Kanga demonstroval svou výjimečnost. Na Letné ovšem stále odmítá podepsat smlouvu

Na Slovácku naskočil do hry až na poslední půlhodinu, přesto jasně dokázal, co pro současnou Spartu znamená. Guélor Kanga, geniální záložník, ale také svéráz, který trápí klubový management. Devětadvacetiletý Gabonec stále nepodepsal smlouvu, která mu vyprší na konci sezony.

Jeden zápas na Slovácku může být zkreslující, nicméně v případě přínosu Kangy odpovídá. Byť záložník, tak kraluje tabulce střelců nejvyšší soutěže (12 branek) a v pořadí bodů na zápas je čtvrtý (0,6).

"Ukázal, že je to opravdu velice dobrý, kreativní fotbalista a může hrát i s Dočkalem. Mnozí to kritizovali, ale jsou to dva hráči, kteří opravdu by mohli vtisknout Spartě tvář a pomoct produktivitě a kreativitě," míní František Straka, bývalý kouč Sparty.

Jenže Kanga je na druhou stranu fotbalistou, který má svou hlavu a komunikace s ním není úplně jednoduchá.

Přestože se v poslední době excesům vyhýbá a ani žluté karty už nesbírá jednu za druhou, jako tomu bylo dřív, sportovní úsek klubu zaměstnává stále. Na Letné pořád ještě netuší, zda se jim podaří ofenzivního lídra udržet i pro další sezony.

Jednání se nepohnula, i necelý měsíc před koncem ročníku trvá status quo.

Kangovi na Letné končí smlouva s koncem letošní sezony, a přestože mu Sparta nabídla velmi zajímavý kontrakt, stále ho odmítá podepsat. V takovém případě by z Prahy odešel jako volný hráč a mohl by zinkasovat finanční bonus při podpisu v novém klubu.

Tento scénář ovšem může zhatit otřes na fotbalovém trhu v důsledku koronavirové krize. Není tedy vyloučené, že Kanga při absenci lukrativní nabídky nakonec Spartě kývne na prodloužení smlouvy.

"Určitě by nebylo špatné, kdyby zůstal, ale u něj to je stoprocentně o jedné věci: že chce hrát za Spartu, že chce být v Praze. Je to i otázka kritiky, která na něj byla. Znám africké hráče, oni jsou neskutečným způsobem ješitní. Jsou citliví na kritiku, na respekt k trenérovi. Pokud to respektovat nebude, tak se s ním musí Sparta rozloučit. Na jednom hráči to nestojí," upozorňuje Straka.