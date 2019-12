Svobodovi rozjíždí projekt unikátní školy. Slibují sport i vzdělání na vysoké úrovni

Budoucnost českého sportu a dětí jim není lhostejná. Proto přišli Tomáš Svoboda a jeho dvojče David, olympijský vítěz v moderním pětiboji, s nápadem sportovní školy, jež poskytne žákům základní vzdělání a všeobecné sportovní předpoklady na jednom místě.

"Založ si raději vlastní školu, to budeš mít jednodušší," slyšel od několika lidí nezávisle na sobě Tomáš Svoboda, když se snažil vytvářet co nejlepší podmínky pro sport na školách, kde v minulosti učil. A vzal tento podnět od svého okolí jako výzvu.

V roce 2017 založil s bratrem Davidem, šampionem v moderním pětiboji z olympijského Londýna 2012, sportovní tým Kalokagathia Aliance, přičemž přirozeně navazující druhou částí projektu by se měla stát stejnojmenná soukromá základní sportovní škola.

Instituci, ve které by měli učitelé u žáků podle antického ideálu pěstovat soulad tělesné a duševní krásy. "Chceme u dětí rozvíjet fyzickou zdatnost i vzdělávání, moudrost. Co se týče sportu, naše škola jim má poskytnout všestranný základ pro pozdější specializaci," představuje Tomáš.

Tomáš se aktivně věnuje vytrvalostním vícebojům jako biathle, triatlon, kvadriatlon nebo akvatlon. Vystudoval magisterský obor na FTVS UK, učí tělesnou výchovu a trénuje mladé závodníky na horských kolech.

David ukončil vrcholovou kariéru moderního pětibojaře, která mu vedle olympijského triumfu v Londýně přinesla také titul evropského šampiona a mnoho dalších trofejí. Na stejné fakultě studuje magistra se specializací na trenérství a učitelství, v Dukle vede mladé atlety.

Společenský stereotyp jde proti sportu

Sport a trénink jsou každodenní součástí života obou dvojčat a oba mají podobný pocit, že současný vzdělávací systém pro mladé sportovce není nastavený správně. "Bráchův nápad založit sportovní základní školu se mi líbil natolik, že jsem se rozhodl mu pomoct," popisuje David.

Navíc jméno a záštita olympijského vítěze mohou projektu Kalokagathia Aliance hlavně při rozjezdu pomoct. To nepopírá Tomáš ani David. Co je přivedlo k nápadu založit si vlastní školu? Co je v současnosti špatně?

"Dětem chybí sport a pohyb. Rodin a dětí, které mají ke sportu blízko, je relativně málo. Pro většinu ostatních je těžké skloubit dohromady školu a sport. Je tady takový společenský stereotyp, podle něhož se rodiče a děti rozhodují pro pěkné známky, později chtějí vystudovat vysokou školu s co nejlepším prospěchem, než aby se sportem riskovali horší známky. Přitom je v pořádku chtít oboje na nejvyšší úrovni," přemítá David.

"Současný systém dětem, nebo velké části z nich, znechutí učení nebo sport. Nahrne se na ně strašně moc povinností a ztrácí se jim přirozená motivace něco se dozvědět, naučit, na tréninku si pak zahrát, užít si to. Děti, které mají pocit, že se neprosadí ve vrcholovém sportu nebo zjistí, že nepůjdou někam na superprestižní školu, potom sport nebo učení vzdávají úplně. To nechceme, je to hrozná škoda," přidává Tomáš.

Škola bratří Svobodových si klade za cíl poskytnout dětem oboje.

"Nebude to nic direktivního, například ve třetí třídě nikomu neřekneme 'ty budeš hokejista, ty budeš gymnasta'. Vedle základů atletiky, lyžování, plavání, gymnastiky a sportovních her budou v rozvrhu také pravidelná cvičení, budeme dbát na zdravý vývoj a kontrolovat, že děti doporučená cvičení a protažení opravdu dodržují," říká Tomáš.

