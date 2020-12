Matthäus do Sparty? To byl jen Rezešův výmysl, směje se dnes jeho pravá ruka

Na jaře 1996 převzal trápící se fotbalovou Spartu majitel Východoslovenských železáren Alexander Rezeš. Proslul svými megalomanskými plány zahrnujícími triumf v Lize mistrů či obří obchodní centrum na Letné. To se sice nikdy nepovedlo, ale společně se svojí pravou rukou Gejzou Šestákem postavili klub na nohy a znovu z něj udělali ligového hegemona.

"Sparta před naším příchodem skončila v lize čtvrtá. Nejen že jsme ji vytáhli na první místo, ale získala pět titulů po sobě. Vybudovali jsme silný mančaft," zavzpomínal před Vánoci pro slovenský deník Pravda Šesták.

Mach prý z mafiánských praktik nic neměl

Rezeš, který v roce 2002 kvůli problémům se srdcem zemřel, převzal v roce 1996 Spartu od podnikatele Petra Macha. Klub byl tehdy podle Šestáka ve velmi špatném stavu.

"Sparta byla před bankrotem, hráči nedostávali výplaty. Bývalý majitel se obklopil lidmi, kteří z té situace těžili a dostávali se lehce k penězům. Cítil jsem, že tam vládnou mafiánské praktiky, ale Mach z toho podle mě moc neměl," říká muž, kterého Rezeš do klubu povolal jako krizového manažera.

Šesták, jenž do té doby ve fotbale nepůsobil, okamžitě začal vyhazovat lidi a čistit zákulisí slavného klubu. Problémy ale byly i na hřišti. Sparta v sezoně 1995/96 skončila až čtvrtá, což byl její nejhorší výsledek od začátku osmdesátých let.

I proto se ujal vedení týmu bývalý kapitán Letenských Jozef Chovanec, který v té době působil v klubu jako sportovní ředitel. "Chovanec se stal mojí pravou rukou. Měl u hráčů autoritu, znal poměry v klubu a rozuměl fotbalu. Nahradil trenéra Petrželu, se kterým byly spojené stále nějaké problémy, alkoholické aféry…" vzpomíná Šesták.

Nedvěd v Košicích nikdy ani nebyl

Sparta také přivedla řadu posil, včetně návratů Ivana Haška či Horsta Siegla, které se ukázaly pro následující léta jako klíčové. A to i přesto, že se nikdy nerealizoval superpřestup kapitána německé reprezentace Lothara Matthäuse, o kterém Rezeš také několikrát mluvil a dokonce se s ním osobně setkal.

"Vím, že to jméno padlo, ale nemyslím si, že byla reálná možnost, aby sparťanský dres oblékl. To byl jen Rezešův výmysl, do toho jsem se nemíchal," tvrdí dnes Šesták.

A tak se nakonec stal asi nejslavnějším přestupem Rezešovy éry transfer Pavla Nedvěda do Lazia Řím. Šesták a spol. ho tehdy do týmu Zdeňka Zemana prodali oklikou přes Košice, které Rezeš rovněž vlastnil, aby nemuseli platit tučnou třicetiprocentní provizi Plzni.

"V každém obchodě je spekulace. Nic jsem neukradl, nic jsem si nenechal. Do Lazia ho prodaly už Košice, ačkoliv v nich nikdy fyzicky nebyl," tvrdí se smíchem Šesták. Dlužno dodat, že Plzeň se i kvůli silné medializaci celé aféry nakonec svých cirka 35 milionů na Rezešovi přece jen domohla.

Éra slovenských majitelů ve Spartě skončila velice rychle. Rezešovi po pouhých třech sezonách začaly docházet peníze, a tak klub prodal vydavatelství Vltava-Labe-Press. Od roku 2004 klub vlastní finanční skupina kolem Daniela Křetínského.