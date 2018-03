Energie chce zpět. Jde do tuhého, ale pořád je to sport, zdůrazňuje Pešout po hrůzném faulu

před 6 hodinami

Trenér Martin Pešout získal v Kometě titul jako asistent, v letošní sezoně však vede Karlovy Vary a chce je vrátit na extraligovou mapu. Ve čtvrtfinále první ligy přejela Energie Vsetín překvapivě již za čtyři zápasy. V boji o baráž proti Slavii se však musí obejít bez Vladimíra Sičáka, který utrpěl po faulu Davida Vítka těžký otřes mozku, poranění v obličeji, a sezona mu skončila.

Před semifinálovou sérií play-off máte celkem devět dní volna. Přišla tato pauza vhod? Kolik času dostali hráči na oddech?

V neděli jsme skončili ve Vsetíně, v pondělí jsme měli takový regenerační trénink. V dalších dnech jsme trénovali dvoufázově, na čtvrtek a pátek dostali hráči volno a přes víkend už se budeme připravovat na Slavii.

Je vůbec něco, co jste hráčům po čtvrtfinále vytkl?

Vyhráli jsme sice podle výsledků jednoznačně, ale ta hra tomu zase tolik neodpovídala. Vsetín hrál velmi dobře, organizovaně a agresivně, v každém zápase jsme měli hodně starostí, ale díky výbornému brankáři a naší produktivitě jsme ty zápasy zvládli. Přesto tam bylo pořád spoustu chyb, na kterých musíme pracovat.

Určitě jste čekali delší a komplikovanější sérii, že?

Čekali jsme, že to bude těžší, ale opravdu průběh zápasů nebyl lehký.

Byl Vsetín nejobávanějším týmem, který mohl do play-off z osmé příčky proklouznout? Mužstvo, které může vyřadit kohokoli?

Nechtěli jsme s nimi hrát ze tří důvodů. Zaprvé vyměnili v sezoně půlku mužstva a v druhé polovině sezony byli na třetím místě. Za poslední čtvrtinu byli dokonce druzí, podle aktuální formy hrál první s druhým. Udělali ve čtvrté čtvrtině více bodů než Kladno nebo České Budějovice. Zadruhé jsme s nimi měli negativní bilanci, jako s jedním z mála týmů, a zatřetí atmosféra ve Vsetíně je pro domácí úžasná. Potvrdilo se, že pro soupeře není nic příjemného tam hrát.

Povzbudilo vás psychicky vítězství v základní části?

To bych právě neřekl. Bylo to pro nás takové Pyrrhovo vítězství, protože se Vsetínem nikdo hrát nechtěl. Bohužel to padlo na nás, ale teď je tu taková třešnička, že se vyhneme Kladnu a Budějovicím, čímž však vůbec nechci podceňovat Slavii, která ukázala ve čtvrtfinále svou sílu.

Její série proti Přerovu byla překvapivě jednoznačná…

Bylo to pro nás překvapení, že si Slavia poradila s Přerovem jednoduše. Ale kromě jednoho zápasu to byly těsné zápasy o maličkostech.

Zdůrazňujete hráčům, že jste od baráže na jednu stranu už jen jednu vítěznou sérii, ale na druhou pořád ještě čtyři výhry?

Myslím, že to není potřeba. Hráči to dobře ví, přesvědčili se sami, že není lehkého soupeře. Museli vynaložit všechny síly, abychom přešli přes Vsetín. Každý zápas nás může připravit o hráče, tak jak se to stalo ve Vsetíně se Sičákem.

Už není naděje, že by se v této sezoně mohl vrátit?

Není. To zranění je na tři měsíce, je to konečná.

Uvědomil jste si už na střídačce, že je po faulu Davida Vítka zle?

V té rychlosti ani ne, bylo to navíc daleko od naší střídačky. Zatrnulo mi, náraz to byl hrozný, ale na tu dálku jsem neviděl, co se děje. Zjišťovali jsme to až večer po zápase a strašně nás to mrzí. Ten hráč měl zřejmě zkrat, protože udělat něco takového… to není o hokeji, není tam úcta k hráčům. Mělo by to být memento pro ostatní. Začíná play-off extraligy, v první lize jde do tuhého, ale hráči si musí uvědomit, že je to sport.

