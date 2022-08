Prokletá devítka. V Chelsea smolný dres nikdo nosit nechce

S devítkou na dresu nastupovala řada největších fotbalových hvězd, v Chelsea už ji však nikdo nosit nechce. Podle trenéra Thomase Tuchela se hráči totiž obávají, že číslo je prokleté.

Naposledy s devítkou v Chelsea nastupoval Romelu Lukaku, kterého londýnský celek loni v srpnu přivedl za sto milionů liber jako nejdražší posilu v historii klubu. Po nevýrazné sezoně se však belgický útočník vrátil do Interu Milán.

Kletba čísla devět však v minulosti v Chelsea postihla i další ofenzivní hvězdy. Na Stamford Bridge se neprosadili Hernán Crespo, Fernando Torres, Radamel Falcao, Gonzalo Higuaín nebo Álvaro Morata.

"Všichni mi tvrdí, že to číslo je prokleté. Není to tak, že bychom ho vynechali z jiných důvodů," reagoval Tuchel na dotaz, zda klub devítku šetří pro příchod ofenzivní posily. Spekuluje se totiž o příchodu Pierra-Emericka Aubameyanga z Barcelony.

"Nikdo si prostě to číslo nechce vzít. Lidi, co už jsou v klubu delší dobu, mi říkají: ‚Je to tak. Ten a ten hráli s devítkou a přestali dávat góly,‘" přidal německý kouč. "Takže to číslo nikdo nechce a já to chápu, protože jsem také pověrčivý," dodal.