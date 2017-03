Elhotová se vrátila po mateřské pauze a pomohla USK k demolici Nymburku

před 25 minutami

Kateřina Elhotová, které se v listopadu narodil syn Daniel, se vrátila do sestavy basketbalistek USK Praha. Ty v prvním semifinále české ligy rozstřílely Nymburk 107:44 a Elhotová přispěla patnácti body. Česká reprezentantka se chce kvalitně připravit na červnové domácí mistrovství Evropy, ještě předtím by měla Pražankám pomoct ve Final Four Evropské ligy.

Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha vstoupily do semifinále ŽBL proti Nymburku výhrou 107:44, patnáct bodů dala vracející se Kateřina Elhotová. V repríze loňského finále nebylo o vítězkách pochyb od úvodních minut, jelikož Pražanky vstoupily do utkání šňůrou 28:2 a už v poločase vedly o 47 bodů.

Pro USK šlo o 108. ligové vítězství za sebou, naposledy prohrál ve finále s Brnem v dubnu 2013. Druhé semifinále se hraje v sobotu v Nymburce, obhájkyně titulu si pak postup do finále mohou zajistit už v úterý 4. dubna.

V dresu USK se po 346 dnech objevila Elhotová, které se v listopadu narodil syn Daniel. Za patnáct minut na palubovce nastřílela 15 bodů, když proměnila šest z osmi střeleckých pokusů. K tomu přidala pět doskoků a tři asistence a byla druhou nejlepší střelkyní svého týmu.

Ukázala tak, že by neměla mít problém se získáním formy před červnovým mistrovství Evropy, kde má být v domácím prostředí hlavní tahounkou českého týmu. Zároveň trenérce Natálii Hejkové naznačila, že s ní může počítat už pro Final Four Evropské ligy, které se hraje 14. a 16. dubna v Jekatěrinburgu.

autoři: ČTK, Sport | před 25 minutami

Související články