Bez stehů a s vybroušenou technikou. Ledecká kvůli úspěchu na MS prošla rychlokurzem

Zatímco na olympijských hrách byla její zlatá medaile v super-G hotovým zázrakem, v aktuální sezoně je z Ester Ledecké lyžařský postrach a na mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo bude tento týden jednou z velkých favoritek rychlostních disciplín.

Na snowboard si pětadvacetiletá obojživelnice odskočila v aktuální sezoně jen jednou. A není divu, na lyžích jí to jde zatím nejlépe v kariéře. Vyhrála jeden super-G, ve sjezdu zase zapsala stříbro. Pokaždé atakuje ty nejlepší časy.

"Dost se zlepšila technicky. Dřív navazuje oblouk. Pandemie koronaviru nám nadělila na jaře klidný a systematický trénink, což je jinak vlastně zázrak, jak Ester jezdí na snowboardu a na lyžích. Na jaře jsme nikam nespěchali a mohli trénovat," líčí trenér Tomáš Bank, v čem tkví progres Ledecké.

Senzační olympijská šampionka z Pchjongčchangu je tak rázem součástí nejužší lyžařské špičky. A všechny konkurentky vědí, že s ní musí počítat i na mistrovství světa.

"Vždyť mě znáte, i nějaký okresní přebor bych jela naplno jako mistrovství světa. Jakmile je to závod, tak do toho dám úplně všechno a stejně to bude s mistrovstvím světa," slibuje Ledecká před závody v Cortině.

Už se navíc plně rehabilitovala z pádu, který ji postihl ve sjezdu v Crans Montaně. "Vyndali jsme i stehy z obličeje a teď je zdravotně v pořádku," přiznal fyzioterapeut české reprezentantky Michal Lešák.

Už dnes dopoledne se Ledecká postaví na start kombinace, kvůli které se musela opět vpravit do slalomu, který obvykle téměř netrénuje.

"Byl to malý rychlokurz slalomu, protože toho tréninku jsme zas tolik neměli, nějaké čtyři dny. Ale zdálo se mi, že ho jezdila dobře. Musí dobře zajet super-G," burcoval Bank.

V této sezoně se superkombinace ještě nekonala. Naposledy se ve Světovém poháru jela před rokem a Ledecká loni v únoru v této disciplíně ve švýcarské Crans Montaně brala bronz. O měsíc dříve byla v rakouském Altenmarktu šestá.

I proto má oproti některým favoritkám, jako je například Slovenka Petra Vlhová, nízké startovní číslo. Vyjede na trať s číslem dva. Italští organizátoři se navíc rozhodli kvůli počasí pro změnu a jako první se pojede slalom, aby měli víc času na přípravu trati pro odpolední super-G.

"Tratě tu nebývají ani těžší, ani lehčí. Strašně bude záležet na sněhu a jestli třeba udělají větší skoky, protože to je mistrovství světa. Já si ale myslím, že moc ne. Už teď je hodně zranění a FIS tlačí, aby jich bylo míň. Skoky nebudou tak velké," dumal Bank.

Superkombinace začíná v 11 hodin, super-G pak startuje od 14:30. Hned v úterý se pak Ledecká postaví na start samostatného super-G a v sobotu je na programu sjezd.