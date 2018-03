Moc to nevidím, smutní Jágr. Jeho koleno se léčí pomalu, boj s Motorem nejspíš nestihne

před 2 hodinami

Jaromír Jágr bude patrně i v semifinále WSM ligy za Kladno nastupovat jen na pár sekund.

Kladno - Útočník Jaromír Jágr bude i v semifinále první hokejové ligy proti Českým Budějovicím nastupovat za Kladno jen na úvodní střídání a sbírat starty kvůli případné účasti v baráži o extraligu. Šestačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč historie NHL přiznal, že jeho zraněné pravé koleno se neléčí tak rychle, jak by si přál. Rytířům tak proti Motoru podobně jako ve čtvrtfinále s Prostějovem svým uměním nepomůže.

"Jak se cítím teď, tak zatím moc velkou šanci nevidím," řekl dnes ČTK Jágr k možnosti, že by plnohodnotně zasáhl do série, která startuje na jihu Čech v úterý a hraje se na čtyři vítězné zápasy. Proto bude jen sbírat starty, kterých po svém příchodu na konci ledna z Calgary potřebuje celkem patnáct, aby v případě úspěchu Kladna mohl hrát baráž.

Den před startem série s Českými Budějovicemi Jágr s týmem netrénoval, na ledě absolvoval individuální přípravu. "Musím říct, že jsem si myslel, že to bude lepší, než to je. Že se budu rychleji uzdravovat. Ale realita je taková, že se to poslední týden nikam nepohnulo," popsal svůj stav.

"Snažím se zůstat pozitivní a trénovat spíš střelu nebo techniku, kde moc nepoužívám nohy. Doufám, že když se to zlepší, tak bude jen otázka času, kdy budu moct nastoupit. Uvidíme," podotkl Jágr. Po návratu z NHL za Kladno sehrál jen čtyři celé zápasy, v nichž nasbíral čtyři asistence.

V pátém utkání 17. února doma proti Havířovu jej už ve třetí minutě vyřadil ze hry zákrok útočníka Marka Sikory u mantinelu. Jágr odstoupil otřesený a s tržnou ránou v obličeji. Hlavně si ale obnovil zranění vazů v pravém koleni a poškodil meniskus. Následně pak do pěti ze šesti utkání série s Prostějovem nastoupil jen na úvodní vteřiny.

Jágrovi k tomu, aby za Kladno mohl v případě postupu v baráži hrát, chybí pět startů. Fanoušci jej proto i proti Motoru uvidí na ledě znovu jen pár vteřin po vhazování. "Bude to stejné. Jde o to, že kdybychom postoupili a dostali se do baráže, tak některé zápasy by se třeba hrály až za měsíc. To věřím, že do té doby bych třeba byl schopen hrát," řekl Jágr.

Na zlepšení stavu kolena pracuje s týmem fyzioterapeuta Pavla Koláře od svého návratu z Calgary, ale po obnovení zranění to jde pomaleji, než by si Jágr přál. "Udělali maximum. Jde spíš o to, že mi není dvacet let a léčba trvá déle než u mladších lidí," uvedl.

Dokud nebude koleno v takovém stavu, aby sneslo zápasovou zátěž, nechce riskovat. "Vím, že koleno není pevné a jakmile nemám pevný spodek, tak je větší šance se znovu zranit, což by bylo dost nepříjemný. To byl důvod, proč jsem se zranil poprvé. Nebyl jsem stoprocentně fit, takže jsem nebyl silný, proto jsem ten osobní souboj neustál," komentoval následky Sikorova zákroku.

Postupem přes Prostějov po výhře 4:2 na zápasy dali hráči Rytířů svému majiteli naději, že do sezony v kladenském dresu ještě zasáhne. "Byla to vyrovnaná série. Prostějov měl tým dobře namíchaný - zkušené i mladé hráče. Dali nám možná víc zabrat, než jsem očekával nebo než jsem si představoval," připustil Jágr.

"Na druhou stranu je to dobře pro naše hráče, že tyto zápasy odehrají. Pomůže jim to v budoucnu. I z mého pohledu je lepší hrát zápasy, než trénovat a čekat na dalšího soupeře. Měli jsme čtyři dny mezi sériemi a to je dost času, aby si mužstvo odpočinulo," doplnil k vývoji play off.

Olympijský vítěz z Nagana, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru s Pittsburghem se bude snažit mužstvu maximálně pomáhat mimo led. "Moje role bude stejná. Mám těch utkání spoustu za sebou a nějaké zkušenosti. Člověk také vidí hokej jinak, když je čerstvý nebo se jen dívá seshora, takže může poradit," dodal Jágr.