Plzeň doma udolala Pardubice, Liberec deklasoval Teplice a vede ligu

Slovan Liberec v druhém kole Fortuna:Ligy navázal na výhru na Spartě a doma smetl Teplice 5:1. Z výhry se radují i Viktoria Plzeň, které porazila Pardubice 2:1, a také Zbrojovka Brno, která překvapivě vyhrála na půdě Olomouce 2:0. Dnešní program uzavře večerní duel (19:00) mezi Bohemians a Baníkem.

Plzeň udolala Pardubice

Plzeň dnes poprvé v nové sezoně nejvyšší soutěže zvítězila, když porazila Pardubice 2:1. Ve 21. minutě otevřel skóre Jan Kliment, krátce po změně stran srovnal hostující Tomáš Solil, ale čtvrt hodiny před koncem rozhodl Milan Havel.

Obhájci titulu protáhli svou rekordní sérii bez ligové porážky na 24 zápasů. Viktoria se vítězně naladila na úterní domácí odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti Tiraspolu, který v úvodním duelu v Moldavsku porazila 2:1.

Pardubičtí ani napodruhé v tomto ligovém ročníku nebodovali. "Myslím, že jsme odehráli velice dobré utkání s tím, že jsme sahali po bodu. Ale tentokrát byli domácí šťastnější a zvítězili," prohlásil na tiskové konferenci pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Plzeňský kouč Michal Bílek udělal v základní sestavě hned pět změn oproti zápasu v Kišiněvě. Čihák, Cadu a Qose poprvé za Západočechy nastoupili v soutěžním duelu od začátku. Stejně jako proti Tiraspolu hrála Viktoria v rozestavení 4-4-2 v útoku s Chorým a Klimentem.

"Bylo na nás vidět, že souhra vázne. Byl to určitý risk, ale museli jsme ty změny udělat ve vztahu k úterku a velmi důležitému utkání s Šeriffem Tiraspol. Důležité pro nás je, že jsme vyhráli. Je to velmi cenné vítězství," uvedl Bílek.

Kliment se v osmé minutě dostal do první zajímavější pozice, ale z voleje přestřelil. Ve 21. minutě už Kliment otevřel skóre hlavičkou po Caduově centru. Letní posila z Wisly Krakov se třemi soutěžními góly v nové sezoně vede týmovou tabulku střelců. "Dostali jsme lacinou branku. Balon do kapsy, nepohlídaný hráč a domácí vedli 1:0," podotkl Novotný.

Pardubičtí mohli brzy odpovědět. Janošek ale nepřekonal brankáře Staňka a ránu jiného bývalého plzeňského hráče Hlavatého zblokoval Havel. Ve 30. minutě další Janoškovu střelu vyrazil Staněk před sebe a Vacek dorazil míč do sítě, gól byl ale odvolán kvůli ofsajdu. "Trefil jsem ho (Staňka), stačilo to dát metr vedle něho. Jsem na sebe naštvaný, tohle bych měl dávat. Je to strašná škoda a omlouvám se týmu, že jsem nedal gól," litoval Janošek.

Domácí favorité dál nechávali Východočechům hodně prostoru. Krátce před pauzou Plzeň znovu podržel Staněk, který vytáhl na břevno pokus nepokrytého Vacka. Jeho spoluhráč Tischler těsně před pauzou minul branku.

Bílek o poločase reagoval hned trojím střídáním a do hry poslal Buchu, Pilaře a Sýkoru místo Qoseho, Mosquery a Klimenta. "Bylo to ze dvou důvodů - abychom někoho ušetřili a abychom hru trošku víc oživili," vysvětlil Bílek.

Z první velké šance druhého dějství Pardubice vyrovnaly. Janošek nákopem za obranu vyslal Hlavatého, ten poslal míč do šestnáctky a nedůraz v plzeňské defenzivě potrestal v 55. minutě z dorážky Solil.

Plzeňští se z inkasovaného gólu rychle zvedli. Po hodině hry ve velké šanci neuspěl domácí Chorý a hlavičkoval těsně vedle. Pardubickou branku netrefili ani střídající Kopic a Kalvach.

