Pardubice přeskočily Plzeň, Baník i Slovácko končí rok na vítězné vlně

Pardubice vyhrály v posledním letošním kole Fortuna:Ligy na půdě Karviné 2:0. Ze tří bodů se ve středu radovaly také Baník, Slovácko a Teplice.

Pardubice se dotáhly na čtvrtou Olomouc

Fotbalisté Pardubic zvítězili ve 14. kole první ligy v Karviné 2:0. Nováček soutěže se po závěrečném utkání podzimní části v neúplné tabulce bodově dotáhl na čtvrtou Olomouc a přeskočil Viktorii Plzeň. Ta ale má večerní šlágr se Slavií k dobru.

Vítězný gól Východočechů vstřelil ve 13. minutě bývalý hráč Karviné Michal Petráň. Jeho spoluhráč Ewerton v 35. minutě neproměnil penaltu, ale v 72. minutě přidal pojistku střídající David Huf. Slezané prohráli po čtyřech kolech.

Hosté se museli obejít bez vykartovaného kapitána Jeřábka. Na hrotu pardubického útoku nastoupil poprvé v ligové sezoně od začátku Petráň, který v minulém ročníku hostoval právě v Karviné.

Důvěru trenérského dua Jiří Krejčí, Jaroslav Novotný splatil už ve 13. minutě úvodním gólem zápasu, kterým korunoval aktivní nástup svého celku. Petráň se ve vápně opřel ze vzduchu do Solilova centru a zakončením na vzdálenější tyč nedal brankáři Bolkovi šanci.

Potom začali hrozit i Slezané. Papadopulos nejdříve hlavičkoval v šestnáctce těsně vedle tyče, následně běžel sám na gólmana Boháče, který však vyběhl a čistým skluzem šanci zastavil. Poté si rovněž poradil s jeho přízemní střelou zpoza vápna.

Ve 34. minutě hostující záložník Cadu upadl v pokutovém území po kontaktu se Santosem a sudí Zelinka nařídil penaltu. K ní se postavil Ewerton, ale jeho střelu vytáhl Bolek na břevno. Vzápětí si poradil i s pardubickým brejkem, když se ho Pfeifer neúspěšně pokusil překonat střelou mezi nohy.

V závěru úvodního dějství Ewerton předložil míč na hranici malého vápna Caduovi, od druhé inkasované branky ale domácí zachránil stoper Dramé, který jeho střelu zastavil.

Domácí kouč Juraj Jarábek provedl o přestávce trojité střídaní. Karviná přidala na aktivitě. V 56. minutě běžel sám na Boháče Qose, jenže vyslal slabou střelu po zemi. O deset minut později Boháč nejprve vyrazil Papadopulosovu ránu a poté skokem zastavil i Ostrákovu dorážku, mířící do prázdné branky. Pardubického gólmana nepřekonal zblízka ani Mikuš a pak ani Janečka.

Promarněné příležitosti mrzely domácí o to víc, že v 72. minutě přidal střídající Huf pojistku na 2:0. Balon se od Janečky odrazil do šestnáctky k hostujícímu útočníkovi, který vsítil pátý gól v ligové sezoně.

Karviná potvrdila, že se jí doma nedaří. Z posledních 11 ligových utkání tam zvítězila pouze jednou. Východočeši venku v nejvyšší soutěži bodovali naplno teprve ve druhém ze sedmi duelů v této sezoně.

Baníku stačila penalta po faulu nováčka

Ostravští fotbalisté zvítězili v Brně 1:0. Tři body jim zařídil na konci první půle proměněnou penaltou Dyjan De Azevedo. Baník tak vyhrál čtvrtý venkovní zápas po sobě, už šest kol neprohrál a i přes dva odložené duely přezimuje v horní polovině tabulky. Brno prohrálo podruhé po sobě, doma z osmi ligových podzimních zápasů získalo pouhých pět bodů a do jarní části soutěže půjde ze 16. pozice znamenající sestup.

Do utkání vstoupili lépe hostující fotbalisté. Už ve třetí minutě vyslal Tetour krásným pasem do brejku Zajíce, který si poradil se stoperem Dreksou, ale už ne s vlastní koncovkou. V šesté minutě se prodral do vápna brněnský Fousek, ale ale také nezvládl řádně vystřelit. V 16. minutě po centru zprava musel před domácím Šumberou hasit nebezpečí Fillo za cenu rohu.

K prvnímu gólu měl blízko i Baník. Ve 27. minutě vznikl závar před Šustrovou brankou, ale Kuzmanovič ani Holzer nedokázali brněnského brankáře překonat. Ostrava zúročila mírnou převahu ve 39. minutě. Tetour se při průniku do šestnáctky dostal do kontaktu s ligovým debutantem Jamborem, sudí pískl penaltu, kterou De Azevedo bezpečně proměnil.

