Nejdřív evropské stříbro, pak osobní rekord. Staněk má pár měsíců před MS formu

Nejlepší český koulař Tomáš Staněk může být zatím se svými letošními výkony nadmíru spokojen. V březnu si z halového mistrovství Evropy v Bělehradě přivezl více než nečekaně stříbrnou medaili a uplynulý víkend si na závodech v Olomouci vytvořil výborným výkonem 21,46 osobní rekord. A přitom ho ještě limitovala dvě vážnější zranění. "Mám za sebou teprve první závod pod otevřeným nebem, takže na objektivní hodnocení mé formy je potřeba si ještě počkat,“ nešetřil skromností říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

V čem byla vaše letošní příprava na sezonu jiná, než v předchozích letech?

Asi v tom, že jsme s trenérem věděli, čemu se v ní máme vyvarovat. Soustředili jsme se hlavně na silové prvky a získání větší dynamiky. Nechyběla mně ani chuť do tréninku. Přibrzdilo mě však svalové zranění, takže jsem musel vynechat mistrovství republiky, abych na halový evropský šampionát odjel zdravý a v pohodě.

A s jakými představami?

Cíl byl jasný: z kvalifikace postoupit do finále, což se podařilo. Souboj se špičkovými evropskými koulaři jsem si chtěl užít, do kruhu jsem vstupoval s čistou hlavou. Stříbrnou medaili jsem samozřejmě nečekal a beru ji jako odměnu za dřinu z tréninku.

Koncem března jste se pak vydal na měsíční soustředění do Afriky. Splnilo svůj účel?

Na posledních trénincích jsem cítil bolest v pravé noze a tak po návratu jsem rovnou z letiště zamířil na lékařské vyšetření. Myslel jsem si, že jde asi o namožené šlachy, ale verdikt lékařů byl jiný: poškozený přitahovač.

Přesto po necelých třech týdnech jste se zúčastnil závodů v Olomouci a dosáhl skvělého výkonu…

Samozřejmě, že jsem nečekal, že hned první hod bude mým životním maximem. V rozcvičení jsem sice poslal kouli za 21 metrů, ale chtěl jsem se ve své snaze trochu přibrzdit, abych si zase neudělal něco s tím přitahovačem. Jsem proto velice spokojený, mé vystoupení na Hané se vydařilo přímo parádně.

Jaký máte aspoň nejbližší program?

Po extralize to bude mítink v Německu, potom 5. června Odložilův memoriál, pak za dva týdny v Turnově Daňkův memoriál a koncem června další mítink v Německu. V červenci už to bude důkladná příprava na vrchol letošní sezony, kterým je srpnové mistrovství světa v Londýně.

Je to ještě daleko, ale myslíte už na něj?

Především bych si přál, abych byl zdravotně v pořádku a mohl se co nejlíp připravit. Myslím si, že mám na víc, než jsem zatím dokázal. V nabité světové konkurenci bych byl spokojen s osobním rekordem, který by mně mohl stačit na pozici do pátého místa. Ale šampionát se koná téměř až za tři měsíce - a navíc na očekávané cestě do finále mě bude čekat kvalifikace (smích).