Hokejová horečka stoupá. Hladové Vítkovice se chtějí vrátit na špici, černým koněm je Liberec

před 2 hodinami

Extraliga už běží déle než půl roku, ale až teď začíná pro osm mužstev ten pravý boj. Pořádná bitva se čeká už od čtvrtfinále, jež dnes rozehrají Vítkovice proti Brnu a Třinec proti Pardubicím.

Ostrava - Čtvrtfinálové boje play-off hokejové extraligy se naplno rozhoří už dnes dvěma duely na Moravě a ve Slezsku. Vítkovice se mezi nejlepší osmičku vrací po čtyřech letech a hned vyzvou těžkou váhu, mistrovskou Kometu. Třinec vstoupí do vyřazovací fáze soubojem s Pardubicemi.

Nebyly to pro hokejovou Ostravu veselé časy, když v posledních třech ročnících skončily Vítkovice dvakrát v předkole, a jednou dokonce v play-out. Zvlášť loňské vyřazení od Plzně v prodloužení bolí doteď. V letošní sezoně je vše jinak, Vítkovice jdou do boje o pohár ze čtvrtého místa.

S týmem, který třeba v prosinci zvítězil devětkrát v řadě. "Ostrava si prošla takovou krizí, ale předtím patřila ke špičkovým mužstvům ligy. Vracíme se k tomu, co zde bylo v minulosti. Pilně se připravujeme, čekáme dobré zápasy a věříme si," říká konzultant Vladimír Vůjtek.

"Už je úspěch, že jsme se dostali sem. Všichni se těší, jsme kompletní a zdraví, což je důležité. V týmu je zdravá konkurence, v podstatě teď máme pět schopných útoků," těší zkušeného poradce trenérů Petra a Trnky. V závěru základní části totiž trápila Vítkovice početná marodka.

Mužstvo by měli táhnout hlavně Jakub Lev, Ondřej Roman, Rostislav Olesz, Jan Výtisk a Patrik Bartošák, nejlepší brankář základní části. "Čísla možná vypadají pěkně, ale pro mě je to teď ta nejméně důležitá věc," podotýká čtyřiadvacetiletý gólman před svým prvním play-off.

Vítkovice narazí ve čtvrtfinále na Kometu, která nasbírala jen o dva body méně, ale Ostravany třikrát porazila. Venku navíc neinkasovala. "Každý viděl, že to byly nesmírně vyrovnané zápasy. Teď už budou rozhodovat maličkosti, obětavost, bojovnost a proměňování šancí," tvrdí Vůjtek.

Hrozby Komety? Mimo jiné skvělí obránci

Brňané se vloni k titulu probili ze šestého místa, cestu za obhajobou zahájí v podobné pozici i dnes. "Dřeme celý rok, abychom si play-off mohli užít. Nechci zažít to, co před rokem," sděluje obránce Michal Barinka, jenž hrál minulý rok za Spartu a proti Brnu neuhrál ani bod.

Letos stojí na opačné straně a znovu půjde proti svému bývalému klubu, ve Vítkovicích strávil šest sezon. "Pár kluků pořád znám, teď jsou to tahouni. Čeká nás krásná série," doplňuje Barinka. Půjde o souboj dvou velkých měst a klubů s početnými a tradičními základnami fanoušků.

Oporami Komety jsou olympionik Martin Erat, Martin Zaťovič nebo bek Jakub Krejčík. "Musíme si dát pozor na jejich přesilovky, hlavně obránci Ondra Němec a Krejčík jsou v tom výborní. Umí to sehrát, nesmíme moc faulovat," ví Vůjtek, jenž dovedl Vítkovice nejvýše ke stříbru v roce 1997.

Poslední finálová účast ostravského klubu se datuje k roku 2011, kdy také Vítkovice dosud naposled začínaly play-off domácím zápasem. Vůjtek v tom ale velkou výhodu nevidí. "Dneska už to tolik nerozhoduje. Ano, výhoda to bude, pokud se nám povede dvakrát vyhrát," dodává.

Pardubice mají pohodu, mohou zlobit

O 50 kilometrů východněji se v prvním čtvrtfinále střetnou také Oceláři s Pardubicemi. Třinec byl s třetí příčkou v základní části spokojen, Dynamo si šestou pozici uhrálo v závěru. "Třinec je určitě favorit, ale Pardubice hrají od Vánoc velmi dobře. V šestce jsou zaslouženě," říká Vůjtek.

Zatímco Oceláři mají tradičně vysoké ambice, pro Východočechy je po loňské baráži účast v play-off malým zázrakem. "Musí se spoléhat na to, že mají pohodu. Svůj cíl už překročili a mohou jenom získat. Během sezony mužstvo vhodně doplnili," všiml si sedmdesátiletý trenér.

"Od Třince se čeká postup, je to pro něj skoro povinnost," pokračuje Vůjtek. Jenže podobná situace potkala Oceláře už před rokem, kdy je ve čtvrtfinále vyřadil Chomutov, tým z předkola. O rok dříve Třinec mezi osmičkou nejlepších chyběl, letos pomýšlí minimálně na semifinále.

Liberec doplnil útok a bude nebezpečný

Také letos by podle Vůjtka mohly týmy z předkola zaskočit lídry základní části. Nebezpečný bude zejména Liberec, finalista obou předchozích ročníků, který ukončil sezonu Spartě. "Líbí se mi, poslední čtvrtinu sehráli dobře. Spartu celkem jasně porazili, jsou černým koněm," hodnotí Vůjtek.

"Zkraje měli problémy, ale pak přišli kvalitní hráči jako Kvapil, teď se přidal Filippi. Doplnili útočnou fázi, která jim tolik nešla. Rozhodně Hradec potrápí," predikuje bývalý kouč Kazaně či Jaroslavle. Proti bude Mountfield, který letos vyhlásil cíle převyšující loňskou účast v semifinále.

Hradec přivedl v létě spoustu posil, mužstvo si postupně sedlo a jistě dokráčelo k druhé pozici. "Tým je oproti loňsku trochu silnější a těší se na vyvrcholení sezony. Liberec hraje agresivně a kompaktně, ale věřím, že jsme připraveni," burcuje trenér lvů z východních Čech Václav Sýkora.

Poslední dvojici tvoří suverén základní části z Plzně a extraligová štika z Olomouce. Tady by i drama bylo překvapením, indiáni by si postup neměli nechat uniknout, ale kdo ví. "Olomouc je nevyzpytatelná, dávno už to není pouze ten defenzivní tým," upozorňuje Vůjtek.

Semifinálové dvojice vykrystalizují v průběhu dvou týdnů, play-off začíná už dnes zápasy Vítkovic proti Kometě (17:30) a Třince proti Pardubicím (17:20, ČT Sport). Zbylé kvarteto začne ve čtvrtek. Horečka stoupá.