Na konci první půle mohl vyrovnat Fousek, jeho ránu z hranice šestnáctky ale zlikvidoval ostravský brankář Laštůvka. Po přestávce se oba týmy dostávaly do tempa velmi pozvolna. Na hřišti bylo k vidění více osobních soubojů než pohledné hry a šance se z toho nerodily téměř žádné.

S přibývajícím časem rostla snaha Zbrojovky o vyrovnání. V 76. minutě se do střelecké pozice dostal střídající Fila, ale jen o vlásek minul břevno Laštůvkovy branky. Na zkušeného gólmana Baníku nevyzrál v 81. minutě z bezprostřední blízkosti ani Růsek a tak Ostrava dotáhla do vítězného konce třetí ligový duel s Brnem za sebou.

Restart se Boleslavi nedaří

Mladá Boleslav na závěr podzimní části prvoligové sezony doma podlehla Slovácku 2:3 a nevyhrála ani ve čtvrtém utkání pod vedením staronového trenéra Karla Jarolíma. Středočeši z posledních šesti kol získali jediný bod a jsou dál patnáctí. Tým z Uherského Hradiště poskočil na šesté místo neúplné tabulky.

Zápas 14. kola gólově otevřel boleslavský Jiří Klíma, ještě v prvním poločase odpověděl Jan Kliment a po změně stran otočili skóre střídající Václav Jurečka a Vlastimil Daníček z penalty. Další náhradník Michal Škoda už jenom zmírnil domácí porážku.

Slovácko, povzbuzené suverénním domácím triumfem 4:0 nad Plzní, začalo aktivněji. Nejnebezpečnější byla Kohútova střela zpoza šestnáctky, která proletěla kousek nad břevnem.

Mladoboleslavští ve 20. minutě hned první velkou šanci proměnili. Na Marešův centr si naběhl Jiří Klíma a zblízka snadno skóroval. Za necelou čtvrthodinu vyrovnal Kliment, který po Navrátilově nákopu z vlastní poloviny z úhlu přehodil Mikulce. Domácí brankář ještě v závěru první půle zastavil Kohútovu ránu.

Po hodině hry se z rohového kopu znovu prosadil Jiří Klíma, ale sudí Petřík po konzultaci s videorozhodčím gól neuznal kvůli ofsajdu. Poté převzalo iniciativu Slovácko. V 75. minutě po Sadílkově centru skóroval Jurečka umístěnou hlavičkou a za pět minut bylo pro Boleslav ještě hůř. Mikulec v šestnáctce fauloval Tomiče a nařízenou penaltu proměnil kapitán Daníček.

Mužstvo z Uherského Hradiště v lize vyhrálo v Mladé Boleslavi poprvé od roku 2010 a po devíti zápasech.

Zlínu dva góly na body nestačily

Zlínští fotbalisté sice našli v podzimním ligovém loučení s Teplicemi po více než šesti hodinách recept na vstřelený gól, přesto ve 14. kole natáhli sérii bez vítězství na čtyři zápasy. Po dvou brankách hostujícího Jakuba Mareše dokázali dvakrát vyrovnat díky trefám Jakuba Janetzkého, ale o výhře Severočechů 3:2 rozhodl Matěj Radosta a hosté se po výhře dotáhli bodově na dnešního soupeře.

Tepličtí dorazili bez nemocného trenéra Radima Kučery a jeho náhradník, asistent Josef Dvorník, se už v osmé minutě radoval z vedení. Moulis poslal z dvaceti metrů střelu, kterou brankář Dostál dokázal vyrazit jen před sebe a nehlídaný Mareš míč dorazil do sítě.

Pro Zlín to znamenalo dvojí pohromu, neboť při pádu pod nohy svých spoluhráčů si způsobil krvavé zranění na hlavě Dostál a jeho ošetřování na deset minut přerušilo hru, gólman se však vrátil mezi tyče. Poločas ale už nedochytal, ještě před přestávkou byl střídán.

Domácí mohli hned po rozehrání vyrovnat, ale dělovka Hlinky ztroskotala na rukavicích brankáře Diviše. Zlín byl i poté aktivnější, ale neprosadil se ani z několika nepřehledných situaci. Ve 31. minutě už bylo srovnáno po individuálním průniku Jawa, který vrátil míč směrem k bližší tyči a tam ho Janetzký protlačil do branky, čímž ukončil po 382 minutách zlínské čekání na vstřelený gól.