Efektivita a prostředí: Tisíce hodin navíc

U nejmenších dětí na prvním stupni plánují Svobodovi zařadit do rozvrhu dvě sportovní aktivity denně, ráno před výukou a odpoledne po ní. Jeden ročník by mohlo tvořit 60 dětí rozdělených do dvou tříd a jedné skupiny s individuálním programem. Ten si budou moci zasloužit nejlepší žáci, kteří mají vynikající prospěch a nepotřebují neustálý dozor.

Škola Kalokagathia Aliance by měla stát na čtyřech pilířích. Všestrannost, efektivita, zdraví a prostředí. Při čtvrtém z nich jde o to, aby byla škola co nejblíže daným sportovištím a dětem odpadlo náročné cestování.

"Je to překážka, kterou řeší i naši svěřenci. Dojíždění do školy, domů, do kroužků," konstatuje David. "Některé děti trénují dvakrát denně, jezdí na trénink ráno ve špičce, odpoledne ve špičce a mezitím stráví šest hodin často velmi neproduktivně ve škole. Hrají piškvorky, švindlují. Když tuto neefektivitu odstraníme, získáme tisíce hodin navíc," soudí Tomáš.

Tím se dostáváme k pilíři efektivity. "To je asi největší výzva. Ale pokud se to podaří, dětem pak nebudeme muset ani příliš dupat na krk, byl by to obrovský skok," představuje Tomáš. Také v této souvislosti zakladatelé projektu plánují zařadit mnoho vícedenních tréninkových kempů.

"Chtěli bychom třeba deset takových pobytů, prostě podstatnou část školního roku pryč. Na kempech by se hlavně trénovalo a odučily by se předměty, které děti zvládnou i v únavě po sportu. Například výtvarná nebo hudební výchova, třeba formou projektů. Ve škole by potom bylo více času na sport a na tvrdší předměty jako jazyky a matematika," říká Tomáš, mnohonásobný mistr světa v biathle a kvadriatlonu.

Dnes v Česku existují sportovní základní školy zaměřené na jeden sport, často fotbal, hokej, atletiku nebo plavání. Podle Svobodových však jejich koncept nefunguje na sto procent. "Trochu se upraví rozvrh, více už se mnohdy neřeší. My máme zájem, aby byla škola k dispozici od rána do večera a podle individuálních požadavků i o víkendu nebo třeba přes prázdniny. Sportovní prostředí to už dlouho potřebuje," tvrdí David.

Kompletní vzdělání jedině se základy sportu

Základy sportu podle něj ke vzdělání jednoznačně patří. "Jedničkáři, kteří nechytí míč nebo nemají návyky ke zdravému životnímu stylu, podle mě nejsou kompletně vzdělaní," upřesňuje majitel zlaté olympijské medaile.

Kalokagathia Aliance nabídne žákům sportovní základy, což neznamená, že by škola nebyla vhodná pro děti, které odmalička sportují v oddílech. "Když to někdo zvládne mimo povinný školní program, není problém. U nás v páté třídě nepoznáte, jestli to bude fotbalista nebo snowboardista. Ale bude mít předpoklady dělat oboje," věří Tomáš.

"Dneska se na děti ve třetí třídě nazírá tak, že pokud nehrají fotbal nebo hokej každý den, mají ztrátu a nedoženou to. Přitom tak to není, stovky vrcholových sportovců začaly se svou disciplínou mnohem později. Ale uspěli, protože se daný sport naučili rychle. To je schopnost, jež se dá rozvíjet v dětství místo rané specializace," rozkresluje Tomáš.

Svobodovi nechtějí mít mezi absolventy žádný "odpad", tedy žáky, kteří by v deváté třídě se sportem praštili. "Úspěšnost budeme měřit na tom, jakou míru volby budou naši absolventi mít při životních přechodech na střední, vysokou školu a dále," říká Tomáš. "Nebudeme jim cpát, že musí být profesionální sportovci nebo jít na superprestižní školu."

