Panika v novinách je neskutečná, prohlásil Šmíd. Liberci přispěl čtyřmi body

Vydařený vstup do extraligové sezony v podobě výhry 7:1 nad Pardubicemi si užíval hokejový obránce Ladislav Šmíd, který k tomu pomohl čtyřmi asistencemi. Bílí Tygři si to vychutnali o to více, že měli za sebou dlouhou pauze bez zápasu, protože museli kvůli koronavirové nákaze v týmu do karantény.

"Jsme rádi za takový začátek. Je to ale jenom první krok. Doufám, že zítra se probudíme a půjdeme zpět do práce. Jsem ale moc rád, že jsme vykročili správnou nohou. V neděli nás čeká hodně těžký soupeř. Každý ví, že to v Olomouci není jednoduché," řekl Šmíd.

Liberec sehrál první zápas po více než třech týdnech. "Nebylo to jednoduché po desetidenní karanténě a bez přípravných utkání. Možná nám to ale i pomohlo, že jsme si odpočinuli fyzicky i psychicky a dnes jsme předvedli výborný týmový výkon," připojil.

Liberci v utkání náramně vyšli přesilové hry a využil hned čtyři. Sám Šmíd se tomu s úsměvem až trochu divil. "Byli jsme asi nečitelní v těch přesilovkách v přípravě. Nějak zvlášť se nám nedařily a musím říci, že ani v tréninku to nějak moc necvakalo, takže je dobře, že se nám to povedlo dneska a doufám, že máme na čem stavět a bude se nám to dařit," prohlásil Šmíd.

Svými čtyřmi asistencemi se moc nezabýval. "Já na ty body moc nehledím. Samozřejmě to potěší, ale tady jsme to vždy stavěli na týmovosti. Obě přesilovkové formace daly góly, hodně hráčů bodovalo. To je myslím nejdůležitější, aby se každý cítil v týmu komfortně a aby se každému dařilo," řekl bývalý hráč Edmontonu a Calgary.

Pochvaloval si výkon gólmana Petra Kváči, který má nahradil Dominika Hrachovinu, jenž zamířil do Tappary Tampere. "Vypadá jistě. Je dost mladý na to být jednička, ale musím to zaťukat, od začátku přípravy maká, dře na sobě a odvádí skvělou práci a vzadu nám dodává klid," doplnil Šmíd.

Při současném dění se šířením nemoci covid-19 byl rád aspoň za 2612 příznivců v Home Credit Areně pro 7500 diváků. "Lidi se asi bojí. Ta panika v novinách je neskutečná. Jsme ale rádi za ty, kteří přišli, ceníme si všech. Podporují nás i na sociálních médiích. Každý se holt asi necítí komfortně tady být, lidi se bojí. Je to prostě takové, jaké to je. Jsme rádi za lidi, co přišli a doufám, že jsme jim udělali radost," dodal Šmíd.