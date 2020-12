Sudí penaltu pískl správně, ale necitlivě. Šlo mi o zdraví spoluhráče, nechápe Sáček

Podle pravidel byla penalta proti fotbalové Spartě nařízena správně, je přesvědčen předseda pravidlové komise FAČR Jiří Kureš. Ke kontroverznímu momentu došlo v prvním poločase v zápase Letenských s Libercem a hostující Kamso Mara následně z odpískané penalty poslal hosty do vedení.

Velké emoce vzbudilo rozhodnutí sudího Emanuela Marka v utkání 14. kola Fortuna:Ligy mezi Spartou a Libercem (1:1). Za bezbrankového stavu odpískal ve prospěch Slovanu kontroverzní penaltu, protože sparťan Michal Sáček vzal otřesenému brankáři Florinu Nitovi míč z rukou během nepřerušené hry.

Podle předsedy pravidlové komise Fotbalové asociace ČR a člena komise rozhodčích Jiřího Kureše byl pokutový kop odpískán správně, v duchu hry ale necitlivě.

Situace nastala v 29. minutě, kdy hostující záložník Jakub Pešek zasáhl prudkou ranou Nitu do obličeje. Rumunský gólman chytil míč a vzápětí se skácel na trávník. Rozhodčí Marek přerušil hru až o více než 10 vteřin později, Sáček však mezitím vzal Nitovi míč. Z penalty následně Kamso Mara poslal Severočechy do vedení.

"Čistě pravidlově byl pokutový kop ve prospěch hostujícího týmu nařízen správně, protože domácí hráč se v nepřerušené hře dotkl míče ve vlastním pokutovém území rukou. V duchu hry však situace byla posouzena necitlivě. Rozhodčí měl rychleji zkontrolovat stav otřeseného brankáře a vzápětí hru přerušit," uvedl pro média Kureš.

Sáček předtím nic takového nezažil. "Viděl jsem, jak Florin dostal ránu do hlavy a ležel na zemi, balon měl před obličejem. Ptal jsem se ho, jestli mu něco je, neodpovídal. Tak jsem dal míč stranou a byla z toho penalta," řekl pro klubový web.

Ve chvíli, kdy vzal Nitovi míč, si neuvědomil, že se hra stále nepřerušila. "Přesně tak, ani jsem nevnímal sudího, snažil jsem se hlavně zjistit, jestli je spoluhráč v pořádku. Jestli nemá třeba zapadlý jazyk. Každopádně moje chyba," prohlásil bývalý český reprezentant do 21 let.

Trenér letenského celku Václav Kotal Sáčkovu reakci chápal. "Jestliže hráč vidí, že zraněný spoluhráč leží, tak to nebyl žádný úmysl hrát s míčem. První reakce je na zranění spoluhráče. Z tohohle pohledu mu těžko můžu něco vyčítat. Rozhodující by bylo, kdyby rozhodčí hned pískl, když vidí, že gólman leží ve vápně. Nemá cenu to moc pitvat, body nám to už nevrátí," uvedl Kotal na tiskové videokonferenci.

Podle libereckého kouče Pavla Hoftycha měl Sáček vyřešit situaci jinak. "Laciná penalta pro nás. Můžu mít různé pocity. Myslím si, že balon se dá vždycky zakopnout domácím hráčem. Vidím to tak, že tam byl dostatek času pro hráče Sparty vyhodnotit to jinak," konstatoval Hoftych.