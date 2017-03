Z dopisů fanoušků si musím často zamáčknout slzu, přiznává dojatá Koukalová

před 17 minutami

Elitní čeští biatlonisté v čele s Gabrielou Koukalovou se loučili s biatlonovou sezonou na domácí půdě v Jablonci nad Nisou. "Ze zájmu fanoušků jsem dojatá. Občas si musím zamáčknout slzu," přiznala Koukalová.

Jablonec nad Nisou - Dobít energii na olympijskou sezonu nyní plánuje biatlonistka Gabriela Koukalová. Mistryně světa dnes ukončila sezonu výhrou v exhibičním supersprintu v rodném Jablonci nad Nisou a radost jí dělaly nadšené pohledy fanoušků a hlavně děti, které přišly české biatlonisty podpořit.

"Když vidím nadšení v očích dětí, tak mě to nabije neskutečně a až mě to dojímá," řekla Koukalová, která rozdala mnoho podpisů, několik dětí oblékla do svých dresů s čísly ze Světového poháru a ty menší si vzala do náruče a fotila se s nimi.

Vítězka minulého ročníku Světového poháru si doma často čte dopisy od fanoušků, kterých dostává nespočet. "Ani nemám slov a nevím, jak to vyjádřit, ale často mě dojímají, kolikrát mám namále a zamačkávám slzičku," přiznala Koukalová.

Především ona, ale i ostatní současní reprezentanti stojí za nebývalou popularitou biatlonu. Důkazem bylo právě loučení se sezonou v Jablonci, kam čtvrtým rokem po sobě přišlo přes tři tisíce lidí. "To je sen každého sportovce, že u nás takhle vystoupala popularita biatlonu. Je to asi největší zadostiučinění, jakého se můžete při své práci dočkat. Ještě před pár lety to zajímalo jen naše rodinné příslušníky a všichni se mě ptali, jestli biatlon je kolo a běh. Teď už se skoro nikdo neptá," řekla.

"Žiju v rychlejším tempu"

Koukalová si přeje, aby narůst biatlonové základny přinesl nástupce současné silné generace. "Snad budou mít takové trenéry jako my," konstatovala.

Z Koukalové se za poslední roky stala jedna z ikon českého sportu a velká hvězda. A popularita jí změnila rytmus života. "Je v daleko rychlejším tempu. Ve stresu, hodně nalinkovaný. Všechno, co jsem nikdy nechtěla, tak teď mám," řekla a doplnila: "Na druhou stanu se to vrátí, když vidím, že můžu pomoct jiným lidem kolem, a to má daleko hlubší význam, než si jsem teďka možná schopna připustit."

V právě skončené sezoně získala Koukalová vedle zlata na šampionátu v Hochfilzenu i stříbro a bronz. Skončila druhá v konečném pořadí Světového poháru a získala malé glóby za hodnocení sprintů a závodů s hromadným startem.

Koukalová je se sezonou spokojená

"Uplynulá sezona mi dodává dost sebevědomí, když si uvědomím, kolik jsem toho natrénovala přes léto. To bylo žalostné, vlastně úplně nic, tak mně to lichotí velmi. A je ve mně naděje, že když budu trénovat ještě víc a budu zdravá, tak to bude ještě lepší," vzhlížela Koukalová k příští sezoně, která bude olympijská.

Nyní čeká Koukalovou měsíc volna. Na dovolené ale nejspíše jen ležet a lelkovat nebude. "Pro sportovce je typické, že remcají, že mají málo volna, a pak je chytne mánie, že musí sportovat. To jsem i já. Dělám hrdinku, jak budu odpočívat, ale po dvou třech dnech zjistím, že bez sportu nemohu vydržet ani hodinu," prohlásila.

Na volno se ale moc těšila. "Na každý den, každou minutu. Přijdou jiné povinnosti a nebude to jen o tréninku, spaní, jídle, ale bude čas jiných aktivit, které si přes zimu nevyzkouším. A pak zase nastartuju ten závodní motor," dodala.

