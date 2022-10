Spartu v poháru přivítá Baník, Slavia míří do Karviné

Větší část vojenského újezdu Boletice na Českokrumlovsku se pro turisty uzavře. Armáda potřebuje kvůli bezpečnostní situaci ve světě více místa pro výcvik. Nařízení platí od 1. ledna, kdy budou moci turisté využít jen okruh od Záhvozdí na Knížecí stolec a zpět, a to navíc jen o státních svátcích a sobotách a nedělích během letních prázdnin. Upozornila na to Česká televize a novinářům to potvrdil přednosta boletického újezdu Marián Varga.

"K opatření nás přinutila současná situace, kdy poptávka po cvičeních u nás je mnohem vyšší a výrazně narostl i počet víkendů, kdy se v Boleticích vojáci nebo i aktivní zálohy připravují," řekl Varga. Za porušení zákazu vstupu do újezdu hrozí pokuta až pět tisíc korun. Varga dodal, že nařízení zatím platí do odvolání.

"Museli jsme k tomu přistoupit, jelikož se nám letos stávalo, že i když jsme informovali o tom, že na konkrétní víkend bude prostor pro turisty uzavřený, lidé to nezaregistrovali. Takže jsme například jednou museli 80 turistů otočit a říct jim, že do Boletic nesmí," řekl Varga. Připomněl, že trasy vedou například v blízkosti vojenských střelnic. "A pokud budou mít v Boleticích cvičení třeba aktivní zálohy, musely by zhruba tři desítky z nich hlídat danou lokalitu, aby do ní nikdo nevstoupil," uvedl.