Vladimír Sičák utrpěl hned několik zlomenin a těžký otřes mozku…

A to stačilo, aby to bylo o centimetr jinde a mohlo dojít k tragédii. Hráči by měli pamatovat na to, že je to hokej, a chovat se k sobě uctivě. Já neříkám nehrát tvrdě, ale tohle bylo za hranicí. Takové těžké zranění nemá se sportem nic společného. Ani by se to snad nemělo moc ventilovat, protože když tohle uvidí rodiče, kteří chtějí dát děti na hokej… nedělá to dobrou reklamu.

Nesmírné zkušenosti Sičáka mohou v rozhodující fázi chybět, že?

Je to náš nejzkušenější obránce. Ten hráč (Vítek) ovlivnil celé semifinále, a pakliže se dostaneme do baráže, ovlivní celou baráž. Jihlava a Litvínov taky nenechají nejlepší obránce mimo sestavu. Děkuju Výkonnému výboru, jak se k tomu postavil. Jsem za to rád. (vsetínský útočník David Vítek dostal trest ve hře na osm měsíců - pozn. red.)

V čem bude Slavia nejvíce nebezpečná?

Pro nás to bude podobný soupeř jako Vsetín. Hrají takový silový a agresivní hokej. Mají velké hráče, Vsetín nás na to mohl připravit. V prostoru před brankou budou mít výškovou převahu, takže tam musíme být šikovnější, protože silou to asi těžko protlačíme.

Vy jste ve Slavii působil před více než deseti lety u mládeže. Vzpomněl jste si na ty časy, když teď jdete proti sešívaným?

Jasně, byl jsem tam skoro šest let. Rád na to vzpomínám, s dorostem jsme tam vyhráli dva tituly, s juniory bronz. Prošlo mi pod rukama spoustu skvělých hráčů jako Sobotka, Červenka, Birner, Šindel, Tomáš Svoboda, Furch, Sklenář nebo Vláďa Růžička. Na to se nedá zapomenout, a když člověk přijede do Edenu, všechny vzpomínky se vrátí. Ale teď stojím na druhé straně barikády. Chci Slavii vyřadit a jít do baráže.

Je trochu zvláštní, že půjde o reprízu finálových soubojů z extraligy v letech 2008 a 2009. Dnes jsou o několik pater níže.

Je to trošku smutné. Z hlediska historie patří oba kluby jinam, ale stalo se, co se stalo. Proto teď musíme bojovat o návrat.

Sledujete situaci v play-out extraligy kvůli baráži?

Vůbec ne. Myslím si, že to nemá cenu, musíme se soustředit na Slavii. Stejně jsme k tomu přistupovali proti Vsetínu. Co bude dál, se teprve uvidí. Navíc v dnešní době je informací spoustu. Jsou ty internety, za dva dny nasbíráte tolik informací, kolik bude potřeba.

Je důležité vrátit se do extraligy hned po roce?

Zkušenosti jsou jasné. Když se to nepovede hned po roce, klub zabředne do takové té letargie. Nadšení bude slabší a slabší, mužstvo bude stárnout. Letos se nám podařilo dát dohromady velmi perspektivní tým a jsem přesvědčený, že pokud se nám podaří postoupit, jsme schopni hrát v extralize důstojnou roli, ne jen o sestup. Hodně by nás mrzelo, kdybychom nepostoupili.

Budete na dálku sledovat v play-off extraligy Kometu, s níž jste minulý rok v roli asistenta dokráčel až k titulu?

Samozřejmě. Byl jsem tam čtyři roky, mám odtamtud bronzovou, stříbrnou a zlatou medaili. To, co jsme loni prožili, se stane jednou dvakrát za život. Můj syn chytá v Kometě za čtvrtou třídu. Takže je určitě sledovat budu, ale prioritou jsou Karlovy Vary a postup do extraligy.