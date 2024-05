Hrubec zažil oslavy ve třetí zemi. Pohár ukradl do taxíku, v play off sbíral nuly

Hokejový brankář Šimon Hrubec získal titul i ve třetí zemi, ve které dosud hrál nejvyšší soutěž. Po domácí extralize a KHL to letos dokázal v dresu Curychu ve švýcarské National League.

V úterý při sedmém finále proti Lausanne k tomu přispěl při vítězství 2:0 bezchybným výkonem. Jak uvedl v rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která ho zastupuje, ze třetího zlata kariéry měl velkou radost.

Dvaatřicetiletý Hrubec navázal na triumfy s Třincem (2019) a Omskem (2021). Curychu pomohl vybojovat desátý titul v klubové historii. "Tohle zlato je pro mě vzácné. Chtěl jsem ho totiž vyhrát v každé lize, ve které jsem chytal, vytvořil jsem si na sebe tlak. Mám ohromnou radost," hlásil nadšeně rodák z Vimperku.

Přiznal, že od skončení finále toho moc nenaspal. "Bylo to bouřlivé. Na stadionu jsme zůstali do půl čtvrté do rána, do šatny přišli rodiny a kamarádi, naštěstí je velká. Stříkalo se všude šampaňské, pilo se, slavilo. Jsem rád, že se nikomu nic nestalo," přiblížil Hrubec.

Při odchodu ze stadionu si pak "ukradl" pohár sám pro sebe. "Taxíkem jsem ho odvezl domů. Pak jsme pokračovali u kamaráda na terase jeho bytu. Cestou domů mě odchytili kluci, takže šup zase do města. V šest ráno. Pak jsme slavili v přístavu u Curyšského jezera, seděli jsme na mole. V půl sedmé k večeru to na měl dolehlo, vzal jsem si taxíka a spal až do druhého dne," vyprávěl. Pohár už ale v držení nemá. "Musel jsem ho vrátit. Mají štěstí, že jsem jim ho půjčil," řekl se smíchem.

Rozhodující finálový zápas o všechno označil za nejlepší v podání Curychu v celé sezoně. "Ono se říká, běžte si za tím a vyhrajte to… Jenže zápas číslo sedm je trochu skličující. My na ně ale vlítli takovým stylem, že jsem nás nepoznával. V první třetině jsme je rozstříleli snad 19:6. Celou dobu jsme hráli tak fantasticky, že bylo jen otázkou času, kdy gól dáme," uvedl Hrubec.

"Mohlo se stát, že přijde nějaký nešťastný odraz a mohli jsme prohrávat, to jediné mě děsilo. Ale jak jsme si za tím šli, i štěstí při nás stálo. Dali jsme jeden gól, druhý v půlce třetí třetiny. A to už jsem si říkal, že by to možná mohlo dopadnout," pokračoval.

Titul vnímal jako zcela zasloužený, protože Curych soky převyšoval. "Byli jsme nejlepší ve všem, opravdu. Ať to nezní blbě, ale měli jsme nejlepší přesilovky, nejlepší oslabení, snad i dokonce buly, čas v pásmu, získané kotouče… Trenér nám před finále říkal: 'Statisticky jsme ve všem nejlepší, teď to jen dokázat!' Jsem rád, že jsme to potvrdili. Není snadné vyhrát základní část a ještě i play off," řekl Hrubec.

Cestu za týmovým úspěchem ozdobil dílčími osobními. Úterní čisté konto bylo už jeho páté v play off. "Trenér byl spokojený. Říkal, že vždycky postupový zápas - ten rozhodující - jsem měl s nulou. A platilo to i ve finále," pochvaloval si Hrubec.

V základní části přitom uhájil čistý štít jen jednou. "Potřebujete k němu i spoustu štěstí, to vám řekne každý brankář. Kolikrát jsem o něj v základní části přišel nějakým nešťastným gólem, odrazem od brusle, dostal jsem čtyři vlastňáky. Říkal jsem po základní části mému trenérovi: 'Všechno super, vyhrát statistiky, ale já mám jen jeden shutout…' Odpověděl, že si je třeba schovávám na play off. A taky že jo. To jediné mě uklidňovalo," uvedl Hrubec.

Jeho týmu nevyšlo šesté utkání finálové série, na ledě soupeře prohrál Curych 3:5. Hrubec navíc střídal. "Já věděl, že trenér to musel udělat. Nešel jsem z branky, že bych chytal špatně. My to tam přijeli odevzdat, darovali jsme jim to. Oni zaslouženě vyhráli, takže jsem střídání neřešil. Říkal jsem si, že snad se chytneme za hlavu a předvedeme, na co máme potenciál. A to se i stalo," uvedl Hrubec.

Každý ze tří titulů je podle něho jiný. "První byl pro mě hrozně moc důležitý, že to bylo v Třinci, po dlouhém, sedmiletém čekání. Klíčový pro mě byl z hlediska kariéry. KHL byla v té době obrovsky kvalitní soutěž, takže toho si vážím zase ze sportovního hlediska. A ten švýcarský, to byl pro mě tlak, který jsem na sebe sám vytvořil, když jsem chtěl vyhrát i třetí ligu," porovnal Hrubec.

A možnost přidat další triumf ve čtvrté zemi? "Líbila by se mi švédská liga, ale jsem už starší a kluci mi říkali, že je tam složitější cestování, vzdálenosti o dost delší. Mám ještě dva roky smlouvu ve Švýcarsku, takže to je jen takové přemýšlení nahlas. Jinak nemá smysl se tak dopředu dívat," řekl Hrubec.