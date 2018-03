Po Zlínu chce Olomouc srovnat účty s Plzní. Ostudný debakl se maže, platit bude soudržnost

před 1 hodinou

Útočník Jiří Řípa ukončil kariéru v letošní sezoně už po třech zápasech kvůli přetrvávajícím a nabalujícím se potížím se zdravím. V Olomouci strávil osm sezon a nedávné spoluhráče teď bedlivě sleduje ve vyřazovacích bojích. Kohouti v předkole vyřadili Zlín a ve čtvrtek poprvé vyzvou vítěze základní části. Proti Plzni půjde o reprízu čtvrtfinále z roku 2016.

Jak se vám líbila série Olomouce proti Zlínu?

Líbila se mi moc, jsem za kluky rád. Přál jsem jim postup a doufám, že to pro ně ještě není strop. Plzni máme co vracet, mohli by ji potrápit.

Po dvou zápasech byl na tom lépe Zlín, domů si vezl průběžnou remízu. Čekal jste, že Olomouc venku dvakrát vyhraje?

Odhadoval jsem, že první zápas série vyhraje Olomouc a v druhém jsem tušil remízu. Skoro to tak bylo, ale vyhrál Zlín. Čekal jsem, že se to bude hodně tahat, že to bude vyrovnané a bude se hrát odzadu. Ve Zlíně to byly pěkné nervy a padaly hezké góly. V akci bylo i video, Zlín dvakrát odvolal brankáře, bylo to nádherné drama pro diváky.

Je největší síla olomouckého týmu, že zvládá těsné zápasy?

V play-off jsou skoro všechny zápasy vyrovnané. Jeden třeba ulítne, ale pak už je to zase jenom o pár gólech. Jede se na krev. Ale určitě ty těsné zápasy proti Zlínu mohou klukům do dalších bojů pomoct.

Vyzdvihl byste po předkole někoho z Olomouce?

Ani ne, pochválil bych celý tým. Třeba Braňo (Konrád) chytá pořád famózně a kluci mu vzadu hodně pomáhají, spoustu toho zablokují. Vyzdvihl bych celkově toho bojového ducha.

Překvapily vás výkony Jakub Galvase? Ten se stal po 16 letech prvním obráncem do 19 let, který v play-off skóroval.

Kuba je mladý a tyhle vypjaté zápasy jsou pro něj těžké. Na druhou stranu mu velmi pomohou, aby dál hokejově rostl. Byl za ten postup nesmírně rád, protože je to jeho první play-off. Ještě se má na co těšit.

Od počátku nového roku hraje v Olomouci Zbyněk Irgl, kterého Třinec vyměnil za Romana Vlacha. Sedlo mu angažmá u kohoutů?

Určitě ano. Myslím si, že mezi kluky výborně zapadl a hraje dobře. Je to hráč s velkým jménem a hraje to, co se od něj čekalo. Má toho hodně za sebou, klukům může v šatně mnoho poradit. Určitě to byl dobrý tah.

Mrzelo vás, že se Olomouc nedostala přímo do čtvrtfinále?

Přál bych si to, ale nejvíce mě mrzel poslední zápas v Jihlavě. Bylo to utkání proti týmu ze dna tabulky, i když mu jako Jihlavák taky přeju (úsměv). Pardubice prohrály, a kdyby Olomouc v Jihlavě získala bod, byla by šestá. Škoda, kluci už tam mohli být, ale takhle si víc zahráli.

Po loňském play-out je to vynikající sezona i pro fanoušky, že?

To ano, na předkole bylo při prvním zápase trochu míň lidí, bylo to v televizi. Teď doufám, že na Plzeň přijdou ve velkém, že je čtvrtfinále přiláká. Navíc se oteplilo, v plecharéně nebude taková zima (úsměv).

Co očekáváte od série proti vítězi základní části Plzni?

Indiáni budou favoritem, ale my nemáme v Plzni co ztratit. Kolikrát je lepší začínat. Kluci můžou odvézt jeden zápas a bude to otevřené.

Může Olomouci pomoct rozehranost z předkola?

Může to pomoct hlavně na začátku série. Kluci jsou ještě v takové euforii a nikdy není moc dobré dlouho stát. Podle mě to ale hraje roli jen v prvním zápase, pak už se do toho dostane i ten druhý tým.

V základní části vyhrála třikrát Plzeň, ve třetím kole doma dokonce 10:0 při vašem posledním utkání. Má to teď nějaký význam?

Myslím, že se to maže. Zápasy v play-off jsou jiné, na druhou stranu jsme je po té desítce doma porazili 5:0. Takže je to různé.

Není to tedy tak, že Olomouci plzeňská hra nesvědčí?

To bych ani neřekl. Dost bude záležet na tom, jestli jim bude chybět Milan Gulaš. Říká se sice, že jeden hráč tým nedělá, ale měl 61 bodů. To je dost, těžko se takový hráč bude nahrazovat. Hráč jeho kalibru by jim případně hodně scházel. Uvidíme, máme se na co těšit.

Opakuje se souboj ze čtvrtfinále před dvěma lety, kde Plzeň zvítězila 4:1. Spoustu hráčů to pamatuje. Budou mít větší motivaci?

To asi ano, ale vyhrát chcete vždycky. Takhle jim to samozřejmě chcete vrátit, a navíc by byl postup do semifinále nejlepší výsledek od návratu do extraligy. Kluky to musí hnát dopředu, posunuli bychom se zase výše.

Co může na Plzeň platit?

Taková ta bojovnost a odhodlání, co nás zdobí celou extraligovou minulost. Nic jiného asi vymýšlet nebudou. Kluci musí podat soudržný výkon, zahrát dobře dozadu a pak se uvidí, co bude. Nemůžeme dostávat rychlé góly. V play-off dostanete tři a je po zápase.

Vy jste ukončil kariéru kvůli zdravotním problémům v letošní sezoně už po třech kolech. Nepociťujete teď trochu lítosti?

Ne, já už jsem s tím vyrovnaný. Samozřejmě, když se na kluky dívám, fandím jim, ale ničeho nelituju. Co bylo, bylo. Už to nevrátím zpět.

V Olomouci trénujete děti. Chodíte se dívat na zápasy áčka?

Někdy tam jsem, někdy ne. Nechodím na všechny, nevyjde mi vždy. Ale na čtvrtfinále se asi určitě podívat přijdu.

Co jako odchovanec říkáte na sezonu Jihlavy?

Myslím si, že bojují dobře a stoprocentně jsem přesvědčený, že extraligu udrží a příští rok budou lepší. Je to taková nováčkovská daň. Přeju jim, aby to udrželi a v další sezoně už budou zdatnějším soupeřem.

Až tak se vám její hra líbí, anebo spíš Jihlavu nemá kdo ohrozit?

Je to jedno s druhým. V první lize opravdu nevidím nikoho, kdo by mohl Jihlavu ohrozit, ale zároveň se mi jejich hra líbí. Hrají bojovně jako Olomouc. V play-out to nejspíš nevyjde, ale v baráži jim věřím.