Koukalová už chtěla na party, místo toho ukradla další glóbus. Lépe to skončit nemohlo, smála se

před 31 minutami

Gabriela Koukalová v norském Oslu fenomenálně uzavřela další vynikající sezonu. Domů si nejlepší česká biatlonistka veze hned dva malé křišťálové glóby.

Praha/Oslo - Před poslední zastávkou Světového poháru byla přesvědčená o tom, že letos žádný křišťálový glóbus domů nepoveze. Nakonec ale Gabriela Koukalová překonala obrovskou únavu a hned ve dvou disciplínách na poslední chvíli předstihla královnu sezony Lauru Dahlmeierovou.

Do Čech tak z norského Osla přiveze křišťálová dvojčata a snad je ukáže už ve středu na tradiční exhibici v jabloneckých Břízkách. Nejlepší ze všech byla česká biatlonistka ve sprintu a také v závodech s hromadným startem.

"Myslím si, že je to důkaz toho, že mám v životě asi větší kliku, než bych si kdy myslela," poznamenala v rozhovoru pro Českou televizi. A jak druhá žena celkového hodnocení SP záhy vysvětlila, k nečekaným triumfům jí pomohlo nulové očekávání. Koukalová jela bez nervů, měla za to, že vše už je stejně dávno rozhodnuté. Jenže nebylo.

"Nebyla jsem pod tlakem, neměla jsem žádná očekávání krom toho, že tu je konec sezony," uvedla jablonecká rodačka pro oficiální web českého biatlonu.

Přiznala, že motivací pro ni byla myšlenka na nedělní závěrečný večírek. "Snažila jsem se představit, že jsem někde na party. Koneckonců večer už tam budu. Na tyto okamžiky po konci sezony jsem se těšila už poslední tři týdny," smála se.

Koukalová po posledním závodě sezony nemohla být spokojenější. "Opravdu, lépe už to snad dopadnout nemohlo. Uteklo to tak rychle, že jsem ani neměla šanci si uvědomit, že mám další dva globy a dvě druhá místa."

Češka po dalším velkém letošním úspěchu děkovala celému biatlonovému týmu. "Je to jedna z mých nejlepších sezon v životě, jsem ráda, že mohu pracovat s lidmi, jaké v týmu máme. Chci jim všem moc poděkovat, protože tam, kde jsem, není jen moje zásluha," dodala.

Jmenovitě vyjádřila svůj vděk kolegyni Veronice Vítkové. Právě ta ji totiž v posledním klání svým skvělým výkonem vyhecovala k parádní jízdě pro druhé místo.

"Už od prvního kola jsem se musela extra snažit. Říkala jsem si, že to tempo asi nevydržím až do konce. Verča mě výborně motivovala. Jsem ráda, že mi otevřela cestu na vrchol," svěřila se Koukalová.

Od závěru sezony na Holmenkollenu nic nečekala. Cítila se vyždímaná až na kost. "Čekala jsem, že ostatní holky budou mít lepší konec sezony než já, protože sama jsem se cítila velmi unavená. Ale teď je to moc krásné. Našla jsem novou energii, to byla moje cesta. Věřím, že jsem svým výkonem udělala radost lidem, kteří nás podporovali. I tady v Oslu fandilo hodně Čechů, takže to bylo skvělé a já si díky nim užila skoro každý metr na trati," vyprávěla Koukalová už po sobotní stíhačce, ve které dojela rovněž na druhé pozici.

V neděli pak potvrdila, že hromadné starty letos byly její královskou disciplínou. Dva závody vyhrála, jednou skončila druhá, jednou třetí a jednou těsně čtvrtá - na světovém šampionátu v Hochfilzenu, kde paradoxně brala medaile ze třech ostatních disciplín.

autor: Aleš Vávra | před 31 minutami