V případě příznivého zavedení základní školy se Svobodovi ve výhledu do budoucna nebrání založení středoškolské instituce, ale uvědomují si, že je třeba jít postupně. "Pokud vše půjde jako po másle, otevření základní školy se jako reálné jeví v roce 2021," odhaduje Tomáš.

Kalokagathia Aliance by přivítala první ročník, na druhý stupeň by však nemusela čekat pět let. "Na druhém stupni budou talentové přijímačky a výběrové zkoušky, eventuálně by se tedy mohl otevřít už dříve, než tam dojdou první prvňáčci. Ale záleží na mnoha faktorech," tvrdí Tomáš.

Příhodná lokalita v Praze 6

Momentálně s Davidem řeší právní ukotvení vznikající instituce, načež budou na Ministerstvu školství žádat o licenci pro provozování základní školy. Své snažení směřují k lokalitě v Praze 6, jež škole nahrává vedle otázky prostor a sportovišť i z demografického hlediska. Rozhodnuto ještě není, ale podle Tomáše nyní neexistuje lepší varianta.

"60 žáků, které chceme v jednom ročníku, je docela dost, ale školy v této lokalitě už teď nestačí a v budoucnu nebudou stačit. I díky tomu bychom to mohli zvládnout. Každopádně chceme, aby šlo o pohodlně dostupnou lokalitu v Praze," popisuje Tomáš, který má v oboru učitelství bohatší zkušenosti než jeho bratr.

Nicméně David rozhodně počítá se zapojením a další pomocí. "Mám za sebou nějaké praxe, ale věnuju se pouze trenérství a tělocviku. Brácha by měl školu na starosti kompletně a já bych rád pomáhal se sportovní částí. V maximální míře budu plnit, co mi brácha zadá," usmívá se.

Svobodovi zatím aktivně neshání další členy učitelského a trenérského sboru, ale některé nabídky jim naopak i tak chodí. "Lidé se nám ozývají sami. Musím říct, že se nápad projektu setkává s pozitivními ohlasy. Zní to teď sebevědomě, ale myslím, že nebude problém někoho sehnat," doufá Tomáš. "Spíš převládne touha vybrat ty správné lidi," dodává.

Pokud se podaří projekt zrealizovat v podobě, jakou Svobodovi skutečně zamýšlí, automaticky na sebe podle Tomáše natáhne zainteresované lidi.

O ceně školného Tomáš ještě nemá přesnou představu. "Bude to odvislé od toho, kolik zaplatíme za nájmy, sportoviště a sportovní kempy. Naším cílem je udělat to plošně co nejlevnější, pro všechny, kdo se nám přihlásí," slibuje. Nechce ztratit talentované děti kvůli financím a má v plánu zřídit fond a stipendia, ve spolupráci s investory a sponzory.

"Je to obrovská životní výzva. Něco jako říct si, že vyhraju olympiádu. To si řekne mnoho lidí, ale je jen málo těch šťastných. Snad my budeme ti šťastní a podaří se nám školu vybudovat," přeje si David.

Pod názvem Kalokagathia Aliance již od roku 2017 funguje zmiňovaný sportovní tým, který se účastní vybraných závodů a akcí, dosud hlavně těch se zaměřením na multisportovní disciplíny bratrům tolik blízké.

"Zpočátku jsme s bráchou dali dohromady pár kamarádů a objeli několik akcí ročně. Teď už je toho více, máme partnery a byli bychom rádi, kdyby se zapojilo více lidí. Už to nebude jen o 'multisportech', ale také o čistě běžeckých závodech. Do budoucna bych s týmem rád vyzkoušel třeba dračí lodě. Uvidíme," zasní se Tomáš.

Zároveň plánuje větší finanční podporu pro členy družstva a v ideálním případě návaznost se svou sportovní školou. "Absolventi školy by mohli závodit v našem týmu. Souvisí to s celkovou filozofií a slovem aliance. Všechny složky by měly spolupracovat na jednom cíli," uzavírá.