Sparta udolala Zlín s nulou, úřadující mistři rozehráli extraligu výhrou ve Varech

Hokejisté Sparty porazili doma ve 2. kole extraligy Zlín 3:0 a po páteční prohře 3:5 v Plzni poprvé v sezoně bodovali. Třinec ve svém prvním zápase zvítězil 5:2 v Karlových Varech, uspěli také hráči Mladé Boleslavi, Pardubic, Liberce a Hradce Králové.

Výhru Pražanů zařídili Roman Horák a Andrej Kudrna, kteří se trefili při početní výhodě, gólem do prázdné branky pečetil výsledek Milan Jurčina. Berani, kteří v prvním extraligovém zápase podlehli Olomouci 1:4, jsou nadále bez bodu.

V řídce zaplněné O2 areně, kam přišlo jen 2511 fanoušků, se Sparta alespoň mohla spolehnout na vytrvalou podporu "kotle", který kvůli současným omezením v boji proti šíření koronaviru ukázkově seděl. "Chtěl bych poděkovat divákům, kteří v této době přišli. Musím říct, že jsme vůbec nečekali, že přijdou v takovém počtu. Jsme rádi a hrozně si toho vážíme," řekl na tiskové konferenci trenér domácích Miloslav Hořava.

V úvodní třetině gól nepadl. Sparťané Pech s Kalinou své šance nezužitkovali. Vlastní branku si dal málem zlínský zadák Nosek, ale gólman Kašík holí včas zasáhl. Na opačné straně Ferenc tečoval puk vedle Machovského branky a Šlahař přestřelil. "Kdybychom prohrávali první třetinu 0:2 nebo 0:3, nemohli bychom se divit. Zlín začal výborně, hrál daleko líp než my. Trošku jsme se tam motali," uvedl Hořava.

Ve druhém dějství neuspěl zblízka Forman, ale v 28. minutě se Pražané v početní výhodě prosadili. Rousek našel zadovkou Řepíka, jenž přihrál zakončujícímu Horákovi. Velká letní posila domácích tak navázala na trefu z úvodního kola.

"Krásný gól, vyplynulo to ze hry, nebylo to nic nacvičeného. Pomohli jsme si navzájem, nahrávky šly rychle a padl z toho hezký gól," prohlásil jednadvacetiletý Rousek.

Berani hráli následně přesilovku, jenže obránce Gazda nedovoleně zastavil Rouska a rozhodčí nařídil trestné střílení. K němu se postavil Tomášek, Kašíka však nepřekonal.

V závěrečném dějství Sparta dlouho dobývala zlínskou branku. Trpělivost se jí vyplatila v 52. minutě, kdy Kudrna vteřinu před koncem přesilovky po Pechově nabídce překonal Kašíka ranou z první. Konečné skóre stanovil při zlínské power play vyhozením puku přes celé kluziště Jurčina.

"Hodnotí se mi to blbě, protože výkon z naší strany nebyl špatný. Trápíme se, dva zápasy, jeden gól, s tím nejde nic moc udělat. Myslíme si, že hra byla dost dobrá na to, abychom si na bod mysleli, ale bez vstřelené branky to nejde. Musíme na tom zapracovat, aby to bylo lepší v dalších zápasech," konstatoval zlínský trenér Robert Svoboda.

Machovský potřeboval k čistému kontu 21 zákroků. "Zápas v Plzni se nám z obrany nepovedl, udělali jsme tam spoustu chyb. Myslím si, že dneska to obrana včetně mě napravila. Vzájemně jsme si pomohli, kluci dali dva góly. Ten druhý to už zlomil, zasloužené vítězství," uvedl sparťanský brankář.

Třinec začal výhrou, Motor na body čeká

Hokejisté Třince ve svém prvním vystoupení v nové extraligové sezoně zvítězili ve 2. extraligovém kole na ledě Karlových Varů 5:2. Západočeši, kteří se představili podruhé doma po předchozí výhře nad Mladou Boleslaví (3:2), otočili stav z 0:1 na 2:1, druhá polovina zápasu ale patřila stále úřadujícím šampionům.

Mladá Boleslav porazila nováčka soutěže České Budějovice 5:2. Motor inkasoval jako první, otočil v průběhu druhé třetiny na 2:1, ale na body nakonec opět nedosáhl. V dresu Středočechů, kteří v úvodním vystoupení rovněž nebodovali, dvakrát skóroval David Šťastný, další útočník Radim Zohorna se zaskvěl třemi body za nahrávky.

Pardubice udolaly Plzeň 3:2 v prodloužení. O výhře Dynama v utkání plném zvratů rozhodla v čase 60:56 "dočasná" posila domácích z NHL Martin Kaut. Škoda tak nenavázala na úvodní úspěch proti Spartě (5:3), Východočešům se naopak podařilo odčinit debakl 1:7 z Liberce.

Liberec zvítězil na ledě Olomouce 4:1. Bílí Tygři ztráceli, přesto navázali na suverénní vstup do sezony, při němž deklasovali pod Ještědem Pardubice 7:1. Severočeši rozhodli třemi góly ve třetí třetině, když ten vítězný dal v čase 40:09 útočník Tomáš Filippi. Hanáci prohráli stejným výsledkem, jimž zvítězili v pátek ve Zlíně.

Hokejisté Litvínova při vstupu do extraligové sezony podlehli v předehrávce 20. kola doma Hradci Králové 2:4. Mountfield naopak naplno bodoval i ve svém druhém utkání. Shodně dvěma body přispěli k úspěchu hostů obránce Bohumil Jank a útočník Jakub Orsava.

2. kolo hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - PSG Berani Zlín 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 28. R. Horák (Řepík, Rousek), 52. A. Kudrna (Pech, Jurčina), 59. Jurčina. Rozhodčí: T. Horák, Pražák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Diváci: 2511 (omezený počet).

