Jsem na sebe pyšná, řekla osmá Ledecká. Byla ráda, že se sjezd vůbec jel

Lyžařka Ester Ledecká dojela osmá ve sjezdu v Zauchensee a pošesté se ve Světovém poháru vešla do desítky. Poprvé vyhrála Švýcarka Corinne Suterová a předstihla Češku v čele hodnocení disciplíny.

Dec 8, 2019; Lake Louise, Alberta, CAN; Ester Ledecká of Czech Republic during the women's Super G race in the Lake Louise FIS Women's Alpine Skiing World Cup at Lake Lou | Foto: Reuters

Na zkrácené trati kvůli mlze a větru zajela Sutterová čas 1:18,79 a zvítězila o 29 setin před Italkou Nicol Delagovou. Třetí byla krajanka Suterové Michelle Gisinová. Ledecká startující s devatenáctkou zaostala za vítězkou 1,41 sekundy.

Ledecká skončila třetí a druhá v tréninku, ale ve zkušebních jízdách jely sjezdařky celé tři kilometry. Závod měl start níže, trať tak byla kratší skoro o 700 metrů a Ledecká ztratila v první půlce. Druhou pasáž zvládla dobře a byla osmá.

"Podmínky závod trochu ovlivnily, ale tak to prostě je. Lyžování je outdoorový sport a já jsem ráda, že nás na trať vůbec pustili. Viditelnost nebyla ideální, některé holky to měly o trochu horší, jiné o trochu lepší," popsala Ledecká.

A k tomu, jak moc počasí prozatím sezonu ovlivňuje, doplnila: "Zatím je to rodeo, ale určitě se to bude jen lepšit. Poslední týden to vypadalo, že budeme mít nejkrásnější počasí, co jsme tu kdy měli, ale to nakonec dnes nevyšlo. Jsem ráda, že to dnes zase nezrušili, že jsme mohly jet a že se mi to takto povedlo. A stále nás čeká ještě spoustu závodů."

České olympijské vítězce v super-G na lyžích a paralelním obřím slalomu na snowboardu znovu v rakouském středisku nepřálo počasí. Před třemi lety zde vyhrála trénink, ale závod byl rovněž zkrácený a tehdy ani nebodovala.

V hodnocení sjezdu má čtyřiadvacetiletá Ledecká, vítězka jednoho sjezdu z Lake Louise, po třech závodech 182 bodů a na Suterovou ztrácí 43 bodů.

"Sjezd jsem si skvěle užila. Mám radost, že jsem se umístila do nejlepší desítky. To je vždy skvělé. V celkovém pořadí jsem druhá za Suterovou, což je také super, držím kontakt se špičkou. Jsem pyšná na sebe i celý tým. Moc jim děkuji," hodnotila Češka.

Ve Světovém poháru se svěřenkyně trenérů Tomáše a Ondřeje Banka dostala do desítky teprve ve třetím středisku. Předtím se čtyřikrát do Top 10 vešla v oblíbeném Lake Louise a osmá jako v Zauchensee byla loni v Cortině d'Ampezzo.

V neděli se jede kombinace a není jasné, kdy se pak Ledecká na lyže vrátí. V úterý by měla jet poprvé v sezoně SP na snowboardu. Další sjezdy jsou v plánu v bulharském Bansku, kde se 24. a 25. ledna pojedou dva, a další o týden později v Rusku. Ve stejných termínech jsou ale i snowboardové závody.

SP ve sjezdovém lyžování v Zauchensee (Rakousko):

Ženy - sjezd: 1. C. Suterová (Švýc.) 1:18,79, 2. Delagová (It.) -0,29, 3. Gisinová (Švýc.) -0,98, 4. Goggiaová -1,01, 5. Marsagliaová (obě It.) -1,21, 6. Weiratherová (Licht.) -1,36, 7. Štuhecová (Slovin.) -1,37, 8. Ledecká (ČR) -1,41, 9. Venierová (Rak.) -1,51, 10. Gutová-Behramiová (Švýc.) -1,53.

Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 9 závodů): 1. C. Suterová 225, 2. Ledecká 182, 3. Schmidhoferová (Rak.) 154, 4. Goggiaová 112, 5. Marsagliaová 110, 6. Delagová 109.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 39 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 826, 2. Vlhová (SR) 513, 3. Brignoneová (It.) 465, 4. Gisinová 361, 5. Rebensburgová (Něm.) 337, 6. C. Suterová 325, …17. Ledecká 183, 63. Dubovská 34, 70. Capová (obě ČR) 21.