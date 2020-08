Messi by Guardiolu v Manchesteru City nespasil. Neumí táhnout tým jako Ronaldo

Po krutém vyřazení Barcelony ve čtvrtfinále Ligy mistrů se znovu živě spekuluje o odchodu Lionela Messiho. Mezi potenciálními zájemci má být i Manchester City s trenérem Pepem Guardiolou. Je ovšem Messi ten správný hráč pro jeho tým?

Pokud by se argentinský útočník opravdu rozhodl opustit Nou Camp, jeho potenciálním angažmá by se začaly zabývat snad všechny kluby, které dosáhnou na jeho finanční požadavky. Spekuluje se o tom, že mezi předními zájemci by byl Manchester City.

Proč? Trenér Pep Guardiola buduje v posledních letech na Etihad Stadium svou anglickou verzi Barcelony, Citizens hrají fotbal s jeho výrazným "španělským" rukopisem. Do takového prostředí by mohl Messi zapadnout.

Čtvrtfinále Ligy mistrů nevyšlo jen Messimu, ale také Guardiolovu City, které překvapivě vypadlo s Lyonem. Devětačtyřicetiletý trenér tak určitě spekuluje, co změnit, aby příště uspěl. Může být Messi rozhodujícím prvkem, který přikloní úspěch na Guardiolovu stranu?

V roce 2011 spojení obou velkých osobností k vítězství v Lize mistrů vedlo. Messi ve finále přispěl k vítězství Barcy nad Manchesterem United gólem a s Guardiolou pak oslavovali zisk vysněné trofeje po výhře 3:1.

Pro téměř bezmezně bohaté a zároveň ambiciózní saúdskoarabské majitele klubu by spojení Guardioly a Messiho mohlo představovat logický vzorec vedoucí k vítězství, píše ve svém komentáři pro The Sun Dave Kidd.

Guardiola je s City úspěšný na domácí scéně. Dvakrát po sobě vyhrál Premier League, v roce 2019 přidal domácí trebble. Díky tomu je stále trenérem Citizens, přestože na mezinárodní úrovni selhává.

Proti Lyonu se navíc ukázalo, že nevěří svým vlastním hráčům ani svému hernímu pojetí. Na hřiště poslal zvláštní sestavu. Vybral defenzivní hráče a proti sedmému týmu francouzské ligy se vzdal iniciativy v zápase dominovat. Například na rozdíl od Bayernu proti Barceloně či Lyonu. PSG proti Lipsku také hrálo s kartou silnějšího svou hru.

Guardiolův vrchol přišel před devíti lety, teď už tiki-taka nikoho příliš nezajímá. Tento herní styl je přežitý a nahradil jej dynamičtější a přímočařejší přístup Liverpoolu nebo Bayernu, dodává Kidd.

Spojení Guardioly s Messim vypadá na první pohled zajímavě, ale také dvaatřicetiletý útočník kolem sebe potřebuje výborné spoluhráče, kteří s ním dokáží držet krok a budou v týmu pracovat pro něj. Jako měl v Barceloně Xaviho, Iniestu nebo Luize Suaréze. Na rozdíl od Cristiana Ronalda není typem hráče, který by dokázal tým táhnout sám.

Angažmá Messiho nemusí City zdaleka zajistit vítězství v Lize mistrů ani v Premier League. Řada expertů pochybuje, že úterní či středeční zápasy na vymrzlém trávníku v Burnley jsou to, co by mu sedělo a kde by dokázal dominovat. Možná je čas, aby Citizens opustili od modelu Barcelony a nastoupili novou éru.