Trenér Vlhové v problémech. Kritiku hází na novináře, ten hrozí, že zveřejní nahrávku

Měli by si užívat historický úspěch, místo toho čelí mediální přestřelce. Trenér Petry Vlhové Livio Magoni se minulý týden pustil do kritiky své svěřenkyně skrze italský deník. Nyní ale tvrdí, že za všechno může novinář, který rozhovor tvořil. Slovenská lyžařka zvažuje, jak bude její tým v budoucnu vypadat.

Ta slova po prvním historickém triumfu slovenského alpského lyžaře v bodování Světového poháru působila zvláštně. Místo toho, aby trenér Livio Magoni chrlil na Petru Vlhovou slova chvály, pustil se v italském deníku Corriere della Sera do ostré kritiky, podle které by byl nejradši, kdyby ve slovenském týmu skončil.

"Petra už se zlepšovat nebude, nemá to ve své DNA, spíš se bude už jen zhoršovat. Bylo by načase se rozloučit, tohle vítězství bylo milníkem," uvedl sedmapadesátiletý italský trenér.

Kromě toho, že se pustil do kritiky samotné lyžařky, rýpnul si i do její rodiny a týmu, který vede její otec Igor Vlha. Slovenku pak přirovnal k železné žehličce, zatímco italské lyžařky jsou prý hotové diamanty.

"Došlo dezinterpretaci, myslel jsem to tak, že Petra má železné nohy. Chtěl jsem jen zdůraznit obrovské množství práce, kterou Petra odvedla," obhajoval se poté Magoni, když rozhovor vyvolal na Slovensku mediální bouři.

V deníku Šport se za humbuk slovenským fanouškům i samotné Vlhové omluvil. Podle něj ale mělo interview vyznít jinak a novinář Flavio Vanetti si jeho slova špatně vyložil.

"Tenhle italský deník se nespecializuje na sport a rozhovor nebyl napsaný správně. Ocitl jsem se tak v nepříjemné situaci, aniž bych něco udělal," dodal Magoni.

To se ale nelíbí italskému novináři, jehož profesní čest těmito výroky trpí. "Rozhovor mám nahraný, a pokud to takhle půjde dál, nahrávku zveřejním. Možná to budu řešit i s právníkem," řekl slovenskému listu Pravda.

Zatímco Magoni popřel, že by tahle mediální tahanice znamenala jeho konec u týmu Vlhové, italské weby už čile spekulují o tom, že je Ital předdomluvený na spolupráci se svou krajankou Federicou Brignoneovou.

Někdejší kouč jiné šampionky Tiny Mazeové má u Vlhové smlouvu ještě na olympijskou sezonu. Slovenka se ale ke kauze, a tedy i k budoucnosti, odmítá vyjadřovat.

"Každý tým má nějaké problémy. Nesnížím se k tomu, abych ty výroky komentovala dřív, než si to vyjasníme mezi sebou. Všichni se včas dozvíte, jak jsme se rozhodli a jak to bude dál," uvedla pětadvacetiletá lyžařka.