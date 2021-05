Sám se nabídl a chtěl míň peněz. Vlhová má kouče a obejde se bez servismana Ledecké

Spoustě odborníků to nedávalo smysl, těsně před olympijskou sezonou vyměnit trenéra, se kterým vyhrála Světový pohár. Ale stalo se a slovenská lyžařka Petra Vlhová si našla nového kouče, stal se jím Švýcar Mauro Pini. Nakonec padla i spekulace o tom, že by závodnice z Liptovského Mikuláše přetáhla servismana Ester Ledecké.

S italským koučem Liviem Magonim strávila Vlhová pět let, během kterých se společně dopracovali k titulu mistryně světa i k velkému křišťálovému glóbu. Už zbývalo jediné, zlatá olympijská medaile. K té si ale chce Slovenka pomoct angažováním nového kouče.

"Když postupně vystřílíte všechny náboje, které jste za těch pět let měli, tak to jinak nejde, nevím, jak by to na hrách v Pekingu vypadalo, kdyby spolupráce pokračovala," nechal se pro server Sme.sk slyšet otec a šéf týmu slovenské lyžařky Igor Vlha.

A tak společně našli náhradu. Je mu 55 let, je to Švýcar a za sebou má například angažmá u druhé ženy Světového poháru uplynulé sezony Lary Gutové-Behramiové a se Slovinkou Tinou Mazeovou získal na olympijských hrách dvě zlaté medaile. Jmenuje se Mauro Pini.

"Je to velký profesionál. Zatím jsme podepsali kontrakt na jeden rok a uvidíme, co bude dál. Musí fungovat ta správná chemie," vysvětlil Vlha.

Pini se přitom hlásil na místo trenéra Vlhové už před pěti lety, kdy přicházel do týmu Magoni. Tehdy na něj ale Slovenka neměla peníze. Teď se ozval sám.

"A chtěl méně peněz než posledně. Prokázal velký zájem Petru trénovat, navíc my už jsme teď ekonomicky někde jinde než tehdy, jsme nejlepší na světě," pyšní se Vlha.

Pini v médiích také nešetří nadšením, že dostal angažmá u královny světového lyžování. "Taková příležitost se neodmítá. Petra je jedna z nejlepších. Samozřejmě v sázce je hodně, rozhodl jsem se to risknout," řekl webu Neveritalia.it.

Právě tento italský web rozjel v dubnu spekulaci, že vedle nového trenéra angažuje Vlhová i servismana z týmu Ester Ledecké Miloše Machytku. "Český servisman ale nabídku Slovenky odmítl," komentoval později situaci server.

Však také česká lyžařka dala na sociální sítě fotku s celým týmem, se kterým pro sezonu s vrcholem na olympijských hrách v Pekingu počítá, a Machytka na ní nechyběl.

"Moc jsem nepochopil, co se stalo, a vyznělo to, že jdeme Ester ukradnout servismana. Nebylo to férové. Měli jsme sedm kandidátů a jeho jsme se jen zeptali, jestli má kontrakt, a tím to bylo uzavřené," vysvětlil otec Vlhové.

Vlhová ale člověka, který se jí bude starat o lyže, dál hledá, vedle toho plánuje rozšířit řadu pomocníků o fyzioterapeutku.

"Servisman bude ze zahraničí a fyzioterapeutka bude žena, to je všechno, co můžu říct, s nikým ještě nemáme podepsané smlouvy," dodal.