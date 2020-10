Ledecká získala první světové body v obřím slalomu v kariéře, v Söldenu byla dvacátá

Ester Ledecká skončila v obřím slalomu v rakouském v Söldenu na 20. místě. Olympijská vítězka v super-G v této disciplíně ve Světovém poháru bodovala vůbec poprvé.

Ledecká byla po prvním kole na 27. pozici, takže se v "obřáku" v rámci SP prvně v životě probojovala do druhého kola. V něm se ještě o sedm příček zlepšila. Na rakouské sjezdovce byla lepší než na olympiádě v Pchjongčchangu, kde v obřím slalomu skončila třiadvacátá.

Vítězkou prvního pohárového závodu nové sezony se stala Italka Mara Bassinová před krajankou Federicou Brignoneovou. Slovenka Petra Vlhová dojela po skvělém druhém kole s deficitem 1,13 vteřiny třetí. Ledecká na vítězku ztratila pět vteřin.

Úvodní závod SP ve sjezdovém lyžování v Söldenu:

Ženy - obří slalom:

1. Bassinová 2:19,69 (1:09,54+1:10,15), 2. Brignoneová (obě It.) -0,14 (1:10,12+1:09,71), 3. Vlhová (SR) -1,13 (1:11,56+1:09,26), 4. Gisinová (Švýc.) -1,30 (1:10,72+1:10,27), 5. Holtmannová (Nor.) -1,75 (1:10,46+1:10,98), 6. Goggiaová (It.) -2,47 (1:11,30+1:10,86) a Hrovatová (Slovin.) -2,47 (1:11,95+1:10,21), 8. Gutová-Behramiová (Švýc.) -2,56 (1:10,93+1:11,32), 9. Worleyová (Fr.) -2,79 (1:12,20+1:10,28), 10. Moltzanová (USA) -2,81 (1:12,43+1:10,07), …20. Ledecká (ČR) -5:04 (1:13,30+1:11,43).