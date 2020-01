Zase na snowboardu. Ledecká po skvělém víkendu na lyžích ovládla kvalifikaci na prkně

Jen dva dny po šestém místu v kombinaci Světového poháru na lyžích dokazuje Ester Ledecká svůj um na snowboardu.

Při prvním startu mezi elitou paralelních disciplín v této sezoně dnes v rakouském Bad Gasteinu vyhrála kvalifikaci slalomu před vedoucí ženou seriálu SP Němkou Ramonou Hofmeisterovou. Ve vyřazovacích jízdách bude Ledecká od 18:45 útočit na své osmnácté vítězství na prkně v kariéře.

V sobotu byla Ledecká v Zauchensee osmá ve sjezdu, v jehož pořadí je druhá, a o den později překvapivila šestou příčkou v kombinaci. Měla tak jen pondělí na to, aby se přeorientovala na snowboard. "Moc času nemám, ale myslím, že to bude fajn. Musím si v hlavě přehodit věci spojené s timingem a nadjížděním. Vím, co mám udělat," řekla olympijská vítězka na lyžích i na prkně z Pchjongčchangu krátce po kombinaci Radiožurnálu.

Stejně jako v minulosti zvládla rychlý přechod výtečně. V kvalifikaci vyhrála v červené trati o 12 setin před vítězkou prvního letošního paralelního slalomu Julií Zoggovou ze Švýcarka. V modré dosáhla sedmého času a v součtu obou jízd předčila Hofmeisterovou o čtyři desetiny. Třetí byla v kvalifikaci Zoggová.

Další čeští jezdci z kvalifikace nepostoupili. Při své premiéře v elitním seriálu neuspěla šestnáctiletá Zuzana Maděrová a vypadl i Adam Počínek.