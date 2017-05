Atletické rekordy se nejspíš rušit nebudou. V zámoří o tom nechtějí slyšet

před 1 hodinou

Severoamerická, středoamerická a karibská atletická asociace (NACAC) odmítá návrh na faktické zrušení všech atletických rekordů, dosažených před rokem 2005

San Juan - Severoamerická, středoamerická a karibská atletická asociace (NACAC), která je jednou z kontinentálních atletických federací, odmítá reformu rekordů navrženou evropskou asociací. Prezident NACAC Víctor López také nechce, aby o tomto návrhu jednala rada mezinárodní federace IAAF při srpnovém mistrovství světa v Londýně.

Zpřísnění požadavků na uznávání kontinentálních a světových rekordů by prakticky znamenalo vymazání všech rekordních výkonů dosažených před rokem 2005. Jedním z požadavků je totiž návrh, že by musel být "rekordní" vzorek sportovce uchováván minimálně deset let pro případné opakované dopingové testy. To se děje právě až od roku 2005.

Plány na změny rekordních tabulek vyvolaly řadu negativních reakcí mezi držiteli současných rekordů. Návrh, s nímž evropská asociace přišla na začátku května, podporuje šéf světové atletiky Sebastian Coe.

Schválit by ho muselo všech šest kontinentálních federací, ale NACAC se postavila proti. "Pokud by takový návrh byl na stole IAAF, zajistili bychom, aby byl ochráněn zájem atletů, kteří drží uznávané rekordy a kteří mají respektovaný status čistých atletů," uvedl López na serveru Grenada Sports.

Rada IAAF by se tímto návrhem měla zabývat v srpnu v Londýně, ale López nechce, aby se tím odváděla pozornost od mistrovství světa. "Odpoutávalo by to pozitivní mediální pozornost od skvělého světového šampionátu, který v Londýně bude, na němž se Usain Bolt rozloučí s největší sprinterskou kariérou v historii našeho sportu," prohlásil.

Čeští atleti aktuálně drží čtyři světové a dva evropské rekordy. Světovými rekordmany jsou oštěpaři Jan Železný a Barbora Špotáková, Jarmila Kratochvílová v běhu na 800 metrů a koulařka Helena Fibingerová v hale.

Kratochvílová má navíc halový evropský rekord na čtvrtce a Roman Šebrle je evropským rekordmanem v desetiboji. Pokud by byly nové podmínky schváleny, zůstal by světový rekord jen Špotákové. Jako jediná svého výkonu dosáhla po roce 2005. Rekordní hod dlouhý 72,28 metru předvedla v září 2008 ve Stuttgartu.