V 75. minutě se už Západočeši dočkali druhé branky. Sýkora, jenž jako náhradník domácí hru hodně oživil, vybojoval míč, Holík nacentroval do pokutového území a krajní bek Havel zblízka překonal gólmana Markoviče. "Dostali jsme pořádnou facku. Už to smrdělo na konci poločasu, kdy mohli vyrovnat. Pak jsme začali hrát a zápas ve druhé půli, myslím zaslouženě, dotáhli do vítězného konce," řekl Havel.

Viktoria měla v závěru převahu a mohla těsné vedení pojistit, ale střídající Dedič zakončoval nepřesně podobně jako Bucha. Plzeň vyhrála čtvrtý z pěti vzájemných ligových soubojů a doma porazila Pardubice v nejvyšší soutěži i napotřetí.

Van Buren poslal Liberec do čela

Liberec v sobotu deklasoval Teplice 5:1 a po výhře v premiéře na Spartě si připsal druhé vítězství v sezoně. Čtyři branky vstřelili hráči, kteří jsou ve Slovanu na hostování ze Slavie, třikrát se trefil nizozemský křídelník Mick van Buren a jednou ukrajinský obránce Maksym Talovjerov. Svůj první ligový gól dal Mohamed Doumbia. Jediný úspěch hostí zaznamenal Jakub Urbanec a pro záložníka, který ještě vloni hrál jen Pražský přebor, to byl už třetí gól v tomto ročníku nejvyšší soutěži.

Liberečtí se od úvodu usadili na útočné polovině a na jejich kontě rychle přibývaly šance. Rondičovu hlavičku z osmé minuty mířící k tyči ještě brankář Grigar vyrazil, proti střele, kterou o minutu později po nakrátko rozehraném rohu vyslal z 20 metrů přesně pod břevno Doumbia, byl už bezmocný. Záložník z Pobřeží slonoviny, jenž přišel do Slovanu v zimě z Dukly, odehrál na jaře jen pár minut, ale v nové sezoně už naznačil, že může patřit k oporám.

Ve 22. minutě si na Preislerův přímý kop vyskočil Talovjerov, dokonale využil svou výšku a míč z jeho hlavy se od tyče odrazil do sítě. Dvaadvacetiletý ukrajinský stoper skóroval v české lize podruhé, premiérově se prosadil vloni v lednu také proti Teplicím ještě v dresu Českých Budějovic. Do přestávky mohl přidat ještě další gól, kdyby jeho hlavičku nezastavilo břevno.

Hned z protiútoku Senegalec Gning obešel dva soupeře, naservíroval míč před branku Urbancovi a ten ve 43. minutě nezaváhal. Jenže ještě v nastaveném čase prvního poločasu vrátil domácím dvoubrankový náskok Van Buren a už podruhé si připsal asistenci Frýdek, který se trefil v úvodním kole Letné.

Teplická obrana byla hodně zranitelná i po přestávce, což po Rondičově přihrávce v 53. minutě znovu využil Van Buren. Hosté se sice nevzdávali a Křišťan orazítkoval břevno, ale zároveň otevírali prostor pro liberecké brejky. Po jednom z nich v 70. minutě Van Buren zkompletoval svůj první hattrick v české lize.

Slovan si připsal nejvyšší ligovou výhru od listopadu 2019, kdy porazil Zlín 5:0. Liberci vyšel vstup do sezony mnohem lépe než vloni. Tehdy byl po šesti kolech poslední s jediným bodem a trenéra Pavla Hoftycha vystřídal současný kouč Luboš Kozel. Teplice na jaře U Nisy vyhrály, ale tentokrát měly daleko i k remíze a nenavázaly na nečekaný bod s Plzní z úvodního kola.

Neporazitelná Zbrojovka

Zbrojovka Brno dnes překvapivě vyhrála v Olomouci 2:0. Jediného nováčka nejvyšší soutěže poslal ve 20. minutě do vedení Jakub Řezníček a pojistku přidal v 70. minutě Michal Ševčík. Zbrojovka poprvé po návratu mezi elitu zvítězila a v součtu s úvodní remízou se Slováckem drží neporazitelnost v nové sezoně. V Olomouci Brno v lize vyhrálo po 20 letech a 13 zápasech. Sigma nenavázala na vítězství z prvního kola v Ostravě.

V dresu Brna nastoupila čerstvá posila Souček ze Sparty, hosté ale museli od prvních minut čelit náporu Sigmy. Ve čtvrté minutě byl po centru Chvátala blízko vedoucímu gólu Navrátil, o minutu později mířil z hranice šestnáctky těsně vedle Breite.

