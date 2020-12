Plzeň měla šance, ale trefil se jen Stanciu. Slavia už má na Viktorii náskok 15 bodů

Obhájce trofeje nadále jako jediný drží neporazitelnost v ligové sezoně, v nejvyšší soutěži neprohrál 25 utkání po sobě a vede neúplnou tabulku o šest bodů.

Podzimní část první ligy skončila poprvé v historii pouhý den před Štědrým večerem vinou měsíční přestávky, která kvůli koronavirové situaci v zemi přerušila nejvyšší soutěž od října do listopadu. Do hlediště kvůli opatřením proti covidu-19 nadále nemohou fanoušci.

"Teď můžu říct, že je dobré hrát 23. prosince. Mohli jsme dát první dárek našim fanouškům slávistům. Máme tři body z těžkého zápasu, který v sezoně musíte absolvovat. Minulou sezonu jsme tu taky vyhráli 1:0, tuším, že jsme vedli po podzimu o 16 bodů a nakonec nás Plzeň stáhla na šest bodů. Takže rozhodnuto o ničem není," řekl při on-line tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Zatímco Slavia nastoupila v očekávané sestavě, plzeňský trenér Adrian Guľa, jehož pozice může být v ohrožení, udělal několik vynucených změn. Ze zdravotních důvodů scházeli brankář Hruška s Kayambou, kvůli vyloučení pak nemohl hrát Havel. Do základní sestavy se dostali Mihálik, Pernica a Ondrášek a gólman Staněk, jenž chytal poprvé v sezoně.

Západočeši navzdory změnám předvedli v první půli lepší výkon než na Slovácku, kde o víkendu utrpěli debakl 0:4, a v úvodním dějství dokonce více drželi míč. Ve 12. minutě na chvíli domácím zatrnulo, když se šel sudí Pechanec k videu podívat na zákrok bývalého slávisty Buchy na Lingra, ale červenou kartu domácímu záložníkovi nakonec neukázal.

První gólovou šanci měli v 18. minutě Pražané. Masopust našel z pravé strany na zadní tyči Kuchtu, ale ten z několika kroků přestřelil. O čtyři minuty později podržel Slavii brankář Kolář, který vyrazil míč po Čermákově hlavičce zblízka.

Viktorii přišla neproměněná šance draho v 26. minutě. Kuchtův polovysoký centr z pravé strany napálil z voleje Stanciu a technickou křížnou střelou placírkou k tyči otevřel skóre.

"Půlku práce odvedl Honza Kuchta, na mně už bylo jenom zakončení," uvedl Stanciu. "Jsem za Nica hrozně rád, že dnes rozhodl. Vím, jak je na sebe strašně náročný. Myslím, že Nico byl nejlepší hráč na hřišti, určitě technicky. Byl to od něj komplexní výkon po všech stránkách. On je ale každé utkání v klíčových momentech," řekl Trpišovský.

"Hlavně první poločas velmi slušný z naší strany. Agresivita, dvě tři zajímavé šance, bohužel jsme nebyli dostatečně produktivní. Soupeř využil brejkovou situaci a otevřel skóre," konstatoval Guľa.

Rumunský záložník se mohl pět minut před pauzou prosadit podruhé, ale tentokrát domácí brankář proti jeho pokusu ze strany zasáhl. Další Stanciuova střela v 54. minutě pak skončila těsně vedle.

Ještě větší šanci měl po hodině Sima, sám před Staňkem ale zamířil mimo a svůj osmý gól v ligové sezoně nepřidal. Hosty málem ihned stihl trest, Mihálik však v 62. minutě v gólové možnosti vystřelil vedle.

Pražané závěr kontrolovali a nepouštěli domácí do šancí. V 82. minutě Masopustovu střelu vyrazil Staněk, ale hosty už to nemuselo mrzet. Plzeň porazili počtvrté z posledních pěti zápasů a čtyřikrát za sebou s ní neinkasovali.

"Nebyl to moc koukatelný zápas, ale na druhou stranu jsme to zvládli zaslouženě. Až na jednu šanci v druhém poločase to kluci zvládli do defenzivy skvěle," poznamenal Trpišovský.

"Druhý poločas už naše tempo nebylo tak intenzivní. Hra se rozkouskovala, Slavia to zkušeně rozdrobila. Jsme smutní, že jsme to nezvládli. Je to velmi špatná pozice, co se týče tabulky. Jednoznačně to neodpovídá ambicím našeho klubu, kvalitě hráčů. Budeme o tom (s vedením) intenzivně diskutovat," dodal Guľa.

Kamaradi, jsem na vas neskutecne hrdy.

Po omlazeni, ktere jsme provedli vloni v lednu, prozit takovy sportovni rok 2020 🙏🎩 Necekane. Neskutecne. Silene.

Nikdy. Nikdy. Nikdy na to nezapomenu.

Makame dal 💪 pic.twitter.com/FlVCZU4PSz — Tomáš Syrovátka (@tomassyrovatka) December 23, 2020

14. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - Slavia Praha 0:1 (0:1)

Branka: 26. Stanciu. Rozhodčí: Pechanec - Paták, Hájek - Orel (video). ŽK: Bucha, Kalvach, Alvir, Limberský, Hejda - Bořil, Provod, Masopust. Bez diváků.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Pernica (85. Alvir), Hejda, Brabec, Limberský (90. Kovařík) - Bucha, Kalvach, Čermák (90. Kaša) - Mihálik, Ondrášek (74. Beauguel), Ba Loua (85. Káčer). Trenér: Guľa.

Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Stanciu, Oscar (90. Karafiát) - Sima, Lingr (72. Traoré), Provod (90.+5 Malinský) - Kuchta (72. Tecl). Trenér: Trpišovský.