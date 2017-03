Češi nechtějí pomlouvat za rohem a pak sklopit uši: Šéf biatlonu už ví, že se před ním neohneme

před 1 hodinou

Současnému šéfovi biatlonové unie Andersi Besserbergovi nepodal v neděli ruku ani další český závodník Michal Šlesingr.

Jablonec nad Nisou - Gabriela Koukalová nebyla na středeční exhibici v Jablonci nad Nisou jediná, kdo mluvil o dopingu. Své si k tématu, které v uplynulé sezoně významně hýbalo děním v biatlonovém Světovém poháru, řekli i dva ze tří nejlepších českých závodníků současnosti, Ondřej Moravec a Michal Šlesingr.

Oba souhlasili s Koukalovou a shodli se, že její gesto minulý víkend v Oslu, kdy na protest nepodala ruku šéfovi Mezinárodní biatlonové unie Andersi Bessebergovi, mělo svůj smysl. Koneckonců Michal Šlesingr, který skončil šestý v závěrečném závodu s hromadným startem, učinil totéž.

"U mě se o tom tolik nemluvilo, nebylo to tak markantní jako u Gábiny. Reakce nebyla ani od samotného Besseberga, ačkoli bych byl rád, kdybych mu mohl říct svůj názor. Nicméně, ona už mu ho řekla Gábina a já jen dodal, že v tomhle smýšlíme stejně," přidal zkušený reprezentant svůj pohled na konflikt mezi českými biatlonisty a šéfem IBU.

Šlesingr lituje toho, jaký přístup v potírání dopingu norský funkcionář vyznává. "Bohužel je to tak, že jeho přístupem se ten respekt, který jsme k němu vždy chovali, úplně rozpustil," podotkl Čech.

Šlesingr: Je potřeba vyvíjet tlak

Podle jeho mínění je velmi důležité otevřeně demonstrovat, co si o současné situaci samotní sportovci myslí. "Tohle je způsob, jak mu ukázat, že nebudeme pomlouvat někde za rohem a pak před ním sklopíme uši. On už teď ví, že se před ním neohneme. Je potřeba vyvíjet ten tlak a ty věci řešit," vysvětlil svůj pohled.

Šlesingr také přiblížil reakce Besseberga na hned dvojí nepodání ruky. Nejvíce si to od norského funkcionáře schytal viceprezident českého svazu Vlastimil Jakeš.

"Besseberg se pak do něj večer navážel ve smyslu, ať si vychová sportovce a ať si udělá pořádek na našem svazu. My ale máme pocit, že nám svaz funguje, nepotýkáme se s žádnými problémy, na rozdíl od IBU. Takže asi tak," řekl Šlesingr.

Oba zkušení čeští biatlonoví třicátníci jsou nicméně rádi, že se něco ze strany IBU přece jen začalo dít.

"Je to tak padesát na padesát. Něco se stalo, něco zase ne. Přijde mi, že IBU je pořád strašně benevolentní, třeba ve srovnání s FIS, která hned zakázala závodit těm největším hříšníkům, ať už je to Legkov nebo Vylegžanin. Chybí mi tam razantnější kroky," poznamenal Moravec.

Snížení kvót by byl podle Moravce posun

Spekuluje se ale o tom, že by od příští sezony měly být schválené tresty za doping v podobě snížení kvót na počet národních závodníků ve Světovém poháru.

"To určitě nějaký posun je. Pokuty totiž nic nevyřeší. Jsou svazy, které by pokuta milion eur položila, ale určitě mezi takové nepatří ty největší, tedy Rusko, Německo, nebo Norsko," vysvětlil stříbrný medailista z letošního světového šampionátu. "Když ty státy, kterým se prokáže doping, přijdou o místa, bude to ten největší trest. Když se tohoto docílí, bude to malé vítězství," dodal Moravec.

Rozhodnuto už bylo o zrušení ruského pořadatelství světového šampionátu v roce 2021, který organizace IBU v září přidělila ruské Ťumeni navzdory doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Rusové se ale proti rozhodnutí odvolali.

"Předpokládám, že to dopadne tak, že jim to vezmou. Nemůže to dopadnout jinak. Je to taková malá facka Rusům, aby viděli, že nemůžou za peníze nebo za vliv získat všechno, co chtějí. Mají tam problémy, které musí v první řadě začít řešit a pak se plnohodnotně vrátit do biatlonového kolotoče," konstatoval Šlesingr.

"Jde ale také o to, jestli jim znovu umožní kandidovat, prý se o tom uvažuje. Pokud k tomu dojde, tak už to bude fakt moc. Něco tam prostě v zákulisí je, o čem člověk neví a to tam pořád hraje nějakou roli," doplnil Moravec.

Závodí i pozitivně testovaní biatlonisté?

Ten by byl obecně pro razantnější postupy, ale oficiálně prezentované argumenty biatlonové unie zní vcelku logicky. "Oni tvrdí, že dokud to není právě co nejvíce podložené, tak není prozíravé cokoli dělat. Docházelo by pak k odvoláním, něco by se třeba muselo vracet zase zpátky a vše by se ještě víc zdrželo. Takže jsou raději pořád při zdi," řekl Moravec.

Během poslední zastávky Světového poháru v Oslu ovšem podle něj prosáklo, že někteří ruští biatlonisté stále závodí, ačkoli byli pozitivně testování. "To by prostě být nemělo, to je všechno špatně."

Šlesingr očekává, že velmi brzy přijdou nové, zásadní informace, které celou kauzu státem organizovaného dopingu v Rusku posunou na novou úroveň. "Mám informace od zasvěcených, že budou noví svědci, kteří vystoupí a přijdou s novými informacemi. Uvidíme tedy, co se stane dál," uzavřel biatlonista.

