Tvrdý trest pro Rusy. Kvůli dopingu nesmí další čtyři roky na olympiádu ani MS

Světová antidopingová agentura WADA na pondělním kongresu v Lausanne schválila pro Rusko čtyřletý trest. Kvůli manipulování s daty z moskevské laboratoře nesmí ruští sportovci startovat pod svou vlajkou na letních olympijských hrách v Tokiu 2020 i na zimních hrách v Pekingu 2022. Na odvolání ke sportovní arbitráži v Lausanne mají 21 dnů.

Kromě bojů pod pěti kruhy by tím měli Rusové přijít také o katarský světový šampionát ve fotbale v roce 2022. O nadcházející evropský šampionát nepřijdou, protože se na něj ještě před verdiktem stihli kvalifikovat.

"Chtěli jsme trest, který nepůjde jen tak odbýt. Je třeba tyto sankce dodržovat co nejpřísněji. Dlužíme to čistým sportovcům," prohlásila viceprezidentka WADA Linda Helllelandová.

Někteří ruští sportovci by ale mohli při splnění určitých podmínek závodit na olympijských hrách pod neutrální vlajkou, jak tomu bylo na ZOH 2018 a jak to již několik let funguje v atletice. WADA také znovu suspendovala ruskou antidopingovou agenturu (RUSADA). Rusové tak nemůžou ani žádnou vrcholnou akci pořádat.

"Mezinárodní olympijský olympijský výbor respektuje kodex Světové antidopingové agentury a podle něj se bude i řídit. Vynesené sankce jsou pro nás tedy závazné," uvedl minulý týden šéf MOV Thomas Bach, který rozesílá osobní pozvánky všem olympionikům. Bez nich žádný z nich nemůže v Tokiu ani Pekingu startovat.

"Rozhodnutí WADA si od našeho národa žádá tvrdou odpověď," prohlásil mluvčí ruské dumy Igor Lebeděv. "Zejména od našeho prezidenta (Vladimíra Putina), protože jedině on má autoritu k tomu, aby do této oblasti v Rusku vnesl pořádek."

Pod neutrální vlajkou v Pchjongčchangu startovalo pod neutrální vlajkou 168 ruských sportovců, kteří získali 33 medailí, z toho 13 zlatých.

WADA zjistila, že záznamy z moskevské laboratoře, které měly přispět k odhalení rozsahu systematického dopingu v Rusku, nejsou kompletní a vykazují i další nesrovnalosti.

V údajích předaných letos v lednu byly mimo jiné vymazány soubory spojené s pozitivními dopingovými testy, které mohly vést k identifikaci hříšníků. Ruský ministr sportu Pavel Kolobkov dříve vysvětloval, že nesrovnalosti jsou technického rázu.