Zbrojovka enormní tlak Hanáků brzy otupila, přes křídelní prostory se tlačila před Macíkovu bránu, ovšem udeřila ze středu hřiště. Ševčíkovu střílenou nahrávku zpracoval ve 20. minutě v pokutovém území Řezníček a nejlepší střelec minulého ročníku druhé ligy se v této sezoně poprvé trefil i mezi elitou.

Hostům po vedoucím gólu stouplo sebevědomí, více udrželi míč na svých kopačkách a tím i opticky srovnali hru. Ve 30. minutě mohl navýšit brněnské vedení Ševčík, jeho hlavičku pod břevno s námahou vytáhl Macík na roh.

Hra Sigmy se už do poločasu nevrátila k úvodu zápasu. Brno důsledně bránilo a nepouštělo favorita do vážnějších příležitostí. Naopak na druhé straně Řezníček znovu protáhl Macíka mezi domácími tyčemi.

Druhou půli začala Olomouc velkým náporem. V 55. minutě pálil tvrdě při své premiéře v dresu Sigmy střídající Vodháněl a přinutil Berkovce k těžšímu zákroku. Brněnský gólman se pak vyznamenal i při hlavičce Růska.

Hosté čelili tlaku poctivou obranou a rychlými brejky. Po jednom z nich mohl vstřelit druhou branku Řezníček, ovšem vystřelil slabě a ještě mimo. Druhý gól Zbrojovky přišel až po akci střídajícího Alliho, který v 70. minutě povedenou přihrávku našel Ševčíka. Devatenáctiletý mládežnický reprezentant navázal na gól z úvodního kola.

Brňané pak měli možnosti ještě na třetí gól, ale žádnou z nich nevyužili. V defenzivě už Sigmu nepustili do vážnější šance a zápas poměrně s přehledem dotáhli k nečekanému vítězství.

2. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - FK Pardubice 2:1 (1:0)

Branky: 21. Kliment, 75. Havel - 55. Solil. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Líkař - Orel (video). ŽK: Dedič - Toml, Hlavatý. Diváci: 7251.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Holík, Kaša, Čihák, Havel - Cadu (62. Kopic), Qose (46. Bucha), Kalvach, Mosquera (46. Pilař) - Kliment (46. Sýkora), Chorý (74. Dedič). Trenér: Bílek.

Pardubice: Markovič - Rosa (33. Kostka), Vlček, Toml, Helešic - Janošek - Tischler (74. Sychra), Solil, Hlavatý, Vacek (58. Lima) - Černý (74. Huf). Trenér: Novotný.

Slovan Liberec - FK Teplice 5:1 (3:1)

Branky: 45.+1, 53. a 69. Van Buren, 9. Doumbia, 22. Talovjerov - 43. Urbanec. Rozhodčí: Radina - Kubr, Šimáček - Hocek (video). ŽK: Červ - Hyčka. Diváci: 4500.

Sestavy:

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Plechatý, Talovjerov, Mikula (71. Purzitidis) - Červ (72. Varfolomejev), Doumbia (80. Višinský) - Van Buren (80. Kozák), Frýdek, Preisler (61. Matoušek) - Rondič. Trenér: Kozel.

Teplice: Grigar - Kučera (46. Knapík), Dramé, Vondrášek (59. Hybš) - Hyčka, Mareček, Jukl, Urbanec - Křišťan (59. Čerepkai) - Gning, Žák (46. Kodad). Trenér: Jarošík.

Sigma Olomouc - Zbrojovka Brno 0:2 (0:1)

Branky: 20. Řezníček, 70. Ševčík. Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Volf - Franěk (video). ŽK: Texl, Přichystal, Šural, Granečný (všichni Brno). Diváci: 4636.

Sestavy:

Olomouc: Macík - Chvátal, Vraštil, Jemelka, Zmrzlý (81. Šíp) - Breite, Sedlák (46. Vodháněl) - Navrátil (69. Zifčák), Růsek (81. Poulolo), Zorvan (73. Beneš) - Chytil. Trenér: Jílek.

Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Endl, Granečný - Texl, Souček - Ševčík (89. Fousek), Falta (88. Blecha), Přichystal (60. Alli) - Řezníček (79. Hladík). Trenér: Dostálek.