Konečně. Baník procitl z jarní deprese, Teplice dvěma góly sestřelil Kuzmanovič

před 3 hodinami

Ostravský Nemanja Kuzmanovič by se v neděli klidně postavil na hlavu, aby Teplicím vstřelil gól. Nakonec se mu to povedlo hned davkrát. | Foto: ČTK

Fotbalisté Ostravy v duelu týmů usilujících o první šestku tabulky porazili Teplice 3:1. Pošesté z osmi jarních kol uspěla i Olomouc, když porazila Karvinou 3:2.

Dvěma góly se nad vítězství Baníku podílel Nemanja Kuzmanovič, jediný úspěch hostů obstaral jejich jarní kanonýr Jakub Hora, který dosáhl už své jedenácté trefy v sezoně. Baník i podruhé v ročníku s Teplicemi vyhrál a na ostravské půdě je zdolal po dlouhých šesti a půl letech. Ostravští navíc utnuli sérii pěti ligových zápasů bez vítězství a upevnili si místo v elitní skupině.

Přestože domácí kvůli zraněním a trestům museli na lavičku povolat tři mladíky z juniorky, základní sestavě i bez kapitána Milana Baroše úvod zápasu vyšel brilantně a určitě nejlépe z dosavadních jarních zápasů.

Baník byl maximálně produktivní a aktivní vstup do zápasu gólově zhodnotil už ve 14. minutě. Po dlouhém sólu Granečného se do jeho přihrávky uvnitř vápna bez přípravy opřel Kuzmanovič a Grigarovi míč propadl za záda.

"Před zápasem jsme si řekli, že zhustíme střed hřiště, a pak z toho pramenily zisky. A měli jsme jich dneska hodně. A některé jsme využili, dali jsme góly a ještě byly i další nebezpečné situace," řekl Kuzmanovič.

Ostravané soupeře přetlačili bojovností a nasazením. Ve 22. minutě Jirásek získal míč ve středu pole a po jeho přihrávce za obranu Kuzmanovič balon podél Grigara posunul podruhé do sítě. "Věřil jsem si. Ten balon už trochu šel přede mě a nevěděl jsem, kde stojí gólman. A když jsem zvedl hlavu, byl blízko u mě. Ale měl odkrytou první tyč a snažili jsem se to jen trefit," uvedl Kuzmanovič

Teplice ale ihned kontrovaly kanonýrem Horou, který se ve 24. minutě krásně prosadil volejem levačkou k tyči. Dal svůj šestý gól z posledních pěti zápasů.

Ale strhující průběh pak znovu okořenil Baník. Dvě minuty po Horovi uvolnil Jirásek přetaženým centrem za obranu Diopa, který zblízka jen nastavil kopačku a potřetí překonal Grigara. Jirásek svůj stý ligový zápas ozdobil dvěma asistencemi. "Kdyby to zůstalo 2:1, soupeř by třeba trochu zatlačil a možná bychom ještě mohli mít do konce problémy. Takhle nám ten třetí gól pomohl. Oni se ani nestačili dostat do pohody, srazilo je to psychicky," podotkl Kuzmanovič.

Hostující kouč Hejkal reagoval už po půlhodině na špatný vývoj stažením Soungoleho a v půlce i Ljevakoviče, ale svůj soubor se mu nepodařilo nastartovat k ofenzívě ani tlaku. "Došly nám postupně síly a už jsme se do utkání nedostali. Zkoušeli jsme reagovat střídáním i změnou rozestavení. Tím jsme je otupili, ale nic víc. Porazili nás tím, čím jsme chtěli vyhrát my - ziskem míčů ve středu pole a rychlým protiútokem," uvedl teplický trenér Stanislav Hejkal.

Domácí i ve druhé půli měli zápas pod kontrolou a častěji se dostávali do zakončení. Kousek štěstí scházel ke gólu Fillovi.

Až v závěru se do slibné pozice probíjel teplický Kuchta, ovšem Procházka mu vystřelit nedovolil. Severočeši tak z Ostravy po bezmála sedmi letech cestují bez bodového zisku. "Po Karviné jsme chtěli zabrat. Takový přístup by měl být pořád, prostě pořád by se mělo hrát stejně bojovně, se stejným nasazením a pak se přidává fotbalová kvalita," uvedl Kuzmanovič.

