Ledecká vstupuje do MS v závodě super-G, jede jako jedenáctá. Start zatím odložen

Startovní listina:



1. Marta Bassinová (ITA)

2. Priska Nuferová (SUI)

3. Tamara Tipplerová (AUT)

4. Tiffany Gauthierová (FRA)

5. Federica Brignoneová (ITA)

6. Stephanie Venierová (AUT)

7. Lara Gutová-Behramiová (SUI)

8. Ariane Rädlerová (AUT)

9. Corinne Suterová (SUI)

10. Mikaela Shiffrinová (USA)

11. Ester Ledecká (CZE)

12. Marie-Michéle Gagnonová (CAN)

13. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR)

14. Christine Scheyerová (AUT)

15. Petra Vlhová (SVK)

16. Michelle Gisinová (SUI)

17. Elena Curtoniová (ITA)

18. Ragnhild Mowinckelová (NOR)

19. Francesca Marsagliaová (ITA)

20. Tessa Worleyová (FRA)

21. Breezy Johnsonová (USA)

22. Alice Robinsonová (NZL)

23. Tifany Rouxová (FRA)

24. Julija Pleškovová (RUS)

25. Laura Gaucheová (FRA)

26. Ilka Štuhecová (SLO)

27. Valérie Grenierová (CAN)

28. Isabella Wrightová (USA)

29. Kira Weidleová (GER)

30. Maruša Ferková (SLO)

31. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL)

32. Elvedina Muzaferijaová (BIH)

33. A.J. Hurtová (USA)

34. Lin Ivarssonová (SWE)

35. Ania Monica Caillová (ROU)

36. Estelle Alphandová (SWE)

37. Nevena Ignjatovićová (SRB)

38. Sabrina Simaderová (KEN)

39. Greta Smallová (AUS)

40. Jacqueline Wilesová (USA)

41. Francesca Baruzziová Farriolová (ARG)

42. Alexandra Tilleyová (GBR)

43. Anastasija Šelipenková (UKR)

44. Meta Hrovatová (SLO)