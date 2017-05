Rušení atletických rekordů? Nápad šílence, říká Špotáková. Nelíbí se jí ani změny Diamantové ligy

před 1 hodinou

Zatímco loni na jaře oštěpařka Barbora Špotáková marodila se zraněným kotníkem, tak letos se bez větších zdravotních problémů může v dobré skupině a se zkušeným trenérem připravovat na novou sezonu, na jejímž vrcholu bude začátkem srpna mistrovství světa v Londýně. "Fyzicky jsem na tom dobře, ale pořád mě trápí nachlazení provázené kašlem," prozradila v úvodu rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jste s přípravou na sezonu plně spokojena?

Až do návratu z teplého Španělska probíhala velice dobře. Mému organismu se však nelíbil přechod do chladných dubnových dnů. Vždyť jen dva házecí tréninky jsem absolvovala v teplotě nad deset stupňů. V šusťáku a se zmrzlými prsty lze jen těžko se věnovat technice. Rozjezd v prvních závodech bude proto trochu pomalejší. Já však přepálené začátky nemám zrovna v oblibě, lepšila jsem se vždy až v průběhu sezony. Snad to tak bude i letos a brzy začnu házet z plného rozběhu a v teple. Do šampionátu je ještě dost času.

Vzpomenete si někdy, jak vám bylo v tuto dobu loni a co jste nakonec dokázala?

Ano, občas si říkám, jak jsem mohla po loňském dlouhém marodění dosáhnout ještě tak dobré výsledky. Především mám na mysli olympijskou medaili z Ria. S odstupem času si uvědomuji, že to pro mě bylo něco úžasného. Letošní jaro je samozřejmě úplně jiné, ale nikde není psáno, že se to projeví i v metrech.

Kdy a který první letošní závod vás čeká?

V Diamantové lize už příští týden v americkém Eugene. Není to však můj oblíbený závod, budu ho chtít jen ve zdraví přežít. Není příjemný obrovský časový posun, který určuje začátek závodu ve 4 hodiny českého času. Je tam často protivítr a rozběžiště je zapuštěné v trávě. A navíc na programu je už v pátek, tedy už druhý den po našem příletu.

Pro mě to bude jen jakási rozcvička, za vstup do sezony považuji až 5. června Odložilův memoriál, na němž si chci udělat radost. V červnu se ještě zúčastním mistrovství republiky a evropského šampionátu družstev, v červenci pak tří závodů Diamantové ligy.

Co říkáte změně systému v Diamantové lize?

Není moc šťastné řešení konání tří závodů během července. Bude to náročné na cestování a prakticky to vylučuje trénink před mistrovstvím světa. A brát finálový závod jako rozhodující pro konečné pořadí také není ideální. Pro špičkové atlety ze světového šampionátu, kde si sáhnou až na dno svých sil, není vůbec snadné brzy nato stejný úspěch zopakovat i v Diamantové lize. Závěrečné vysvědčení má být složeno ze všech výsledků předchozích závodů, a ne pouze z jednoho.

Jaký je váš názor na snahu smazat do určitého roku všechny evropské a světové rekordy?

Nechci to rozebírat, protože je to zřejmě nápad nějakého šílence. Věřím však, že k tomuto nesmyslu nedojde.