Sestavy:

Sparta: Machovský - Košťálek, Němeček, Piskáček, Tomáš Dvořák, Jurčina, T. Pavelka, Kalina - Řepík, R. Horák, Tomášek - Dvořáček, M. Sukeľ, Rousek - M. Forman, Pech, Buchtele - A. Kudrna, Říčka, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.

Zlín: Kašík - Gazda, Řezníček, D. Nosek, Suhrada, Ferenc, Matyáš Hamrlík - J. Ondráček, Fořt, Herman - Šlahař, Honejsek, Okál - Dufek, Fryšara, Köhler - Karafiát, P. Sedláček, Kubiš. Trenér: R. Svoboda.

HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 5. Flek, 22. O. Beránek (T. Mikúš) - 4. M. Kovařčík (Martin Růžička, M. Doudera), 34. Kundrátek, 38. O. Kovařčík (Kundrátek, Chmielewski), 49. M. Doudera (Chmielewski, O. Kovařčík), 59. Dravecký (Hrehorčák). Rozhodčí: Hradil, Veselý - Rampír, Špringl. Vyloučení: 3:7. Využití: 0:1. Diváci: 1707 (omezený počet).

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Kotvan, Plutnar, Graňák, Zábranský ml., M. Rohan, Weinhold - Flek, D. Kaše, Lauko - O. Beránek, T. Mikúš, Hladonik - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.

Třinec: Štěpánek - M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Hrňa, Jašek, Raška - Dravecký, M. Roman, Hrehorčák. Trenér: Varaďa.

BK Mladá Boleslav - Madeta Motor České Budějovice 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 17. D. Šťastný (Ševc, R. Zohorna), 29. Lunter (R. Zohorna), 50. J. Stránský (Šidlík, Bičevskis), 56. D. Šťastný (R. Zohorna), 58. Strnad (J. Růžička) - 25. Martin Novák (Z. Doležal, Gilbert), 28. Suchánek (Z. Doležal, A. Raška I). Rozhodčí: Hodek, Kika - Ganger, Klouček. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 1033 (omezený počet).

Sestavy:

Mladá Boleslav: J. Růžička - Hrbas, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Šidlík - D. Šťastný, R. Zohorna, Lunter - Jääskeläinen, A. Zbořil, Alderson - P. Kousal, Cienciala, Flynn - J. Stránský, Bičevskis, Strnad. Trenéři: Rulík a Patera.

České Budějovice: Čiliak - Plášil, Pýcha, Pavel, Suchánek, Slováček, Vydarený - M. Beránek, Prokeš, Jonák - A. Raška I, Gilbert, Martin Novák - Z. Doležal, Michnáč, Indrák - Holec, Venkrbec, Christov - Karabáček. Trenér: Prospal.

HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň 3:2 v prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Anděl (Nakládal), 42. Tybor (Blümel), 61. M. Kaut (Tybor) - 22. P. Straka, 30. Jiříček (Kodýtek, Eberle). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Komárek, Lučan. Vyloučení: 4:7, navíc R. Kousal (Pardubice) 10 min. a do konce utkání. Bez využití. V oslabení: 1:1. Diváci: 5118.

Sestavy:

Pardubice: Kantor - Nakládal, Vála, Hrádek, J. Mikuš, Holland, J. Kolář - Tybor, R. Kousal, Blümel - Svačina, Poulíček, Mandát - Kusý, Claireaux, M. Kaut - T. Zeman, Anděl, O. Machala. Trenér: Razým.

Plzeň: Frodl - Čerešňák, Budík, Stříteský, V. Lang, Jiříček, Vráblík - Gulaš, Mertl, Kantner - Rob, P. Musil, Malát - F. Suchý, Kracík, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenér: Čihák.

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 18. Handl (Nahodil, Navrátil) - 31. Lenc z trest. střílení, 41. Filippi (Šmíd, Bulíř), 47. Šmíd (P. Jelínek, Šír), 52. J. Vlach. Rozhodčí: Šír, Sýkora - Ondráček, Axman. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 2800 (omezený počet).

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Škůrek, Ondrušek, Valenta, Švrček, L. Rutar, Vyrůbalík - Kucsera, J. Knotek, Handl - V. Tomeček, Kolouch, Olesz - Navrátil, Nahodil, J. Káňa II - Bambula, Gřeš, Burian. Trenér: Moták.

Liberec: Kváča - Šmíd, Knot, Rosandič, T. Hanousek, Derner, Havlín - Birner, Bulíř, Lenc - Průžek, Filippi, Gríger - Šír, P. Jelínek, Zachar - J. Vlach, A. Najman, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.

Předehrávka 20. kola hokejové extraligy:

HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 21. P. Zdráhal (Jarůšek), 45. Pospíšil (F. Lukeš, Ščotka) - 5. R. Pavlík (Koukal, Jank), 24. Jank (Orsava, Smoleňák), 28. Orsava z trest. střílení, 51. V. Růžička ml. (Kelly Klíma, J. Sklenář). Rozhodčí: Pešina, Šindel - Gerát, Zíka. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 1298 (omezený počet).

Sestavy:

Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Štich - P. Zdráhal, Mahbod, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - M. Látal, M. Hanzl, Petružálek - Zygmunt, Gerhát, Havelka. Trenér: Országh.

Hradec Králové: Mazanec - Nedomlel, Hronek, Jank, Blain, Šalda, F. Pavlík, Pilař - Orsava, Cingel, Smoleňák - J. Sklenář, V. Růžička ml., Kelly Klíma - Perret, Kevin Klíma, Lev - R. Pavlík, Koukal, Jergl. Trenér: V. Růžička st.