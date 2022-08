Na selhání Sparty jsem si vsadil, tvrdí Švancara. Kuchtův zkrat lehce chápe

"Spartě jsem nevěřil, není v pohodě, na to, že Liberec na Letné neprohraje, jsem si i vsadil. Největším překvapením je však pro mě vysoká prohra Baníku,“ říká v komentáři po prvním ligovém kole bývalý útočník Petr Švancara.

Liga začala velkými šoky, nevyhrály nejlepší týmy z uplynulého ročníku, které byly od ostatních odskočené: Plzeň, Slavia i Sparta, přestože ta hrála doma. Pro mě byla však největším překvapením vysoká porážka Baníku doma s Olomoucí.

Spartě jsem nevěřil, není v pohodě, po vyřazení z evropského poháru jsem předpokládal, že liberecký trenér Luboš Kozel mužstvo nachystá a na Letné neprohraje. Na to jsem si i ve svém tiketu vsadil.

Slavia padla s Hradcem, to je přesně ten zápas, kdy neproměníte šance - moc si jich však Slavia nevytvořila -, a soupeř z minima vytěží maximum. Naopak střetnutí Plzně v Teplicích bylo pro fanoušky krásné, nahoru dolů, bylo tam toho k vidění hodně. Ukázalo se, jak je první kolo pro favority složité. Protivníci se na ně nažhaví, chtějí se vytáhnout.

Teplický nováček Jakub Urbanec, to je přece nádherný příběh, který se mi moc líbí. Na penaltu v závěru, která mohla přinést domácím vítězství nad obhájcem titulu, jít musel! Kdo jiný než borec, který dal v utkání dva góly? Kdyby ji proměnil, byla by to paráda. Nejhorší je, že ji nekopl úplně blbě. Viděl jsem daleko horší. Proto bych víc vyzvedl zákrok brankáře Staňka, dobře to přečetl, vystihl stranu a zachránil Plzni aspoň bod.

Jiný příběh je sparťanský Jan Kuchta a jeho vyloučení. Šlo o zkrat, který je posbíraný během posledních čtrnácti dnů. Dost si vyslechl od slávistů, že se nevrátil do jejich týmu, pak přišlo pohárové rozladění. Je frustrovaný, že nedostává od spoluhráčů servis, jaký by potřeboval, proti Liberci pak neproměnil tutovku. Ve finále si zlost vybil na brankáři soupeře. Je to nesportovní, je to špatné.

Já mu ovšem lehce, připomínám lehce, rozumím. Také jsem někoho v 70. minutě, když to nešlo, kopl, ohnal jsem se. Jsou to hloupé zkraty, pro něj je to špatné PR i směrem k reprezentaci, dostane vysoký trest. Neobhajuju ho, v žádném případě to neměl udělat, kopnout někoho do hlavy je neomluvitelné. Jenom tvrdím, že se to někdy v takovém rozpoložení přihodí. Tlak je na něj obrovský, hromadilo se to v něm.

Jak už jsem říkal, největším překvapením pro mě je, že Baník dostat doma takovou dardu. Poté, jak velkolepě oslavil výročí, jak se prezentoval v médiích, kdy majitel přiznal vysoký rozpočet. K tomu se vrátil milovaný trenér Pavel Vrba, dělají všechno, aby se zase v Ostravě hrály evropské poháry. A teď takové zklamání!

Také Jablonec prohrál doma s Bohemkou o tři góly, ale v jeho případě se nedivím. Byl kádrově vykradený, víme, jaké má klub finanční problémy, jaké má starosti majitel Miroslav Pelta. Mám rád trenéra Davida Horejše, fandím mu, ale v situaci, kdy mu odešli klíčoví hráči, bude to mít těžké.

Jsem moc spokojený, jak se vrátilo na prvoligovou scénu moje Brno. Hráli jsme proti Slovácku výbornou partii, byl to útočný fotbal, vyhrát mohly oba týmy, i větším rozdílem. Po utkání všichni tleskali, fanoušci hostí i domácích poděkovali hráčům za předvedenou hru, za to, co ukázali. Říkám - jen víc takových zápasů, to by bylo pro ligu jenom dobře. Jde jen o to, aby oba týmy dokázaly formu udržet.