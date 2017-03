Nevím, proč jsem byla tak špatná, smutní Vítková. Puskarčíková zažívala utrpení

před 1 hodinou

Dvě české biatlonistky si v závěru sezony vyměnily pozice. Veronika Vítková v Oslu konečně zajela skvělé závody, Eva Puskarčíková se naopak trápila. Obě doufají, že si do příští - olympijské - sezony odnesou jen to dobré.

Praha/Oslo - Nejlepší závody celé uplynulé sezony si Veronika Vítková nechala až na samotný závěr. V norském Oslu si česká biatlonistka postupně dojela pro páté, desáté a čtvrté místo.

Dojmy z mnoha předchozích nevydařených závodů to ale nespravilo. Vítková potvrdila, že je po sezoně, kterou dokončila na celkovém pětadvacátém místě Světového poháru, pořádně zklamaná.

"Ke třetímu místu to nebylo daleko, spíše kousek, ale pořád to je lepší než celá sezona, takže super," řekla po nedělním mass startu pro oficiální web českého biatlonu. "Za ten závěr zimy jsem moc ráda, protože o sezoně to říci nemohu," dodala smutně.

Příčiny nezdarů? Sama Vítková si špatnou formu nedokázala uspokojivě vysvětlit. "Proč jsem byla tak špatná? Nevím. No. Možná jsem chtěla až moc a ono to nešlo. Trápila jsem se vlastně od druhého kola Světového poháru, byla jsem dvakrát nemocná," snažila se osmadvacetiletá reprezentantka najít důvody.

Jen čtyřikrát dokázala Vítková dojet v elitní desítce, z toho třikrát během posledního víkendu na Holmenkollenu. Na další takový úspěch čekala dlouhé měsíce, protože poprvé a na dlouho naposledy dojela v top 10 na úvodní zastávce ve švédském Östersundu, kdy dokončila vytrvalostní závod na deváté pozici.

Poslední výkony tradiční českou reprezentantku snad pozitivně psychicky naladí na příští, důležitou olympijskou sezonu.

"Ano, teď díky tomu mám důležitý a povzbuzující impuls do přípravy. Poznala jsem, že stále mám na to, pohybovat se mezi nejlepšími, že k nim patřím. Věřím, že příští sezonu budu zpátky," doufá Vítková.

Opačný vývoj zažila v závěru ročníku Eva Puskarčíková. Na posledních zastávkách ji opustila vynikající forma, jíž se prezentovala v minulých měsících. Češka tak opustila pozici v první desítce celkového pořadí a skončila ve Světovém poháru třináctá.

"Sezona to pro mě byla krásná, ale její závěr představoval utrpení. A právě v tom duchu se odehrával i nedělní hromaďák," poznamenala Puskarčíková. Poslední závod dokončila na pětadvacáté příčce.

"Na trati mě to opravdu hodně bolelo, ale naštěstí jsem se docela trefovala a získala jsem i dost bodů, abych udržela třinácté místo v celkové klasifikaci. Věřím, že ta třináctka bude šťastná," dívala se Češka také raději dopředu.

Prakticky všichni biatlonoví reprezentanti byli po Oslu rádi, že dlouhá a náročná sezona končí. S jednou výjimkou. Dál by klidně jezdila Lucie Charvátová. Ta v závěru začala pravidelně bodovat a po dlouhé době zmaru měla zase z biatlonu radost.

lucka_ch : Jsem asi nejsmutnější biatlonista na konci sezóny.. protože konec ještě nechci, když to konečně chytlo trochu šťávu! 🤣 Poslední světák v Oslo sprint 32. místo stíhačka 33. místo #thisistheend #wantmore

"Jsem asi nejsmutnější biatlonista na konci sezony. Protože konec ještě nechci, když to konečně chytlo trochu šťávu," napsala Charvátová na svůj profil na Instagramu. V Oslu si připsala body za 32. místo ve sprintu a 33. pozici ve stíhačce.

Dobrý pocit z konce sezony mohli mít čeští muži. Jmenovitě Michal Šlesingr, Ondřej Moravec a Michal Krčmář. První jmenovaný byl ale přece jen trochu zklamaný, že si nedělní útok na medaili odstřelil až poslední ranou z celkových dvaceti.

"Poslední rána, to je pro mě jednoznačně velké zklamání. Po stíhačce, ve které jsem v sobotu vyhořel, jsem se snažil myslet pozitivně. Vzpomněl jsem si na rok 2008. Tehdy jsem stíhačku nedokončil a pak jsem vyhrál. Dnes se to až do závěrečné položky vyvíjelo dobře. Šesté místo je hezké, ale to zklamání je prostě větší," svěřil se "Boušek" webu www.biatlon.cz.

Krčmář byl šťastný za to, že v Oslu dokázal zase po delší době držet krok s absolutní elitou. "Mám z výsledku radost. Těší mě, že jsem navázal na výkony, které jsem předváděl v první části sezony," řekl po závěrečném devátém místě v závodu s hromadným startem.

Ten se naopak nepovedl Moravcovi. Muži, který jinak disponoval nejlepší aktuální formou z celého českého reprezentačního týmu.

"První položka rozhodla, přestože jsem pak dal nulu a cítil, že bych se mohl do závodu ještě vrátit. Jedničky vstoje mi ale úplně sebraly motivaci bojovat. Moc mě to mrzí. Celkově mám ale ze závěru sezony hodně dobrý pocit," řekl Moravec po čtyřiadvacátém místě. V celkovém hodnocení skončil nejlépe z Čechů, dvanáctý. Krčmářovi patří sedmnácté a Šlesingrovi dvaadvacáté místo.