Derby bez gólu

Fotbalisté Liberce remizovali s Jabloncem bez branek a 50. podještědské derby v nejvyšší soutěže tak skončilo stejným výsledkem jako podzimní vzájemný duel. Hosté byli hlavně v druhé půli aktivnější, ale žádnou z šancí neproměnili. Jablonec sice bodoval počtvrté za sebou, na čtvrtém místě tabulky však má už jen tříbodový náskok na pátou Ostravu. Liberec si připsal devátou remízu v ligové sezoně a z osmé příčky ztrácí dva body na šestou Mladou Boleslav.

"V druhé půli jsme většinu času dominovali. Máme bod zvenku, což je plusový bod. Z Liberce, který doma neztrácí body, v padesátém derby, navíc jsme udrželi nějaký odstup. Ceníme si ho," řekl na tiskové konferenci jablonecký trenér Petr Rada.

První poločas nabídl hlavně boj. Jablonec měl chvílemi mírnou převahu, ale stejně jako soupeř, kterému scházel nejlepší jarní střelec Kozák, si v úvodním dějství vytvořil jedinou gólovou šanci.

Ve 30. minutě střílel hostující Doležal do odkryté branky a domácí zachránil za již překonaným gólmanem Nguyenem Karafiát. Na opačné straně se vzápětí položil do centru akrobaticky přes hlavu Sýkora a těsně minul.

Druhý poločas začal svižněji. V 54. minutě těsně minul hostující Vatajelu, na druhé straně po rohovém kopu Hybšovu střelu chytil brankář Hrubý, který nastoupil ke 150. ligovému duelu.

"V druhé půli jsem měl dvě velké šance a aspoň jednu musím proměnit. Jednou jsem byl sám před gólmanem, jednou mi to Vlasta (Hrubý) po rohu dobře chytil. Vůbec nevím, jak se tam dostal. Z tohohle pohledu jsem hrozně zklamaný, že jsem nedokázal dát gól," řekl Hybš.

V 62. minutě po dlouhém výhozu od libereckého gólmana Nguyena postupoval do brejku střídající Pešek, ale z úhlu jabloneckou branku minul. V 66. minutě Slovan podržel Nguyen, jenž vyrazil hlavičku střídajícího Kratochvíla zblízka. Na opačné straně pak rovněž hlavou minul Kačaraba.

"Já myslím, že to asi byla největší šance. O to víc mě to mrzí. Ani pořádně nevím, jak to chytil, bylo to zblízka. Musím říct, že Nguyen to dobře chytil, je to dobrý gólman," uvedl Kratochvíl.

Jablonec byl v druhé půli aktivnější a tlačil se za výhrou. Trávník však v 79. minutě přestřelil a Považancovu ránu vyrazil Nguyen. V 88. minutě pak domácí Kačaraba při obranném zákroku odvrátil centr těsně nad břevno vlastní branky a Jablonec nezvítězil ve 24. z celkových 25 ligových zápasů v Liberci.

"V druhé půli jsme většinu času dominovali, na šance jsme vyhráli. Trávník, Kratochvíl, Doležal. To nás teď venku trochu zlobí, že nedáme branku. Na to, že jsme hráli venku, jsme měli dost šancí," uvedl Rada.

"Musím přiznat, že na mých svěřencích byl vidět prohraný středeční pohárový zápas. Hlavně psychicky to zanechalo obrovské stopy a byl velký problém dát mužstvo psychicky do pořádku. Děkuji hráčům za to, že byli rovnocenným partnerem pro Jablonec. Každý ztracený bod nás mrzí, ale při těch okolnostech je remíza spravedlivá," dodal liberecký kouč Zsolt Hornyák.

Jarní jízda

Olomouc v porazila 3:2 Karvinou a zvítězila v šestém z osmi dosavadních jarních kol. Skóre otevřel Václav Jemelka a po vyrovnávací brance hostujícího Lukáše Budínského vrátil domácím vedení Šimon Falta. Po pauze srovnal Ondřej Lingr, ale výhru Sigmě zajistil Jakub Yunis. V tabulce je Olomouc sedmá o jediný bod za šestou Mladou Boleslaví, která drží poslední příčku ve skupině o titul a poháry. Karviná je předposlední.

Sigma vstoupila do utkání nejlépe jak mohla. Hned v druhé minutě hry se po Faltově rohovém kopu dostal míč k Jemelkovi, který jej z bezprostřední blízkosti poslal za bezmocného Berkovce. Odpověď Karviné však přišla jen o chvíli později. Domácí nechali na středu hřiště až příliš volného prostoru Budínskému, jehož přízemní střela z 20 metrů zamířila přesně k levé tyči.

