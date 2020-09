Extraliga s Motorem i sekačkami. Rivalita fanoušků pohltí i hráče, těší se patriot

Po více než půlroce se vrací extraligový hokej. Po sedmi letech jsou zpátky také České Budějovice a jejich comeback do nejvyšší soutěže nemohl být stylovější. V pikantním souboji se střetnou s Hradcem Králové, kam jim v roce 2013 ulétla licence. U přesunu klubu byl jako kapitán Jiří Šimánek, dnes manažer áčka Motoru.

Václav Prospal a jeho České Budějovice vlétnou do extraligy pikantním soubojem proti Mountfieldu. | Foto: Luboš Vácha

Dnes od 17:30 bude u obnovené premiéry Jihočechů v extralize a už se nemůže dočkat. "Nebude to takové, jako když je člověk vtažený do hry přímo na ledě, ale i tak se moc těším. Zažiju hokej zase z jiného úhlu," tvrdí bývalý útočník a budějovický rodák.

Šimánek odehrál za Motor celkem 816 zápasů, nejvíce v historii klubu, a v minulé sezoně se z pozice zkušeného lídra podílel na návratu do nejvyšší soutěže. Ale kariéru už natahovat nechtěl, v říjnu oslaví 42. narozeniny.

"Vrátil jsem se v roce 2018 a už tehdy jsem byl na vážkách. Nepovedlo se nám v první sezoně postoupit a pak jsem věděl, že ta další bude poslední. Chtěl jsem zakončit kariéru úspěchem," vysvětluje. "Mezitím jsme řešili možnost mého další zapojení v klubu," říká současný týmový manažer.

Hráčům Budějovic zajišťuje materiální servis a je jim oporou i v otázkách běžných životních starostí, jako je bydlení nebo vhodná škola pro děti. Sám o sobě tvrdí, že je spojkou mezi týmem a vedením. "A zatím mě to hodně baví, je to velmi různorodá práce," usmívá se Šimánek.

Domů do jižních Čech se před dvěma lety vrátil právě z Hradce, kam se v roce 2013 po přesunu extraligové licence stěhoval s většinou tehdejšího mančaftu. Ve východních Čechách odehrál pět sezon, podruhé v kariéře získal extraligový bronz, a v 35 letech si dokonce zahrál za reprezentaci.

"Zpočátku to nebylo jednoduché, ale díky rodině, která šla se mnou, jsme to zvládli. Paradoxně první sezona v Hradci byla nejspíš moje nejlepší v kariéře. Pár známých mi samozřejmě zůstalo, nejenom mezi hráči nebo členy realizačního týmu. Dnes to ale budou soupeři," vrací se Šimánek k zahajovacímu utkání nadcházející extraligové sezony.

Pivní spor nebyl o pivu

Kvůli událostem z roku 2013 se očekává velmi emotivní souboj. Vlastník klubu Mountfield tehdy odešel z Budějovic do Hradce vinou nekončících sporů s radnicí, od níž nedostával odpovídající finanční podporu.

Vše vyvrcholilo "pivním sporem", kdy zástupcům klubu vadila smlouva mezi městem a pivovarem Budvar, jež neumožňovala čepovat v aréně pivo jiné značky. Byť oficiálním pivem extraligy byl už tehdy Radegast.

Předseda představenstva hokejového Mountfieldu Miroslav Schön označil jednání města za vyděračské a klub přestěhoval. "Do té doby jsem kromě tříměsíčního hostování v Liberci a jednoho zápasu za Vsetín nikde jinde nehrál. Po 15 letech to byla velká změna," vzpomíná Šimánek.

A důvody? "Za vším hledejme peníze, je to jednoduché. Pivo v tom podle mě skoro nebylo, i když se o něm psalo. Když vám někde dají do rozpočtu 20 milionů korun a jinde nic nebo pouze málo, je potom jasné, jak se jako firma rozhodnete," hodnotí zpětně majitel 16 reprezentačních startů.

Někteří fanoušci Budějovic brali ztrátu extraligy jako velkou křivdu. Když byl Šimánek na jaře roku 2018 ještě jako hráč Hradce pozván na jich Čech ke slavnostnímu ceremoniálu pro muže, kteří v klubu strávili deset a více sezon, část stadionu na něj v té době dokonce pískala.

Extraliga se sekačkami? Raději ne

"Někomu se ten odchod možná zajídal, ale ono to není z pohledu hráče vůbec jednoduché. Kdybych se do Hradce nechtěl stěhovat, musel by mě někdo vyplatit ze smlouvy, zaplatit tabulkové odstupné," vyjmenovává.

"Pro pár hráčů z Budějovic to byl velký zvrat, ale pro valnou většinu jen změna adresy výkonu práce," doplňuje Šimánek objektivně. Budějovicím se podařilo uchytit v první lize a hned v druhé sezoně prošly do baráže.

V prvoligových počátcích Motoru se objevovaly na stadionu transparenty jako: "Raději první liga s Motorem než extraliga se sekačkami." Fandové se od klubu neodvrátili, pád o patro níže jako by je naopak spíše semkl a Budvar arénu brali i v první lize útokem. Prahli po návratu mezi elitu.

V barážích 2015, 2017 a 2019 ještě Jihočeši neuspěli, ale letos už byli v první lize zcela suverénní. Koronavirus proces urychlil, play off se vůbec nehrálo a ostatní kluby uznale schválily postup pro Budějovice. Extraliga bude poprvé s Motorem i sekačkami z Mountfieldu dohromady.

Stěhování pamatuje jen pár hráčů

Vznikne nová rivalita? "Podle mě je to rivalita hlavně pro fanoušky, neboť při pohledu na soupisky obou týmů už to stěhování moc hráčů nezažilo," míní Šimánek. V Budějovicích jsou to jen obránci René Vydarený a Karel Plášil, v Hradci jediný bek Bohumil Jank.

"Hráči nejsou nijak spojení, není to ani derby, že by byl Hradec kousek od nás. Pro náš tým je to zajímavé spíš tím, že mnoho hráčů čeká extraligová premiéra," říká bývalý útočník. "Nicméně nebudou chtít fanoušky zklamat a atmosféru toho zápasu je určitě pohltí," těší se.

Plný stadion však kvůli vládním restrikcím nepřijde. "Je to veliká škoda. Na začátku soutěže bychom měli pořád vyprodáno," je si jistý Šimánek. Místo 6 421 diváků budou moct přijít necelé čtyři tisícovky.

Na koho se nedostane, může sledovat pikantní předjezd nové extraligové sezony od půl šesté na O2 TV Sport 1 nebo na internetové Hokejka TV.