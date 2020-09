Hlavní hygienička je proti karanténám pro celé týmy. Sport naopak podporuje odolnost

Hlavní hygienička Jarmila Rážová nabádá krajské hygienické stanice, aby v případě ojedinělé nákazy koronavirem neposílaly do karantény celé sportovní týmy. Na webu ministerstva zdravotnictví byl zveřejněn její metodický pokyn, který má sjednotit praxi ve všech regionech.

Prioritou je ochrana zdraví všech zúčastněných, ale není žádoucí sportovní aktivity zcela omezit. "Aktivní sportovní činnost obecně podporuje odolnost proti infekčním onemocněním," uvedla Rážová.

Sportovní týmy by obecně neměly být preventivně plošně testovány, jak to v současné době nařizují například regule nejvyšší fotbalové soutěže. Pokud se mezi sportovci nebo členy realizačního týmu objeví někdo pozitivní, provede se test celému týmu. Karanténa by se v případě negativních členů týmu měla vztahovat jen na ty, kteří byli s těmi pozitivními v nejužším kontaktu.

Sportovní oddíly by měly dodržovat preventivní opatření, která navrhovala Národní sportovní agentura. Patří mezi ně například rozdělování týmů do menších skupin pro pobyt v šatnách a sprchování, případně pro doplňkové tréninky v posilovně nebo regeneraci. Při zápasech by nemělo docházet ke kontaktům sportovců s diváky.