Hosté se po vyrovnání stáhli do pevného bloku a míč na svých kopačkách drželi častěji hráči Olomouce. Karvinská obrana je však do žádné vážnější šance nepustila a pro Berkovce se tak nejvíce nebezpečný stal nepovedený Texlův centr, který se nepříjemně stáčel k zadní tyči. Hostující brankář si se situací poradil a vytěsnil míč mimo.

Oba týmy ještě v prvním poločase dostaly příležitost v podobě přímého volného kopu ze zajímavé pozice. Budínského střela sice přeletěla zeď, ale postrádala razanci a Buchta na ní dosáhl. Naopak Falta zakroutil míč přímo do šibenice a poslal Sigmu opět do vedení.

"První myšlenka byla hrát přímý kop přes zeď, ale pak se mi zdálo, že brankář stojí spíš uprostřed, tak jsem to chtěl dát na jeho stranu. Povedlo se mi to přesně tak, jak jsem chtěl," řekl k povedenému zásahu Falta. "Ale možná jsem jednou dal ještě hezčí gól za juniorku, kdy mi to zklepával Marek Heinz a trefil jsem to také hezky," dodal.

Karviná začala druhý poločas aktivně a brzy se dočkala vyrovnání. V 52. byl ještě v minisouboji Lingra s Buchtou úspěšnější olomoucký brankář, o tři minuty později se ale Lingr dostal ke střele z hranice velkého vápna a poslal míč nechytatelně do sítě.

Ofenzivně vedené utkání pokračovalo i nadále. Olomouci se po jednom z rohových kopů povedlo vrátit míč zpět do vápna a povedený centr Sladkého si našel Yunis a nechytatelnou hlavičkou poslal domácí Sigmu potřetí v zápase do vedení.

"Sám si neumím vysvětlit, proč jsme dostali tři branky ze standardních situací. Připravovali jsme se na to velice pečlivě a dnes nás to neskutečným způsobem zradilo," řekl trenér Karviné Straka. "O první brance vůbec nemusím diskutovat, ta jde na vrub brankáře. Pak Falta trefil krásně přímý kop, to zase poklona, to byl super gól. Ostatní góly se prostě nesmí stát, to nás hrozně brzdí a posílá nás to zpět tam, kam jsme nechtěli," dodal.

Karviná se v závěru zápasu dostala do několika nebezpečných závarů před brankou domácích a konkrétně Suchan s Wágnerem měli míč dvakrát zajímavě na hlavě. Za Buchtova záda se jim ho ale dostat nepodařilo a hosté tak už potřetí v zápase nesrovnali.

27. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - FK Teplice 3:1 (3:1)

Branky: 14. a 22. Kuzmanovič, 26. Diop - 24. Hora. Rozhodčí: Ardeleanu - Myška, Kožár. ŽK: Fillo, Granečný - Hyčka, Kuchta, Hošek. Diváci: 10.786.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Holzer, Jánoš, Jirásek (88. Mešaninov), Granečný - Kuzmanovič (90. Bolf), Diop (90. J. Šašinka). Trenér: Páník.

Teplice: Grigar - Vondrášek (76. Knapík), Jeřábek, Čmovš, Hyčka - Ljevakovič (46. Hošek), Soungole (34. Trubač) - Jindráček, Hora, Žitný - Kuchta. Trenér: Hejkal.

Slovan Liberec - FK Jablonec 0:0

Rozhodčí: Houdek - Paták, Ratajová. ŽK: Potočný, Musa - Trávník, Považanec, Břečka. Diváci: 6856.

Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Potočný (73. Mara), Breite, Oscar, Malinský - Sýkora (56. Pešek) - Musa (84. Pázler). Trenér: Hornyák.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Hübschman - Jovovič (83. Acosta), Trávník (88. Pilík), Považanec, Vatajelu (59. Kratochvíl) - Doležal. Trenér: Rada.

Sigma Olomouc - MFK Karviná 3:2 (2:1)

Branky: 2. Jemelka, 42. Falta, 61. Yunis - 9. Budínský, 55. Lingr. ŽK: 48. Yunis - 41. Záhumenský. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Vaňkát. Diváci: 4 145.

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Texl (62. Lalkovič), Kalvach, Plšek, Falta - Dvořák (88. Polom), Yunis (70. Nešpor). Trenér: Jílek.

Karviná: Berkovec - Čolič, Dreksa (67. Bukata), Rundič, Záhumenský - Smrž, Budínský - Guba (75. Letič), Lingr (87. Suchan), Ba Loua - Wágner. Trenér: Straka.