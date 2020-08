Manchester United po konci věhlasného sira Alexe Fergusona prochází bolestným obdobím změn. Je to už více než sedm let, co skončila Fergusonova mise u Red Devils. Od té doby se na Old Trafford vystřídalo pět trenérů, každý přišel s vlastní filozofií a vlastním pohledem na skladbu kádru. United tak hodně nakupoval i prodával. Pět bývalých hráčů je ve finále Ligy misrtů a Evropské ligy.

Finále LM v televizi Na finále Ligy mistrů si stanice O2 TV Sport připravila hodinové speciální studio, které startuje již ve 20.00. Moderátor Petr Svěcený přivítá jako hosta trenéra Františka Straku a také fotbalovou legendu Vladimíra Šmicra. V multidimenzi rovněž poběží kompletní úvodní i závěrečný ceremoniál. Komentování se ujme zkušené duo ve složení Tomáš Radotínský a Milan Štěrba.