Frodl, Lhotský. Vyloučení: 0:2. Bez využití. Diváci: 2976.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Gewiese, Pyrochta, Osburn, Jánošík, Pláněk, A. Čech, Štibingr - Lantoši, Fořt, Skalický - Rohdin, Järvinen, J. Aaltonen - Šmerha, Malát, Suchý - J. Stránský, O. Roman, Dvořáček. Trenér: Král.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Marian Adámek, Polášek, Nedomlel - M. Růžička, D. Voženílek, Pánik - Daňo, L. Hudáček, A. Nestrašil - Hrehorčák, P. Vrána, Miloš Roman - Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary 6:4 (0:2, 4:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 25. Kirk (Hlava), 29. A. Kudrna (Jurčík), 31. Koblasa (O. Kaše), 36. Kirk (Zile, O. Kaše), 47. Zygmunt (Jurčík, A. Kudrna), 50. Abdul - 9. Černoch, 12. Hladonik (Zetterberg, Plutnar), 22. Koffer, 52. Stříteský (T. Rachůnek, Gríger). Rozhodčí: Hribik, Ondráček - J. Svoboda, Klouček. Vyloučení: 7:8. Využití: 2:2. Diváci: 5094.

Litvínov: Zajíček - D. Zeman, Zile, Demel, Baránek, Šalda, Czuczman, F. Kočí - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Koblasa - A. Kudrna, Jurčík, Maštalířský - Havelka, Gut, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.

Karlovy Vary: Frodl - Pulpán, Plutnar, Stříteský, D. Mikyska, Dlapa, Huttula, Havlín - O. Procházka, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Jiskra, Hladonik - Zetterberg, Černoch, Koffer - Bernovský, Kofroň, T. Redlich. Trenér: Bruk.

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 1:2 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Pour (Schleiss, A. Jiříček) - 16. Kunc (Rašner), rozhodující sam. nájezd Kusko. Rozhodčí: Jaroš, Květoň - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 4064.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Malák, Kvasnička, Dujsík, A. Jiříček, Piskáček, Michal Houdek - Holešinský, Mertl, Söderlund - Lev, M. Indrák, Schleiss - Šiler, Jansa, Rekonen - Pour, M. Soukup, K. Hrabík. Trenér: Kořínek.

Olomouc: Konrád (na nájezdy J. Sedláček) - Řezníček, Ondrušek, A. Rutar, Sirota, Švrček, Rašner, T. Černý - Navrátil, Nahodil, J. Káňa - Bambula, J. Knotek, Kusko - Orsava, Macuh, Plášek - Klimek, Anděl, Kunc. Trenér: J. Tomajko.

Bílí Tygři Liberec - Banes Motor České Budějovice 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 35. Rychlovský (Filippi, McCoshen), 47. Rychlovský (A. Najman) - 16. Vopelka (F. Přikryl, M. Beránek), 27. M. Doudera (Harris, D. Simon), 34. M. Beránek (D. Simon, Hovorka), 36. Ordoš (Gulaš, Pýcha), 56. Ordoš (Gulaš). Rozhodčí: Pražák, Cabák - Špůr, Thuma. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 5046.

Liberec: D. Král (34. Pařík) - Knot, McCoshen, Melancon, M. Ivan, J. Dvořák, Budík, T. Galvas, Derner - Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský - Kelly Klíma, A. Najman, Birner - J. Pérez, J. Šír, J. Vlach - Hawryluk, Flynn. Trenér: Pešán.

České Budějovice: Hrachovina - Pýcha, Štencel, Kachyňa, M. Doudera, Hovorka, Gulaši, Vráblík - Gulaš, Kondelík, Ordoš - D. Simon, Harris, Kubík - M. Beránek, Vopelka, F. Přikryl - Valský, M. Toman, Chlubna. Trenér: Čihák.

Mountfield Hradec Králové - Rytíři Kladno 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Perret (Estephan, Jasper), 33. Eberle (R. Pavlík) - 6. Pytlík (Frolík, Dotchin). Rozhodčí: Mrkva, Pilný - Axman, Bohuněk. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 4351.

Hradec Králové: Lukáš - Blain, Jank, F. Pavlík, Kalina, Freibergs, T. Pavelka, P. Marcel - Eberle, Miškář, R. Pavlík - Jasper, Tamáši, Okuliar - Estephan, Lalancette, Perret - M. Chalupa, Pilař, Šťastný. Trenér: T. Martinec.

Kladno: Bow - T. Hejda, Dotchin, Martenet, Ticháček, Slováček, Veber - Tralmaks, Klepiš, M. Procházka - Kusý, Pytlík, Sideroff - Frolík, Melka, Jarůšek - Smoleňák, Babka, Strnad. Trenér: O. Vejvoda ml.

HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice 4:3 v prodl. (1:0, 1:1, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Kučeřík (J. Kos, Marcinko), 23. A. Zbořil (Flek, Ďaloga), 59. K. Pospíšil (Cingel), 62. Cingel (K. Pospíšil) - 25. R. Kousal (Radil), 43. M. Kaut (Paulovič), 49. Paulovič (T. Zohorna, T. Dvořák). Rozhodčí: Šindel, Vrba - Hnát, Hynek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 7115.

Brno: D. Furch - Lintuniemi, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga - Moses, Cingel, K. Pospíšil - J. Kos, Marcinko, Vincour - Flek, A. Zbořil, Zaťovič - Kratochvíl, Okál, Kohout. Trenér: Modrý.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, J. Kolář, Vála, Bučko - Hyka, Cienciala, Říčka - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - M. Kaut, A. Musil, Paulovič - Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenér: Varaďa.

Tabulka: