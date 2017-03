Koukalovou si uražený šéf biatlonu ještě odchytil. Výsměch, bojovat s tím budu doživotně, říká Češka

před 1 hodinou

I v pohodové atmosféře středeční jablonecké exhibice, která se uskutečnila jako oslava další vynikající biatlonové sezony, si největší česká hvězda našla chvíli na vážné téma. Gabriela Koukalová minulý pátek v Oslu při přebírání malého křišťálového glóbu za sprint nepodala ruku šéfovi Mezinárodní biatlonové unie Andersi Bessebergovi, což zkušeného norského funkcionáře evidentně šokovalo. Jakou měla aféra týkající se primárně problematiky dopingu dohru? Koukalová to prozradila deníku Aktuálně.cz.

Gábino, velkým tématem uplynulé sezony byl doping a boj proti němu. Sama jste se v tomto směru aktivně zapojovala, tak jak hodnotíte sezonu z tohoto pohledu?

Stala se spousta věcí, ale rozhodně mám pocit, že to není ani trochu dořešené. Osobně doufám, že se v tom boji ještě nějaké zásadní věci odehrají. Pan Besseberg, kterému jsem nepodala ruku, se k celé situaci podle mě staví nedostatečně.

On ale tvrdí něco jiného. Říká, že tam je ze strany Mezinárodní biatlonové unie (IBU) snaha s dopingem bojovat…

Ta snaha, to konání z jeho strany je ale z mého pohledu naprosto nedostačující. Řekla bych dokonce, že je to výsměch. Já mám prostě pořád pocit, že tam jednomu národu hřeje židli.

S jakými reakcemi jste se po té kauze s nepodáním ruky setkala?

Ze strany sportovců to byly samé pozitivní reakce. Oni se většinou divili, že jsem k tomu našla odvahu. Většinou říkali, že sami by takovou odvahu asi neměli.

A co reakce ze strany šéfa biatlonového svazu, popřípadě někoho jiného z vedení IBU?

Tak pan Besseberg za to rozhodně rád nebyl. Hned při první příležitosti mě odchytil a chtěl vysvětlení. Když jsem se vracela zpět ze závodu, tak jsme se potkali před hotelem a měli jsme spolu strašně nekonečnou debatu.

Jak probíhala taková debata?

Snažila jsem se mu vysvětlit právě to, že se podle mě nedostatečně staví k problematice dopingu jako takového. Jedna z věcí, které jsme řešili, byla, proč ruský Ťumen stále zůstává dějištěm Světového poháru pro příští sezonu. Proč se s tím nic nedělá, když měli Rusové aféru takových rozměrů. Jestli to tam nakonec příští rok opravdu bude, tak tam v žádném případě nejedu.

Jak on tedy zdůvodňoval kroky, které v tuto chvíli IBU dělá, nebo podle vašeho názoru spíše nedělá?

Musím v první řadě říct, že je to jeden z nejlepších herců, jaké jsem kdy v životě potkala. Jestli to sledoval někdo z Hollywoodu, tak se tam ti nejlepší herci bojí, jakou mají konkurenci v Norsku. Ne, to říkám z legrace. Ale je prostě fakt, že on už má naučené věty. Ví dobře, co má říkat. A když se podíváte na jakýkoli jeho rozhovor, tak on v podstatě opakuje dokola to samé. Nevím, jestli nemá žádnou sebereflexi, nebo vážně netuším, jak si to mám vysvětlovat.

Přiznám se, že pro mě osobně bylo překvapivé a nepochopitelné, že během volby dějiště MS 2021 otevřeně podpořil kandidaturu Rusů, ačkoli Mezinárodní olympijský výbor krátce předtím důrazně doporučil nepřidělovat jim velké akce, dokud není kompletně vyřešena kauza státem organizovaného dopingu. Ani tohle tedy panu Bessebergovi nepřijde zvláštní?

To absolutně nebere. Mě přijde, že dělá, jako by se ho to teď vůbec netýkalo. A je tam spousta dalších věcí, které jsou přinejmenším zarážející.

Jaké máte na mysli?

Třeba to, že na společných akcích týkajících se přímo antidopingového programu tvrdí, že by vedení IBU s dopingem strašně rádo něco dělalo, ale že nemá podporu sportovců. Už tohle je opravdu výsměch, když si to dovolí říct, ačkoli ví, co Martin Fourcade, Lowell Bailey, Michal Šlesingr nebo i já děláme, jak proti dopingu vystupujeme. Vždyť je tady petice, kterou podepsala drtivá většina závodníků. Já vůbec nechápu, kam chodí na takovéhle názory. A vlastně se mě to hodně silně dotýká.

Nicméně padlo rozhodnutí o tom, že MS v roce 2021 bude Rusku odebráno. To asi kvitujete, že?

To rozhodně kvituji a doufám, že tím to nekončí. Pan Besseberg přislíbil, že se teď bude pracovat na tom, aby v Rusku příští rok nebyl ani Světový pohár a že přijdou další tresty pro dopingové hříšníky. Tak jsem zvědavá, co se teď stane. Jestli opravdu splní to, co slíbil, nebo bude pokračovat ten liknavý přístup jako doposud.

Zníte odhodlaně, je vidět, že vám na čistotě biatlonu záleží. Budete tedy v tomhle boji pokračovat i příští sezonu?

Určitě. Bojovat už budu doživotně, ale nejen v tomhle směru. Cítím v tom špatný přístup ke sportu a k životu jako takovému. Věřím, že takhle to prostě být nemá. Je to hrozná nespravedlnost. Sportovci, kteří vědomě podvádí a lžou, u mě nemají žádné pochopení. Jak si potom mohou vážit sami sebe? Já prostě byla vychovaná jinak a doufám, že ten můj boj třeba do určité míry pomůže něco změnit.

autor: Aleš Vávra | před 1 hodinou

Související články