Třaskavý rozchod Vlhové? O neshodách se vědělo, prozrazuje česká trenérka

Společně získali velký křišťálový glóbus, vypadalo to, že jejich spolupráce je zalitá sluncem. Pak ale jeden rozhovor v italském listu zasel do týmu slovenské lyžařky Petry Vlhové a trenéra Livia Magoniho nejistotu a nakonec je z toho sportovní rozchod. Podle některých odborníků to ale zase tak překvapivé není.

Zatímco těsně po triumfu Vlhové v celkovém hodnocení Světového poháru sjezdařek zářil i trenér slovenské reprezentantky, pár dnů nato si v rozhovoru pro italské noviny na spolupráci postěžoval. Související Vlhová má za sebou životní sezonu, přesto ukončila spolupráci se svým koučem Magonim I když svá slova později mírnil a přenesl odpovědnost na italského novináře, který jeho výroky prý špatně interpretoval, rozjelo to naplno spekulace o jeho konci v trenérském týmu rodačky z Liptovského Mikuláše. A ten opravdu na začátku dubna opravdu přišel. "My v lyžařském světě jsme o těch neshodách v jejich týmu věděli. I tak jsem si ale myslela, že to spolu potáhnou i v olympijské sezoně," nechala se slyšet šéftrenérka české ženské reprezentace Eva Kurfürstová pro slovenský deník Sme. Magoni si v rozhovoru pro Corriere della Sera například posteskl, že Slovenka se už bude na lyžích jen horšit, že se někdy chová splašeně jako srnka. "Byly tam některé věci, které prosakovaly na povrch. Když spolupracujete s trenérem, který má vysoká očekávání, brzy přijde psychické vyčerpání," naznačila Kurfürstová, proč se nakonec Vlhová nejspíš rozhodla se sedmapadesátiletým trenérem skoncovat. Italská média po zveřejnění třaskavého rozhovoru sice čile spekulovala o tom, že už má Magoni domluvené angažmá u krajanky Federicy Brignoneové, sám prý spíš počítal, že bude s Vlhovou pokračovat. "Ten rozhovor rozhodně nebyl to, co rozhodlo. Magoni byl přesvědčený, že bude s Petrou i na olympijských hrách, ale ta se spolu s rodinou rozhodla, že chce něco změnit," prohlásil italský novinář Fabio Poncemi z NeveItalia.it. Související Trenér Vlhové v problémech. Kritiku hází na novináře, ten hrozí, že zveřejní nahrávku Podobně se vyjádřil i otec slovenské slalomářky Igor Vlha i přesto, že ve zmiňovaném interview Magoni ostře kritizoval i jeho. "To jsme smetli ze stolu a nebudu se k tomu dál vyjadřovat. S Liviem jsme si to vysvětlili. Jeho konec je přirozený jev. Po čase se vystřílí náboje a spolupráce už tak nefunguje. I tak je to pro mě neskutečný člověk a jeden z nejlepších trenérů na světě," nešetřil chválou Vlha. Navzdory tomu, že jeho dceru čeká v zimě boj na olympijských hrách, je přesvědčený, že změna v týmu je správná a brzy pro ni najde dalšího dobrého kouče. "Už máme nějaké nabídky, ozvalo se nám hned šest trenérů. Do týmu bychom chtěli dvě nové tváře," dodal Vlha.