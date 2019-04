Generálka na Chelsea se Slavii vydařila. Duklu rozstřílela 5:1

před 2 hodinami

Červenobílí si spravili chuť po minulé domácí remíze s Libercem a upevnili si vedení v tabulce. Před druhou Plzní mají desetibodový náskok, Viktorii však teprve zápas 27. kola čeká.

Fotbalisté Slavie vyhráli v 27. ligovém kole v pražském derby na Dukle vysoko 5:1. Favorit rozhodl souboj prvního s posledním týmem tabulky už během úvodních 22 minut, kdy se postupně trefili Lukáš Masopust, Miroslav Stoch a Josef Hušbauer, který po pauze přidal ještě jeden gól.

V 77. minutě snížil David Douděra, ale poslední slovo měl v nastavení a v přesilovce po vyloučení domácího Jana Holendy Tomáš Souček. Slavia si připsala nejvyšší výhru v ligové sezoně.

Slavia se ideálně naladila na čtvrteční úvodní čtvrtfinále Evropské ligy doma s Chelsea. Dukla nezvítězila ani v 18. vzájemném ligovém duelu, prohrála šest z posledních sedmi kol a na dně soutěže ztrácí bod na předposlední Karvinou.

"Zápas jsme rozhodli produktivitou v prvních 22 minutách. S Libercem nás špatná produktivita stála body, dnes jsme naopak z prvních tří ran dali tři góly. Jsme spokojeni. Po dlouhé době jsme dali v lize pět gólů, máme tři body a vrátili jsme se na vítěznou notu po Liberci," uvedl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Dukla přitom začala sympaticky a v samém úvodu se nezdálo, že bude brzy rozhodnuto. Slavia ale byla nevídaně produktivní a z prvních tří střel na branku dala tři góly. V 13. minutě Škoda našel křížným centrem Masopusta, jenž si balon zpracoval a z první k tyči překonal Radu.

"Škoďák mi dal nádherný balon, jen jsem si ho zpracoval a snažil se ho čistě trefit," řekl Masopust. Hostující záložník na Dukle otevřel skóre i na podzim ještě za Jablonec, v jehož dresu na Julisce kvůli zranění střídal a pak byl dlouho mimo hru.

Za dalších pět minut inkasoval Rada podruhé. Bezpalec mu poslal špatnou malou domů, kterou vystihl Masopust, patičkou vrátil míč na Stocha a ten přízemní střelou zvýšil. Slovenský záložník si připsal dvanáctý gól v ligové sezoně a první v nejvyšší soutěži na jaře. O čtyři minuty později Stoch přiťukl Hušbauerovi, který střelou zpoza vápna přidal třetí branku.

"Začátek byl z naší strany hodně zajímavý, měli jsme sebevědomí v kombinaci. První branka byla zlomová, protože smršť, která byla v dalších osmi minutách, byla hodně krutá," řekl kouč Dukly Roman Skuhravý.

Slávisté potvrzovali pozici týmu s nejlepší ligovou ofenzivou, naopak Dukla dokazovala, proč má naopak nejhorší útok. Holík v 26. minutě v úniku jen napálil brankáře Koláře a Holenda poté minul. Červenobílí vyhráli v lize první poločas o tři góly poprvé po dvou letech.

"Myslím, že první poločas byl krutý pro Duklu. My jsme do zápasu nevstoupili úplně nejpřesněji, hodně jsme kazili. Pak nás vysvobodila krásná akce, gól nám hodně pomohl," řekl Trpišovský.

Slávisté byli produktivní i po přestávce. V 53. minutě Souček napálil břevno, odražený míč přihrál Škoda k Hušbauerovi a ten po úspěšné dorážce podruhé v sezoně vstřelil v jednom ligovém utkání dvě branky.

Po hodině hry vyrazil Škodovu střelu Rada, na opačné straně pak Holík jen napálil Kúdelu. Škoda neuspěl ani v 72. minutě a o pět minut později se konečně dočkala i Dukla. Douděra utekl po pravé straně a přesnou střelou na bližší tyč si připsal druhý ligový zásah.

V 87. minutě sudí Franěk po poradě s videorozhodčím vyloučil domácího Holendu. Hušbauer se v přesilovce ještě neprosadil a první ligový hattrick mu unikl, ale v nastavení po jeho rohu přidal pátý gól hlavou Souček.

"Už jsem párkrát dal dva góly. Ale ta střela, kterou jsem měl, byla hodně blízko. Dá se říct, že to bylo nejblíž k hattricku. Mrzí to, ale jsem rád, že jsme vyhráli takovým rozdílem," uvedl Hušbauer.

"Z pohledu výsledku byl rozdíl v kvalitě ve finální fázi, Slavia nám potrestala jakoukoliv chybu. V kontextu výsledku je to zvláštní vyjádření, ale my jsme odehráli dobrou partii. Přestože jsme prohráli 1:5, nemám hráčům kromě taktických věcí do defenzivy, které jsou samozřejmě rozhodující, moc co vytknout," dodal Skuhravý.

Dukla Praha - Slavia Praha 1:5 (0:3)

Branky: 77. Douděra - 22. a 53. Hušbauer, 13. Masopust, 18. Stoch, 90.+1 T. Souček. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Kříž - Adam (video). ŽK: Podaný (Dukla). ČK: 87. Holenda (Dukla). Diváci: 7765.

Dukla: Rada - Bezpalec, Ďurica (80. Dancák), D. Souček - Douděra, Doumbia, Hanousek, Podaný - Holík (74. Djuranovič), Holenda, Hadaščok (62. González). Trenér: Skuhravý.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil (66. Frydrych) - T. Souček, Král - Masopust (64. Ševčík), Hušbauer, Stoch - Škoda (74. Van Buren). Trenér: Trpišovský.