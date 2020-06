Fanoušci, pojďte. Na Spartě a v Olomouci mohou být při poháru takřka dva tisíce

S pondělním dalším uvolněním opatření proti nemoci covid-19 se od tohoto týdne poprvé od koronavirové pauzy dostane na prvoligové a druholigové fotbalové stadiony v Česku významnější počet fanoušků.

Zápasů se může včetně aktérů utkání zúčastnit 2500 osob, pokud budou diváci v navzájem nepropojených sektorech maximálně po 500 lidech. Zatímco na velkých stadionech nemají s oddělením částí výraznější problém a kvótu naplní, některé menší kluby ji ze stavebních důvodů nemohou využít úplně celou. Všude dostanou přednost permanentkáři.

Poprvé se větší počet fanoušků po koronavirové pauze dostal v Česku na fotbal v pondělním šlágru druhé ligy mezi Brnem a Jihlavou, který sledovalo 2320 diváků. Do hledišť prvoligových stadionů příznivci ve významnějším počtu zavítají ve středu při semifinálových zápasech domácího poháru, v nichž se utkají Olomouc s Libercem a Sparta s Plzní. Do pondělí smělo být na utkáních přítomno jen 500 osob včetně hráčů, členů realizačních týmů, rozhodčích. Při kvótě 2500 lidí musí být v jednotlivých sektorech obsazená jen každá druhá řada a mezi nečleny domácnosti pak rozestup jednoho místa.

Na Letnou ve středu večer při šlágru s Plzní přijde takřka dva tisíce fanoušků z řad permanentkářů, z technických důvodů prodejní sítě museli za lístek zaplatit manipulační poplatek pět korun. V první vlně prodeje Sparta nabídla vstupenku těm, kteří nevynechali žádný domácí zápas této sezony před koronavirovou pauzou, v druhé fázi pak všem dalším permanentkářům.

"Zbylých 500 míst použijeme na lidi, kteří jsou nutní pro pořádání zápasu, pro obchodní partnery a v rámci protokolu, když jsme například požádáni o lístky pro trenéry národních týmů," řekl ČTK mluvčí Sparty Ondřej Kasík. S oddělením sektorů nemají na Letné potíže. "Máme komfort stadionu pro 19 tisíc lidí, takže je přirozeně rozdělen do několika sektorů se separátním vstupem, sociálním zařízením i zázemím," dodal.

V Olomouci by mělo na pohárový duel s Libercem přijít 1900 fanoušků, kteří se rozmístí do čtyř sektorů. Permanentkáři se rozdělí na dvě tribuny po 500 a 400 místech, dalších tisíc lístků si mohli příznivci zakoupit do dvou oddělených sektorů na severní tribuně. "Konečně mohou přijít i diváci, což bude plus pro nás. Pokud se nám podaří postoupit, věřím, že na finále už tu bude plno," řekl olomoucký obránce Martin Hála.

S oddělením diváků nebudou mít problémy ani na dalším velkém stadionu ve Vítkovicích, kde v sobotu v prvním kole nadstavby Ostrava přivítá Slavii. Klub fanoušky plánuje rozmístit do pěti sektorů. Baník nebude moci uspokojit každého příznivce, protože má prodáno třikrát více permanentek, než je současná povolená kvóta.

Bez potíží půjde oddělit fanoušky i v Teplicích, kam se na stadion vejde přes 18 tisíc lidí. Do prodeje pro permanentkáře půjde 1440 lístků za symbolický poplatek jednu korunu.

S rozmístěním příznivců nebude mít potíže ani Plzeň, která má stadion pro více než 11 a půl tisíce lidí. Na nedělní zápas s Jabloncem budou moci vyrazit držitelé permanentních karet extra. "Víme, že nejde o zcela komfortní řešení, nicméně jsme se snažili najít nejlepší a nejspravedlivější cestu, jak dostat fanoušky na stadion," řekl generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

Některé menší kluby kvótu za stavebních důvodů nebudou moci využít celou. Týká se to Mladé Boleslavi, Zlína či Příbrami. "Počítáme dohromady s tisícovkou diváků, kteří budou na stadionu ve dvou oddělených sektorech po 500 lidech. Zatím je to maximum, co jsme stihli připravit do sobotního utkání s Olomoucí," řekl mluvčí Příbrami Tomáš Větrovský.

"Budeme to mít do tří sektorů západní, východní a jižní tribuna, maximálně 1500 osob. Do pěti sektorů to ani kvůli bezpečnosti nejde," uvedl mladoboleslavský mluvčí Jiří Koros.

Ve Zlíně vyčíslili, že s dodržením všech opatření mohou do hlediště dostat 1500 příznivců. O trochu více fanoušků bude při zápase skupiny o Evropu mezi Slováckem a Bohemians 1905. "Při dodržení všech nařízení můžeme vpustit na stadion 1801 diváků. Vyjde to tedy na všechny držitele zakoupených permanentek," řekl mluvčí Slovácka Marek Jurák.

Od dalšího týdne by se omezení mohla opět rozvolnit a v jednom sektoru by nově mohlo být až tisíc lidí. Pro kluby s kapacitou stadionu 10 tisíc míst a méně by se ale při nutnosti obsadit jen každou čtvrtou sedačku prakticky nic nezměnilo. Více než 2500 diváků by se mohlo dostat jen na větší stadiony, například do Edenu na vedoucí tým ligy Slavii, která se v nadstavbě představí poprvé doma až příští středu proti druhé Plzni.