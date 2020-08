Čas pro Neymara být jedničkou. Ve finále se může rozzářit víc než Messi a Ronaldo

Finále Ligy mistrů je pro Neymara obrovskou příležitostí ukázat, jak skvělým hráčem je. V zápase Paris Saint-Germain s Bayernem bude hlavní zbraní Pařížanů. Pokud svůj tým dotáhne k vítězství, může navždy vystoupit ze stínu Lionela Messiho a Cristiana Ronalda.

V neděli večer se v Lisabonu střetne PSG a Bayern o letošní titul v Lize mistrů. Zatímco Mnichov předchází aureola precizní mašiny na vítězství, kde každá součástka šlape v harmonii pro blaho celku, francouzský tým se přece jen bude více spoléhat na individuální schopnosti svých hráčů.

To je obrovská šance pro Neymara. Může konečně ukázat, že místo na výsluní nepatří jen Messimu a Ronaldovi. Osmadvacetiletý Brazilec může být směle jejich nástupcem. "Je pravděpodobně nejtalentovanějším hráčem, co teď běhá po trávnících. To asi nikdo nerozporuje," říká bývalý záložník Bayernu Owen Hargreaves.

"Co se týče čistě talentu, nemá téměř konkurenci. Asi jen Messi a Ronaldo se mu vyrovnají," pokračuje v hodnocení Hargreaves. "Rozhodně má na to ukázat, že je nejlepší hráč na světě," dodává.

Pravděpodobně jedna z úvah, která provázela Neymarův rekordní přestup z Barcelony do PSG, mířila právě tímto směrem. Snahou vystoupit ze stínu Messiho a Ronalda, ukázat, že patří na úplnou špici. Mít pódium jen pro sebe.

Cestou Neymar narazil na pár komplikací. Nejdřív to bylo hašteření v kabině s Edinsonem Cavanim, další velkou osobností týmu, a poté příchod Kyliana Mbappého. Talentovaný Francouz začal zničehonic zářit v Monaku a než se Neymar nadál, měl v útoku další konkurenci.

Teď je to jeho show. Messi s Ronaldem nedokázali provést své týmy v kritické části specifické sezony Ligy mistrů přes překážky. Ronaldův Juventus si vylámal zuby na Lyonu, Messiho Barca neslavně vypadla s Bayernem.

Naopak Neymar se ukázal jako vyspělý hráč, pracoval pro tým, méně diskutoval s rozhodčím, byl soustředěný. Velkou trofej, kterou si odpracuje jako největší hvězda týmu, má už na dosah. "V tom se Messi a Ronaldo liší. Přes svou nezpochybnitelnou kvalitu neustále a stabilně pracují na tom, aby se zlepšovali. V tom jsou naprosto jedineční," poukazuje Hergreaves pro The Sun.

"Neymar, když má svůj den, tak je nejlepší na světě. Jenže občas svůj den nemá a je to znát. V tom se liší od Ronalda. Ten je i v pětatřiceti pořád nejlepší hráč Juventusu. Suverénně," myslí si Hargreaves, bývalý hráč Manchesteru United.

"Možná, že si ve svých sedmadvaceti letech uvědomil, že mu dochází čas a ve správnou chvíli narazil na správného trenéra. Thomas Tuchel jej přinutil pracovat," analyzuje Neymarovu proměnu Hargreaves.

"Není náhoda, že Liverpool vyhrál Ligu mistrů a potom Premier League. "Mohamed Salah v AS Řím nikdy nepresoval, až pod Kloppem. A mince se otočila i u Neymara. Na závěrečném turnaji jsem ho viděl poprvé presovat, vracet se, ne jen čekat na šance, to je Tuchelova práce," dodává hráč, který v dresu Bayernu strávil osm let.

Hargreaves stejně jako sázkové kanceláře favorizuje Bayern, ale PSG má po ose Neymar, Mbappé a Di María šanci uspět. "Vždycky předvede něco speciálního, něco navíc. Když bude součást týmu, mohou uspět," předpovídá.

