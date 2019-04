Komentář: Díky za nový herní systém. Všichni mají o co hrát, včetně udýchané Plzně

před 22 minutami

Představme si, že aktuální ročník české nejvyšší fotbalové soutěže by probíhal ve standardním herním systému na třicet kol. Bylo by prakticky rozhodnuto a především ve středu tabulky bychom sledovali řadu zápasů, ve kterých by opravdu o nic nešlo. V novém herním systému ale nemá nikdo nic jisté.

Jenže s blížící se nadstavbovou částí ještě mají všichni o co hrát. Změně systému pomohl také jiný způsob, jakým kluby sestupují z nejvyšší soutěže. Nově pošupačí přímo dolů jen jeden tým, další dva jdou do baráže, ve které si zahrají se druhým a třetím celkem druhé ligy na férovku doma a venku.

To je zásadní změna, která mění situaci v celé dolní polovině tabulky. Pokud by tabulka takto vypadala tři kola před koncem loni, Dukla a Karviná by byly téměř jistými sestupujícími. Jejich šance by nebyly o moc vyšší, kdyby je čekala nadstavba, ale byla by zachována dvě místa přímo sestupujících.

Nyní je potenciálně sestupové i čtrnácté místo. To nejenže dává větší naději Dukle a Karviné, ale zároveň větší nejistotu týmům nad nimi.

V současné tabulce to znamená, že i jedenáctá Opava je tři body od potenciálně sestupového místa. O co hrát mají i desáté Teplice. Přestože jejich udržení v desítce je velmi pravděpodobné, při zaváhání v dalším kole by se na ně mohla dotáhnout Opava nebo Slovácko a stáhnout je do boje o záchranu. Podobná je situace i pro další týmy. Rozhodně nesledujeme, jak se říká, "nudný střed tabulky."

A z nadstavby mají radost i v Plzni. Viktoria zůstává za Slavií jediným týmem bojujícím o titul a s vyhlídkou na dvě ligová derby pražských S a vzájemným zápasem se Slavií se šance Plzně nejeví jako úplně zanedbatelné.

Jenže zkušený tým působí v posledních kolech zadýchaně. Na Slovácku to opět potvrdil. Díky gólu Patrika Hrošovského z penalty sice Západočeši slavili vítězství, žádný fantastický výkon to od nich ale nebyl, což potvrdila i pozápasová tisková konference.

O tom, jak Plzeň v utkání hrála, zpravidla více než obsah odpovědí Pavla Vrby na otázky novinářů svědčí jeho nálada. A ta po zápase v Uherském Hradišti nebyla úplně sluníčková.

Plzeň se bude muset zlepšit, aby dokázala uspět v zápasech se silnými soupeři z čela tabulky.

Pomoci by jí k tomu mohl i uzdravený Jan Kopic, který na Slovácku potvrdil statistiku, že Plzeň výrazně častěji vyhrává zápasy, pokud je ofenzivní záložník v sestavě. Viktoria vyhrála ve 13 z 15 duelů, do kterých v tomto ročníku Kopic zasáhl. Druhým klíčovým hráčem je Roman Hubník.

Zda současná situace vyplyne v nadstavbové části v dramatickou koncovku, může být zřejmé už v dalším kole. V Plzni ví, že už si nemohou dovolit zaváhání.