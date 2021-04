Vlhová má za sebou životní sezonu, přesto ukončila spolupráci se svým koučem Magonim

Slovenská lyžařka Petra Vlhová se po životní sezoně, v níž získala křišťálový glóbus za celkové vítězství ve Světovém poháru, rozešla s trenérem Liviem Magonim.

O ukončení pětileté spolupráce s italským koučem, o které se už dříve spekulovalo, informovala slalomářka na instagramu.

"Jsem nesmírně vděčná za tvůj čas, tvou nekonečnou energii, perfekcionismus a naději, kterou jsi do mě neustále vkládal. Jedny dveře se zavírají, tisíc dalších se otevírá a my si musíme jen správně vybrat. Ale tentokrát každý ty své. Děkuji, Livio Magoni," napsala Vlhová u fotografie s trofejemi, které pod Magoniho vedením získala.

K předčasnému ukončení smlouvy, která měla vypršet až po příští sezoně, se v příspěvku vyjádřil i Magoni. "Pět krásných a neuvěřitelných let uběhlo rychle. S výjimečnou sportovkyní, která věřila ve mě a v mé pracovní metody a koncepty," konstatoval kouč, jenž své svěřenkyni i celému týmu rovněž poděkoval. "Nebyl to jen dobrý sportovní příběh, ale i životní lekce pro nás všechny, protože tak to ve sportu musí být," dodal.

Vlhová v uplynulé sezoně získala jako první slovenská lyžařka v historii velký křišťálový glóbus za celkové vítězství v SP. O rok dříve ovládla pořadí slalomu, dvakrát kralovala paralelním disciplínám. V roce 2019 vybojovala titul mistryně světa v obřím slalomu a přidala stříbro v kombinaci a bronz ve slalomu, letos v Cortině d'Ampezzo získala do sbírky dvě stříbrné medaile ze slalomu a kombinace.