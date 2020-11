Ondřej Bank skončil v týmu Ledecké. Užil si se mnou dost, přiznává lyžařka

Olympijské vítězce Ester Ledecké už s přípravou na lyžích nepomáhá Ondřej Bank. Někdejší úspěšný sjezdař se po minulé sezoně rozhodl, že v roli trenéra z rodinných důvodů nebude pokračovat.

"Ondra, bohužel, ukončil kariéru profi trenéra. Alespoň se mnou," řekla Ledecká. "Chápu jeho důvody. Řekl, že potřebuje být víc s rodinou, což je pochopitelný. Užil si toho se mnou spoustu, což je pravda."

Ondřej Bank doplňoval v trenérském lyžařském tandemu Ledecké svého staršího bratra Tomáše. Jeho specializací byla technika a vytyčování ideální linie trati v rychlostních disciplínách. Ledecké pomohl k senzačnímu triumfu v superobřím slalomu na olympiádě v Pchjongčchangu 2018 a loni k prvenství ve sjezdu Světového poháru v Lake Louise.

"Právě proto, že měl nejdřív svou kariéru a pak přestoupil ke mně do trenérského týmu, bylo to pro něj už trochu monotónní," myslí si lyžařka a snowboardistka.

"Třeba ho to ke mně ještě jednou zavede, ale minimálně pro tuhle sezonu se mnou spolupracovat nebude," uvedla Ledecká.

Za Ondřeje Banka hledá náhradu s pomocí svého sponzora. "Rozhodila jsem sítě a mám dobrou možnost," uvedla pětadvacetiletá lyžařka a snowboardistka. Jméno ale neprozradila. "To mám zakázané. Nebylo by to vzrůšo, kdybych to řekla hned," prohlásila.

Tomáš Bank v týmu zůstává a opět uvítá pomocnou ruku. "Ono to ani jinak nejde, hlavně při sjezdech potřebujete na trati víc očí, víc trenérů. Takže bude rád, že bude někoho při sobě mít, a vypadá to, že to bude fungovat," dovysvětlila pětadvacetiletá závodnice.

Právě díky kontaktů sponzorů si mohla na Pitztalu před sezonou zatrénovat s hvězdnými závodníky z mužského závodního pole lyžařů s Alexisem Pinturaultem a Henrikem Kristoffersenem.

"Bylo to skvělý, já se na ně většinou jen dívala, vždycky jeli přede mnou a já se snažila něco odkoukat. Ale jsem dost stydlivá na to, abych něco říkala," přiznala Ledecká.

Z letošní sezony už česká reprezentantka absolvovala závod obřího slalomu v Söldenu, nyní trénuje v Rakousku a čeká, jak jí program ovlivní opatření proti koronaviru po Evropě.

"Teď jsme tu do neděle a vypadá to, že nám příští týden zavřou sjezdovky, tak pak budeme řešit co dál, jsme docela mistři improvizace, tak uvidíme, co se nám povede vymyslet," prohlásila.

Prozatím má v plánu odjet na přeložený paralelní obří slalom na lyžích v Zuers, který momentálně figuruje v kalendáři Světového poháru na konci listopadu. "Pak v prosinci už to bude nabitější a budu to kombinovat se snowboardem," dodala.