Jenže závěr poločasu znovu patřil Teplickým: Žitného rána ještě byla sražena na roh, ale ve třetí nastavené minutě se dostal odražený míč znovu k Marešovi, který se osm metrů od branky nejlépe zorientoval a hosté znovu vedli.

Už v závěru poločasu Zlínští znovu měli několik slibných akcí a v nátlaku pokračovali i po pauze a především v 51. minutě po střele Čanturišvili - a po dalším zaváhání Diviše - už mířil míč do sítě, jenže v cestě mu nechtěně zabránil zlínský spoluhráč Poznar.

Domácí se snažili prostřelit nejistého Diviše ze střední vzdálenosti a nejpilnější v tom byl Hlinka, ale v 67. napálil Janetzký z 18 metrů už přesně pod břevno a bylo znovu srovnáno. Ne na dlouho - v 75. totiž dokázal střídající Radosta vyhrát souboj právě s nedůrazným Janetzkým a zápas definitivně rozhodl. Hosté pod novými trenéry podruhé za sebou vyhráli a posunuli se na dvanácté místo tabulky.

14. kolo první fotbalové ligy:

Zbrojovka Brno - Baník Ostrava 0:1 (0:1)

Branka: 39. De Azevedo z pen. Rozhodčí: Berka - Horák, Hurych - Lerch (video). ŽK: Vintr, Fousek, Hlavica - Kaloč. Bez diváků.

Sestavy:

Brno: Šustr - Bariš, Dreksa, Gajič (23. Kotula, 46. Hlavica), Šural - Štepanovský, Jambor (75. Koudelka), Vaněk, Šumbera (46. Vintr) - Růsek, Fousek (75. Fila).. Trenér: Dostálek.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Jánoš, Tetour (86. Azackij) - De Azevedo (86. Chvěja), Kuzmanovič (74. Kaloč), Holzer (74. Buchta) - Zajíc (70. Tijani). Trenér: Kozel.

FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko 2:3 (1:1)

Branky: 20. Jiří Klíma, 86. Škoda - 34. Kliment, 75. Jurečka, 80. Daníček z pen. Rozhodčí: Petřík - Nádvorník, Vodrážka - Adam (video). ŽK: Mazáň, Jiří Klíma, Túlio, Mikulec - Tomič. Bez diváků.

Sestavy:

M. Boleslav: Mikulec - Tatajev, Šimek, Křapka - Fulnek (85. Langhamer), Túlio, Budínský, Mareš (70. Janošek), Mazáň - Graiciar (76. Škoda), Jiří Klíma (70. Drchal). Trenér: Jarolím.

Slovácko: Nemrava - Šimko (62. Reinberk), Hofmann, Kadlec, Daníček - Havlík, Sadílek - Petržela (62. Jurečka), Kohút (81. Kubala), Navrátil (81. Srubek) - Kliment (70. Tomič). Trenér: Svědík.

MFK Karviná - FK Pardubice 0:2 (0:1)

Branky: 13. Petráň, 72. Huf. Rozhodčí: Zelinka - Kotalík, Pečenka. ŽK: Dramé, Mangabeira - Cadu, Čelůstka. Bez diváků.

Sestavy:

Karviná: Bolek - Santos, Dramé (46. Čmelík, 54. Janečka), Šindelář, Ndefe (81. Smrž) - Ostrák, Qose, Herc (46. Mangabeira), Bartošák - Haša (46. Mikuš), Papadopulos. Trenér: Jarábek.

Pardubice: Boháč - Surzyn, Šejvl, Toml, Čelůstka - Solil, Tischler - Cadu (63. Sláma), Ewerton (74. Langedijk), Pfeifer (85. Hušek) - Petráň (64. Huf). Trenér: Novotný.

Fastav Zlín - FK Teplice 2:3 (1:2)

Branky: 31. a 67. Janetzký - 8. a 45.+3 Mareš, 75. Radosta. Rozhodčí: Machálek - Dresler, Bureš - Marek (video). ŽK: Jawa, Vraštil, Čanturišvili, Buchta - Jukl, Moulis, Mareš, Diviš. Bez diváků.

Sestavy:

Zlín: Dostál (45.+4 Rakovan) - Vraštil, Buchta, Procházka - Cedidla (65. Dramé), Conde, Hlinka (81. Slaměna), Čanturišvili - Poznar, Janetzký, Jawo. Trenér: Páník.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Ljevakovič (73. Kodad), T. Kučera, Černý - Vukadinovič (56. Radosta), Jukl, Trubač, Moulis (73. Řezníček), Žitný (87. Šup) - Mareš (87. Kováč). Trenér: Dvorník.